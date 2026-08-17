Las fiestas dejan 300 toneladas de residuos en Elche, un 4,5 % más que el pasado año

Las Fiestas de Agosto han dejado en Elche 300 toneladas de residuos, un 4,5 % más que el año pasado, cuando se recogieron 287 toneladas. El incremento se vincula al mayor número de asistentes en determinados actos festivos y ha obligado a reforzar de forma notable el dispositivo municipal de limpieza, que este año ha contado con 150 operarios diarios, 40 más que en 2025, repartidos en distintos turnos y horarios. El operativo especial se ha concentrado especialmente en el centro histórico y en las zonas directamente afectadas por los principales actos del programa. Allí se reforzaron tanto los servicios de barrido mecánico y manual como las tareas de baldeo y limpieza intensiva, con medios de alta presión, hidrolimpiadoras, sistemas mixtos de barrido y baldeo, fregado y fregado-decapado.

Refuerzos antes y después de cada acto

Las brigadas municipales han trabajado antes y después de cada uno de los eventos programados durante las fiestas. Entre ellos figuran la Cridà, el pregón, la Entraeta, las Embajadas, el Alardo, los pasacalles, los desfiles, las concentraciones, la Gran Charanga, las ofrendas, las mascletàs diurnas y nocturnas, los castillos de fuegos artificiales, la Nit de l'Albà y la Carretillà.

Labores de limpieza en el Racó FestiElx durante las celebraciones / INFORMACIÓN / s

El dispositivo también ha actuado de forma específica tras citas con gran capacidad de convocatoria como la paella gigante, la Batalla de las Flores, el Racó de Ocio, la Roà y la procesión-entierro de la Virgen de la Asunción. En todos estos casos se llevaron a cabo tareas generales de limpieza inmediatamente antes y después de la celebración.

Uno de los despliegues más importantes se produjo en torno a la Roà y la procesión del 15 de agosto. Para devolver las calles a la normalidad se movilizaron más de 60 operarios, acompañados de un importante parque de maquinaria.

Entre los vehículos y medios empleados figuraron camiones cisterna, barredoras mixtas y de distintos tamaños, hidrolimpiadoras, baldeadoras de alta presión, equipos de agua caliente y fregadoras, entre otros recursos destinados a intervenir con rapidez en los espacios de mayor uso.

El objetivo fue acelerar la recuperación de calles y plazas tras unas horas de intensa actividad y permitir que el centro de la ciudad estuviera nuevamente preparado para los siguientes actos del calendario festivo.

Más limpieza también durante el fin de semana previo

Una de las novedades de esta edición ha sido la ampliación del dispositivo especial a los dos días del fin de semana anterior al núcleo principal de las fiestas. La decisión se adoptó ante la elevada presencia de público en las calles coincidiendo con la instalación y funcionamiento de barras. La limpieza también se intensificó en los espacios vinculados a actuaciones musicales y ocio nocturno. Entre ellos estuvieron la Barraca Municipal, diferentes barracas y cábilas, así como sus áreas de influencia.

Especial atención recibieron la avenida de la Universidad y la avenida de Candalix, además de otros puntos próximos a recintos con actuaciones y concentraciones de público. En estas zonas se reforzaron tanto las tareas de barrido como las intervenciones con agua y maquinaria específica.

Labores de limpieza al finalizar uno de los desfiles de las Fiestas de Elche / INFORMACIÓN

El incremento de personal permitió distribuir los trabajos a lo largo de todo el día y adaptar los horarios a la celebración de cada actividad. De este modo, los operarios podían intervenir de inmediato en cuanto terminaba un acto o preparar previamente los espacios que iban a acoger una nueva concentración de asistentes.

Los 150 trabajadores diarios destinados al operativo representan un aumento de 40 efectivos respecto al año anterior. Este refuerzo ha ido acompañado además de una mayor presencia de medios mecánicos y equipos de limpieza intensiva.

Más contenedores y mayor frecuencia de recogida

El dispositivo no se ha limitado al barrido y baldeo de las calles. El Ayuntamiento distribuyó también más de un centenar de contenedores adicionales entre entidades, barracas, colegios, racós y la Barraca Municipal para atender el incremento de residuos generado durante las celebraciones. A ello se añadió un aumento de la frecuencia en la recogida de la fracción resto en la zona centro, uno de los puntos más sometidos a presión durante los días de mayor afluencia.

También se instalaron papeleras de cartón específicas para papel y cartón, envases y resto en los espacios con mayor concentración de personas. Estos recipientes complementaron a las papeleras ya existentes con el objetivo de aumentar la capacidad de depósito y facilitar la separación de residuos.

Labores en el entorno de la Barraca Popular de las Fiestas de Agosto en Elche / INFORMACIÓN

El balance final refleja el impacto de unas fiestas con una ocupación especialmente elevada de calles y recintos. Las 300 toneladas recogidas suponen 13 más que las contabilizadas en 2025 y consolidan una tendencia al alza directamente relacionada con la mayor participación en determinados eventos. El crecimiento del volumen de residuos ha llevado a dimensionar el operativo con más personal y jornadas adicionales. Frente a los 110 operarios diarios del pasado año, esta edición ha contado con 150, además de reforzar la limpieza en los puntos más castigados por el uso intensivo de la vía pública.

La intervención de los servicios municipales ha sido especialmente visible tras las grandes concentraciones de público, cuando en pocas horas era necesario retirar residuos, limpiar pavimentos y preparar de nuevo el espacio para el siguiente acto.

El centro histórico ha concentrado buena parte de estas actuaciones por ser el escenario de muchos de los principales eventos festivos y por la coincidencia de actividades en franjas horarias muy próximas. De ahí que se hayan combinado barrido manual y mecánico, baldeos, limpieza con agua caliente y trabajos de fregado según las necesidades de cada emplazamiento.