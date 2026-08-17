Elche bate récord de participación en fiestas con 560.000 asistentes y la Policía Local destaca la "normalidad" y cifra en 46 los detenidos

Las Fiestas de Agosto de Elche cerraron su edición de 2026 con cerca de 560.000 asistentes acumulados, alrededor de 100.000 más que el año anterior, una ocupación hotelera media del 96 % y el mayor dispositivo de seguridad desplegado hasta ahora durante las celebraciones patronales. La Policía Local contabilizó 46 detenidos, más de 900 actas administrativas, 1.600 registros corporales y más de 600 identificaciones. El comisario principal, César Zaragoza, destacó por encima de todo «la absoluta normalidad» con la que transcurrieron unos días marcados por la elevada afluencia y también por las altas temperaturas.

La concejala de Festejos, Inma Mora, hizo balance este lunes junto al jefe de la Policía Local y destacó que las celebraciones fueron «multitudinarias» y estuvieron custodiadas en todo momento por los diferentes cuerpos de seguridad. El Ayuntamiento contabilizaba 3.725 servicios de agentes a lo largo de las jornadas festivas. «Estamos hablando de la mayor movilización que se ha realizado en la historia de nuestro municipio durante estas fiestas patronales», señaló Mora, quien agradeció el trabajo de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

La Policía Local de Elche controló desde el aire algunos eventos multitudinarios como las fiestas en la Barraca Municipal / Áxel Álvarez

Cien mil asistentes más y hoteles al 96%

El Consistorio calcula que las distintas actividades reunieron cerca de 560.000 personas, «la cifra más grande que hayamos podido tener durante nuestras fiestas patronales», según Mora. Entre los principales focos de participación estuvieron la Barraca Municipal, por la que pasaron unas 150.000 personas, mientras que los diferentes espectáculos pirotécnicos (mascletàs diurnas y nocturnas) reunieron a alrededor de 80.000 ciudadanos.

El Racó de Ocio sumó otras 70.000 visitas; unas 45.000 personas acudieron el 1 de agosto a los alrededores del Martínez Valero para contemplar la mascletà vertical; la Nit de l'Albà reunió a unas 40.000 y más de 35.000 participaron en la noche de la Roà y el posterior castillo de fuegos artificiales.

«Estamos hablando de 100.000 personas más que el pasado año que han disfrutado de nuestras fiestas patronales», subrayó la edil, que vinculó estas cifras a la colaboración entre los departamentos municipales y las entidades encargadas de organizar buena parte de las celebraciones: Moros y Cristianos, Pobladores de Elche, Patronato del Misteri y Federación Gestora de Festejos Populares.

También aumentó la actividad turística. Los hoteles del municipio alcanzaron entre el 7 y el 14 de agosto una ocupación media del 96 %, un punto por encima de 2025, mientras el complejo de La Marina Resort llegó al lleno completo. Por la Oficina de Turismo pasaron unas 4.000 personas entre los días 7 y 15. Entre los visitantes nacionales destacaron los procedentes de la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Cataluña, y entre los extranjeros, franceses, británicos y alemanes.

El control de la seguridad en la Barraca Popular es uno de los aspectos que mayor número de policías necesita / Áxel Álvarez

El servicio de autobús nocturno transportó a cerca de 10.000 viajeros a través de ocho líneas, tres urbanas y cinco hacia las pedanías, entre las 23 y las 6 horas. La jornada de mayor utilización fue el 14 de agosto, coincidiendo con la Roà, seguida de los días 8 y 11. Carrús y Toscar fueron las líneas urbanas más demandadas y Matola y La Marina destacaron entre las pedanías.

La repercusión digital también creció. La web turística recibió más de 250.000 consultas, un 10 % más que en 2025, mientras fiestasenelche.es superó las 161.000 visualizaciones y generó cerca de medio millón de interacciones. «Además, en redes sociales hemos tenido más de 10 millones de visualizaciones», indicó Mora.

La responsable de Festejos agradeció el esfuerzo de los departamentos municipales en unos días especialmente complicados por el calor y por la necesidad de realizar sucesivos montajes y desmontajes. Citó, entre otros, Alumbrado, Montajes, Vía Pública, Limpieza y Aperturas y tuvo una mención especial para las siete personas que integran el equipo de Festejos. «Las fiestas son un entramado gigante que está perfectamente tejido y de manera muy ordenada gracias a todo el trabajo que se realiza desde la Concejalía de Festejos».

46 detenidos y 73 menores entregados a sus familias

A continuación, el comisario de la Policía Local, César Zaragoza, puso en valor precisamente todo ese trabajo previo antes de abordar el balance policial. «A veces se suele poner el énfasis en la labor desarrollada por la Policía Local y tendemos a olvidar toda la labor que hay detrás por parte de los departamentos de Montajes, Fiestas, Aperturas y todo el entramado que hay alrededor de unas fiestas tan complejas como son las ilicitanas».

La Policía Local practicó 46 detenciones, relacionadas entre otros delitos con resistencia y desobediencia (13), violencia de género (7) o tráfico de estupefacientes (7). También hubo 3 apresados por agresión sexual y el balance policial apunta que fueron tocamientos. El día que más sorprendió a los responsables policiales fue precisamente el primero, el del pregón, con siete detenidos. «Nos sorprendió porque no era lo normal y, por tanto, nos va a hacer plantearnos de cara al futuro si acaso ese primer día tenemos que tener un despliegue aún mayor», reconoció el comisario.

El Ayuntamiento de Elche ha presentado este lunes el balance de actuaciones policiales en las Fiestas de Agosto / INFORMACIÓN

Además se levantaron más de 900 actas administrativas, muchas relacionadas con alcohol (597) y drogas (217), se efectuaron más de 1.600 registros corporales en busca de armas o sustancias prohibidas y se realizaron más de 600 identificaciones.

Uno de los ámbitos que recibe mayor atención es el de los menores. Un total de 73 adolescentes fueron entregados a sus padres o tutores después de intervenciones relacionadas con consumo de alcohol, drogas o participación en riñas y altercados. «Había que realizar una labor de protección especial sobre ellos y proceder a la entrega directa y protegida a sus mentores», señaló Zaragoza.

También se reforzaron los controles sobre la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, con alrededor de un centenar de vehículos interceptados y unas 55 intervenciones positivas. El comisario calificó el resultado como «muy positivo» y adelantó que se estudia incrementar estos controles en futuras ediciones.

Servicios récord

Los efectivos variaron según cada jornada. Zaragoza aclaró que los 3.725 servicios contabilizados son la suma de los diferentes turnos durante todo el periodo festivo y no un número de agentes simultáneos. La Roà movilizó unos 220 policías durante la noche y la Nit de l'Albà, alrededor de 200. Pese a las cifras, la Policía detectó una reducción en determinadas infracciones relacionadas con ordenanzas y vandalismo. «Creo que estamos recogiendo positivamente los esfuerzos desplegados en años anteriores», afirmó Zaragoza. El consumo de alcohol, las drogas y las alteraciones del orden siguen concentrando buena parte de los problemas: «Alcohol, drogas y alteración del orden es la trilogía ideal que nos crea mayores disturbios y mayor alteración».

Entre las herramientas utilizadas están los denominados «equipos lobo», unidades motorizadas destinadas a puntos sensibles como el Parque Municipal, huertos, Bailongo o el entorno del Conservatorio, donde se presta especial atención a robos con intimidación, agresiones, consumo de drogas y alcohol. La Policía destacó además que prácticamente no se registraron incidencias por robos en viviendas habitadas en zonas donde otros años existía especial preocupación.

En la comparación histórica, las denuncias por consumo de alcohol fuera de zonas autorizadas fueron unas 600 en 2024, cayeron a 351 en 2025 y este año se han aproximado de nuevo a los niveles de 2024. Las detenciones sí subieron: fueron 21 en 2024, 25 en 2025 y 46 este año. Zaragoza matizó que por primera vez se han incorporado a la estadística festiva las actuaciones de los turnos ordinarios en barrios y pedanías, lo que amplía el número de delitos contabilizados durante esa semana.

La zona que más intervenciones concentró fue el Racó, por encima incluso de la Barraca Municipal. «Hemos tenido mayor número de incidentes y de problemas en la zona del Racó que en la zona de la Barraca», explicó el jefe policial, que utilizará esta información para redistribuir efectivos en 2027.

Más pólvora, calor y aspectos a revisar

Entre los actos de esta edición, Mora destacó especialmente la Nit de l'Albà, en la que el Ayuntamiento reforzó el número de carcasas, cohetes y efectos de color en puntos como el Palacio de Altamira, el paseo de Jaca, el Paseo de la Estación y el puente del ferrocarril. La apuesta permitió, en palabras de la edil, que la celebración fuera «aún más brillante y más esplendorosa».

El Ayuntamiento inicia ahora el análisis de los aspectos susceptibles de mejora. «Todo en esta vida es mejorable», indicó Mora, que recordó que las Fiestas de Agosto requieren un trabajo prácticamente continuo: «Las fiestas patronales no se trabajan en apenas unos meses, sino que se trabajan durante todo un año».

Entre los asuntos que serán estudiados figuran los efectos de las altas temperaturas sobre determinados actos. La edil recordó las decisiones adoptadas en el Misteri después del complicado Ensayo General del 11 de agosto, cuando se optó por abrir las puertas de Santa María y colocar ventiladores, así como las fuentes de agua y espacios de sombra instalados otros años durante el concurso de arroz con costra. «Por parte del Gobierno municipal y de todos los departamentos velamos por la seguridad de todos los ciudadanos y, en el caso de que haya algún momento puntual donde las temperaturas sean más elevadas, siempre hemos adoptado cualquier tipo de medida para poder paliar los efectos», manifestó.

Mora descartó, por ahora, que el crecimiento de público haya llevado a Elche a una situación de masificación turística similar a la denunciada en otros destinos. «Afortunadamente no nos encontramos en esa situación en la actualidad», aseguró, defendiendo que quienes visiten las celebraciones puedan hacerlo «con tranquilidad, con seguridad y con libertad».

Finalmente, la edil señaló que se estudiarán también las quejas trasladadas sobre precios y funcionamiento de las barras del Racó y la Barraca Municipal, incluida la supuesta falta de devolución en algunos casos del depósito cobrado por los vasos. «No soy consciente de que no se haya hecho el reintegro del vaso, sinceramente», respondió Mora. El Ayuntamiento mantendrá esta semana reuniones con los agentes implicados en las fiestas para analizar estas y otras cuestiones antes de comenzar a preparar la edición de 2027.