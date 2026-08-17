El bipartito abre la puerta a la ofrenda solidaria del Camp d'Elx durante la Fireta

El Ayuntamiento de Elche abre la puerta a que la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) celebre su reivindicada ofrenda a la Patrona, aunque fuera de las Fiestas de Agosto y vinculada a la Fireta del Camp d'Elx y, sobre todo, a un acto solidario. La concejala de Festejos, Inma Mora, confirmó este lunes que el gobierno municipal lleva «meses» trabajando en la propuesta planteada por la entidad que preside Andrés Coves, consistente en realizar una ofrenda solidaria de productos del campo que posteriormente serían entregados a entidades que atienden a personas vulnerables.

La respuesta llega después de que Coves explicara a INFORMACIÓN antes de las fiestas que la Ufece había planteado como alternativa celebrar el acto coincidiendo con la Fireta del Camp d'Elx, prevista entre el 9 y el 12 de octubre, después de que el Ayuntamiento no autorizara una ofrenda diferenciada durante las celebraciones patronales de agosto. La entidad del campo ilicitano agrupa a 13 comisiones que representan a 17 pedanías y a más de 30.000 habitantes.

La ofrenda a la patrona marca el primer acto de UFECE en las Fiestas de Agosto en Elche / INFORMACIÓN

Una propuesta para la Fireta

«Claro que sí, hemos estado trabajando en esta propuesta. Es una cuestión que ya llevamos trabajando desde hace meses, no es de ahora», manifestó Mora al ser preguntada por la posibilidad de que la Ufece desarrolle esta iniciativa. El proyecto pretende vincular la tradición festera y la identidad agrícola del Camp d'Elx con una finalidad benéfica. En lugar de limitarse a las flores, las comisiones aportarían frutas, verduras y hortalizas producidas en las partidas rurales para entregarlas después a organizaciones sociales.

«Cualquier tipo de acción que sea solidaria es bien acogida siempre» por el gobierno municipal del bipartito, señaló la responsable municipal de Festejos, quien explicó que todavía debe concretarse qué asociación o asociaciones recibirían los productos.

La propuesta que la Ufece trasladó inicialmente al Ayuntamiento contemplaba que las comisiones partiesen desde la Casa de la Virgen para realizar una ofrenda diferenciada durante las Fiestas de Agosto. «Nuestra propuesta este año ha sido una ofrenda solidaria, salir desde la recién reformada Casa de la Virgen, porque es un punto importante dentro de la ciudad, y no solamente llevar flores a la Virgen, sino aportar frutas, hortalizas, que luego tenemos entidades como Cáritas o el Asilo, que ya hemos hablado con ellos, que nos recogerían para poder suministrar productos del campo a diferentes entidades sociales que hay en Elche», explicaba Coves a este periódico.

Aquella opción no salió adelante. «La propuesta se ha denegado, nos han dicho que no», lamentaba entonces el presidente de la Ufece. La entidad planteó por ello trasladarla al mes de octubre: «Nuestra propuesta es poder llevarla a cabo en algún momento y como alternativa planteamos que fuera en la Fireta del Camp d'Elx, del 9 al 12 de octubre. Creemos que esa ofrenda también puede tener cabida dentro de la Fireta».

La intención es que puedan sumarse además asociaciones agrícolas y culturales de las pedanías, de manera que el acto trascienda a las propias comisiones de fiestas.

Un debate que viene de años atrás

La reivindicación de una ofrenda propia no es nueva. Coves lleva años defendiendo que las fiestas del área rural deberían disponer de un acto diferenciado, como ocurre con otras entidades participantes en las celebraciones patronales. Antes de comenzar las fiestas de este año aseguró a INFORMACIÓN que, pese a las conversaciones mantenidas, «todo sigue igual» en esta cuestión.

Las representantes de las pedanías sí tuvieron la oportunidad de acercarse a la Virgen de la Asunción el pasado 5 de agosto, cuando participaron en una ofrenda abierta al público. La Ufece decidió sumarse «para que sus reinas, que durante varios años no han podido tener una ofrenda como merecen, pudiesen este año por lo menos estar durante unos minutos cerca de la Patrona», explicaba su presidente.

Una imagen de la Ofrenda de Flores a la Virgen de la Asunción en la que no participó UFECE / Áxel Álvarez

Preguntada ahora por esta reivindicación, Mora defendió que las celebraciones patronales están abiertas a toda la ciudadanía. «Estoy convencida de que las fiestas patronales son las fiestas en las que todos los ilicitanos salimos a la calle, sin distinción ninguna, para honrar y ofrendar a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción».

La edil recordó que la ofrenda celebrada en Santa María es un acto organizado cada año por los Amigos de la Nit de l'Albà y abierto «para cualquier ilicitano», en el que pueden participar desde entidades y partidos políticos hasta ciudadanos a título particular.

Acuerdos entre los entes festeros

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, explicaba este lunes que uno de los problemas que se ha vivido en las fiestas patronales es el que se ha generado entre UFECE y Gestora de Festejos Populares. "Nuestro más absoluto respeto a las dos entidades que hacen un magnífico trabajo pero no se puede normalizar lo ocurrido y el liderazgo del alcalde consiste en precisamente sentar a las partes, generar confianza y conseguir acuerdos y alternativas". Valera insistía en que las reinas y damas del Camp d’Elx no pueden seguir pagando "la falta de entendimiento entre entidades y la falta de liderazgo político del alcalde. Se deben buscar consensos y soluciones para todos para que Elche deje de perder".