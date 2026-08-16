El Misteri d'Elx cambiará su iluminación tradicional para combatir el calor

El calor es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el Misteri d'Elx. No forma parte del libreto ni de la música, pero sí se cuela en la basílica en cada uno de los ensayos y representaciones de agosto y alcanza al público, a quienes visten los trajes de la Festa y a los trabajadores que, en lugares más escondidos como las tramoyas o incluso el propio cadafal, hacen posible que todo suceda. Precisamente por ello, el Patronato ya ha comenzado a tomar medidas y prepara otras de cara a los próximos ciclos, entre ellas estudiar cómo "aligerar el vestuario" de los participantes y sustituir la actual iluminación de Santa María por un sistema LED que genere menos calor. Este último un cambio que ya está decidido: "La iluminación es algo que ya está programado y está aprobado en presupuesto, por lo que será lo próximo que se modifique", explica el presidente, añadiendo que "eso también tenderá a aliviar la temperatura en el interior de Santa María", recalcando además que la instalación actual es antigua y "también emite calor".

La Vespra 2026, Misteri d'Elx. / Áxel Álvarez

Ventilación en las primeras representaciones

No obstante, la respuesta más inmediata este año ha sido empezar por el propio edificio. Las puertas de Santa María se han abierto tanto durante los ensayos generales como en las representaciones, además de los ventanales y las vidrieras de la nave y del ábside, "para que pudiera haber circulación de aire", explica Sabuco. En el interior, también se han instalado ventiladores en distintos puntos, desde el cadafal hasta las tramoyas alta y baja. "Creemos que es muy importante tomar medidas y velar por la salud, por la seguridad, por el bienestar de las personas que están trabajando esos días", señala el presidente.

No obstante, las medidas adoptadas este año son solo el principio. A partir de septiembre, el Patronato estudiará nuevas actuaciones y entre ellas se encuentra la posibilidad de modificar el vestuario para hacerlo más ligero. El objetivo es que pueda resultar menos pesado y, sobre todo que "no cause tanto calor a las personas" que tienen que llevarlo durante la presentación. Será una cuestión que deberá estudiarse con cuidado, porque el vestuario forma parte de la imagen y de la tradición de la Festa, explica. Por ello, la intención es que a partir de septiembre se pueda hacer una programación de actuaciones y estudiar "de qué forma podemos rebajar un poquito las temperaturas en el interior de la basílica".

Puertas abiertas, unos pocos ventiladores y muchos abanicos, sirvieron para mitigar el intenso calor en el Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Restauración de la basílica

Sin embargo, el presidente sitúa, además, otro gran reto en el propio escenario del Misteri. La restauración de la basílica de Santa María es, a su juicio, "el principal reto" al que se enfrenta actualmente la Festa. El Patronato quiere apoyar "incondicionalmente" a la fundación creada por el Obispado de Orihuela-Alicante y contribuir a sensibilizar y visibilizar la necesidad de acometer una intervención que considera imprescindible. "La basílica es el lugar donde se representa el Misteri", recuerda Sabuco. Pero también es, en sus palabras, "la casa del Misteri, es la casa de los ilicitanos, es la casa de la Madre de Déu". Por eso asegura que el Patronato pondrá "todo nuestro empeño" en apoyar el proyecto de restauración.

Mientras tanto, el calendario de la Festa continúa avanzando. En octubre y noviembre llegarán las representaciones extraordinarias, que este año estarán marcadas por la conmemoración del 25 aniversario de la proclamación del Misteri como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y con ello, los preparativos ya están en marcha y Sabuco asegura que se afrontan "con mucha ilusión" y "con muchas expectativas". El propio Sabuco considera que estos meses ofrecen más posibilidades para contar con invitados, ya que "en verano es más complicado" por las fechas vacacionales y las altas temperaturas.

Turistas junto a la Puerta Mayor de la basílica de Santa María. / Áxel Álvarez

Un buen balance

Y pese a ese desafío, el balance que hace Sabuco de este primer ciclo al frente del Patronato es "muy positivo". El presidente destaca "un gran nivel tanto musical como escénico". Su valoración, insiste, es positiva porque considera que el Misteri se encuentra en un nivel muy alto tanto de calidad musical y escénica como de participación. A ello se suma la respuesta del público, otro de los aspectos que el presidente valora especialmente de este primer ciclo. Sabuco destaca una "gran afluencia de público" tanto en los ensayos generales como en las representaciones del 14 y 15 de agosto, una respuesta que considera una muestra del buen momento que atraviesa la Festa.

d7bc841c 45f4 4277 ac51 a9af8c8b4204 alta libre aspect ratio default 0 x1125y452 / Áxel Álvarez

Buena respuesta del público

Así, la respuesta del público ha sido, de hecho, una de las buenas noticias de estas representaciones. Sabuco asegura que ha percibido "mucha presencia de turistas" y considera que el trabajo de promoción realizado por Visit Elche y el Ayuntamiento, unido a los conciertos celebrados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, está ayudando a que cada vez más personas se acerquen a conocer la Festa. "Está clarísimo que sí que dan fruto", afirma al referirse a estas acciones de difusión.

El presidente considera que el interés no se queda únicamente en el público que ya conoce la celebración, sino que las acciones de promoción permiten que personas que descubren el Misteri fuera de Elche terminen acercándose a la ciudad para vivirlo en directo.

El Patronato del Misteri decidió abrir las puertas de Santa María durante la representación tras el calor sufrido el día anterior / Áxel Álvarez

Una mayor estrategia de difusión

Pero el Patronato no solo quiere que crezca el público que llega desde fuera. Uno de los principales objetivos de la nueva presidencia es recuperar para la Festa a aquellos ilicitanos que todavía permanecen alejados de ella. Sabuco reconoce que existe una parte de la población de Elche que no conoce el Misteri o que nunca ha tenido la oportunidad de acudir a una representación y considera prioritario acercárselo, especialmente a los niños, los jóvenes y las personas recién llegadas a la ciudad.

Para ello, dentro de la comisión de Cultura y Educación se ha creado un grupo de trabajo que será el encargado de diseñar y programar las acciones de difusión durante los próximos años. En este sentido, Sabuco insiste en que el crecimiento de la Festa no puede medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por su capacidad para mantener el vínculo con la propia ciudad y sumar a quienes todavía no se sienten próximos al Misteri. "El Misteri no tiene sentido sin la ciudad, sin la ciudadanía", defiende.