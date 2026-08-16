Helena Martínez Alba, Reina Mayor de las Fiestas de Santa Pola

Emoción y expectación. Así se vivió la proclamación de Helena Martínez Alba como nueva Reina Mayor de las fiestas de Santa Pola. Y es que la noche del sábado convirtió al auditorio El Palmeral en una auténtica gala en la que los nervios y las alegrías no faltaron. Una decisión que, tomada por votación popular entre quienes acudieron al evento, otorga a la joven santapolera la oportunidad de lucir el pañuelo dorado que la acredita como Reina durante este año. Eso sí, no irá sola, porque junto a ella se encontrará la Corte de Honor formada por Reyes Giménez Cascales, Estefanía Martínez Navarro, Eva María Pomares Palao y Fabiola Sempere Martínez; cuatro afortunadas que también brillarán durante el año festero.

Las aspirantes

Las cinco aspirantes fueron presentadas durante los primeros momentos del acto, quienes con sus mejores trajes de noche desfilaron por el el escenario. Cinco candidatas que, con edades que no escapaban de los 18 y 19 años, mantuvieron atentos a los presentes. La primera en hacerlo fue Reyes Giménez, gran aficionada a la danza y la moda, que pronto comenzará sus estudios como azafata de vuelo. Además, no era primeriza en este tipo de eventos, pues fue Reina Infantil en 2017 y Miss Grand Alicante el pasado año. No solo con eso, también le apasiona el baile, al que dedica tiempo en al Escuela Fem Dansa y en el boato Amira's de la comparsa Beduinos.

La siguiente en desfilar fue la que instantes después sería coronada la Reina de las Fiestas, Helena Martínez, quien estudia un grado superior de Higiene Bucodental con un objetivo firme: continuar sus estudios en Odontología. Además, tiene algo en común con su compañera Giménez, y es que también forma parte de la comparsa Beduinos, a la que pertenece desde pequeña, concretamente en la filà Alí Babá.

La siguiente en dar su paso por el escenario fue Estefanía Martínez quien completa un doble grado de Derecho y Criminología en la Universidad de Alicante. Y no solo con eso, también pertenece a un club de debate que se convierte en una de sus mayores aficiones junto al baile y el teatro. Además, en las fiestas ha participado en el desfile multicolor en diferentes comparsas como "Submarino amarillo" o "Sou lo mes".

La cuarta candidata fue Eva María Pomares. que además de estudiar Publicidad y Relaciones Públicas también en la Universidad de Alicante, es amante del baile, al que se dedica tanto en la Escuela Fem Dansa como en el Boato Amira's y en el desfile multicolor. Su otra pasión, la fiesta, de la que en su familia ya tienen un amplio recorrido, puesto que sus hermanas mayores ya tuvieron la ocasión de formar parte de la Corte de Honor.

Por último, Fabiola Sempere, estudiante de Magisterio de Primaria en la UA y quien, desde muy pequeña, forma parte de la fiesta, tanto en Bereberes como en Beduinos. Además, en 2016 fue cargo infantil en la Comparsa Pescadores y, no solo con eso, también formó parte de la Coral infantil y el grupo de danzas Sal Marinera.

Corte de Honor de las Fiestas de Santa Pola 2026. / INFORMACIÓN

Una gran representación

Y como toda gran cita, una gran representación. Y es que la gala, que fue gratamente conducida por Triana Bueno y Loreto Martínez, no escatimó en representantes. Pues al evento no quisieron faltar las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Loreto Serrano, así como la concejala de Fiestas Nely Baile. Además de invitados tales como el concejal de Alcalá de Henares, representantes de la Asociación de Moros y Cristianos de Crevillent, la Hoguera Ciudad de Asís de Alicante, o la Unió de Festers del Camp d'Elx. No obstante, también estuvieron presentes las comisiones de fiestas de Valverde, El Altet y Torrellano Bajo.

Despedida 2025

Pero no todo fueron bienvenidas y alegrías, sino que las despedidas también tuvieron cabida durante la noche. Tras el primer pase, llegó el momento de despedir a las cinco jóvenes que hace justo un año estaban en la piel de la nueva Corte de Honor: la Reina Mayor 2025, Mayte Sánchez Maciá y sus Damas de Honor Azahar Colás Alaguero, Carmen Fulleda Jaén, Natasha Gómez González y Eva María Juan Montiel dejaron su andadura como representantes de la mujer santapolera para dar paso a la nueva generación.

Cada una de ellas se dirigió al público y recordó su experiencia durante este año de reinado. Un momento que culminó con la proyección de un emotivo vídeo que conmovió a toos los presentes, quienes las despidieron con un cálido aplauso.

No obstante, durante las despedidas, las cinco candidatas se encontraban en los camerinos para cambiar su peinado y su imagen para el segundo paso, en el que lucieron el tradicional traje de pescadora de gala, una seña de identidad asociada a la cultura marinera de la villa. Así, con su camisa negra con puntillas, la pañoleta blanca, la falda de rayas, la sobrefalda de tejido brocado, el estampado de seda y el cabello recogido y cubierto por un pañuelo de seda, salieron de nuevo al escenario, en el que, además, respondieron a las preguntas de las presentadoras con la intención de que el público pudiera conocerlas mejor.

Un concierto como broche

Tras este momento, llegó uno de los instantes con más tensión, pero también el más decisivo: se abrieron las urnas para que el público pudiese votar pot su candidata favorita. El recuento de votos, realizado por funcionarios municipales con la presencia de un familiar de cada una de las candidatas con el fin de dar conformidad al recuento de la votación, se llevó a cabo a la vez que la cantante Soraya Arnelas ponía voz en un espectacular concierto en el recinto. Un derroche de voz y coreografías que pusieron en escena los temas de su gira "Iconismo Tour 2026". Una hora y media en la que el pop, la música electrónica y bailable se lucieron durante el espectáculo. Grandes éxitos de su carrera tales como "La noche es para mí", con el que participó en Eurovisión en 2009, o "Dreamer", "Dance or Die" o "Qué bonito" fueron algunos de los temas que el público pudo escuchar en el auditorio.

Veredicto final

Entonces llegó el momento más especial y esperado de la gala: las cinco candidatas fueron de nuevo llamadas al escenario para conocer el veredicto final. Loreto Serrano junto a la concejala de Fiestas y la presidenta de Moros y Cristianos, María Asunción Pérez, también se alzaron a la tarima para vivir de primera mano con las candidatas este instante. La alcaldesa recibió de las manos de la azafata el sobre con el resultado de las votaciones y, tras unos segundos de suspense, voceó el nombre de Helena Martínez Alba. Lágrimas de alegría, gestos de sorpresa y aplausos del público se hicieron con el auditorio de El Palmeral, un momento que ya queda marcado como parte de la historia festera santapolera.

Helena Martínez Alba recién proclamada Reina Mayor 2026 de Santa Pola. / INFORMACIÓN

Tras ello, tanto María Asunción Pérez como Nely Baile impusieron a las cuatro Damas de Honor su banda y su pañuelo, y fue Loreto Serrano la encargada de otorgar la banda y el pañuelo dorado a la nueva Reina. Finalmente, un espectacular castillo de fuegos artificiales que sobre el fondo de palmeras desplegó la emoción del público y la Corte de Honor para culminar, eso sí, con los discursos de Baile y Serrano, así como de los himos de Santa Pola y la Comunitat Valenciana.

Reina Infantil y Reina de la Tercera Edad

Hoy, por su parte, a las 20.30 horas, tendrá lugar el acto de elección de la Reina y Damas Infantiles, así como de la presentación de cargos infantiles de las comparsas de Moros y Cristianos y Festeras, las cuales contarán con el espectáculo "30 años de ilusión" de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén. Las candidatas serán cinco niñas entre 8 y 12 años que, elegidas por sorteo, aspirarán a la suerte: Inés Abad Vicent, Alison Bou Ato, Carmen Cerdán Bomnatí, Laura López Rodríguez e Inés Orozco Dols vivirán esta tarde su gran momento.

Por su parte, el lunes a la misma hora, el auditorio El Palmeral acogerá la gala de elección de la Reina y Damas de la Tercera Edad, que también por sorteo, coronará a una de las aspirantes: María Concepción Gabarrón López, Rosario Roes Alonso y Encarnación Sebastián Garriga. La gala finalizará con el espectáculo "Hey! Homenaje a Julio Iglesias".