Santa Pola proclama a Inés Abad como Reina Infantil de las Fiestas

Horas después de la proclamación de Helena Martínez Alba como Reina Mayor de las Fiestas de Santa Pola la villa marinera también hizo lo propio el domingo con Inés Abad Vicent como Reina Infantil, en una gala celebrada en el auditorio El Palmeral entre emoción y expectación a solo dos semanas del arranque de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto.

La noche comenzó con la entrega del premio del concurso de diseño infantil que ilustrará el programa de mano de las fiestas, reconocimiento que recayó en Ainara Castaño Fuentes, alumna del colegio Alonai. La presidenta de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, María Asunción Pérez, fue la encargada de entregar la distinción.

El abanico decidió

Uno de los momentos más esperados llegó con la subida al escenario de las cinco aspirantes hasta que tras desfilar ante el público, entró en escena el tradicional abanico de la suerte. Una joven azafata llevó en un cobenet, el característico cesto de las pescadoras, cinco abanicos: cuatro escondían la inscripción de Dama y solamente uno la de Reina.

Las cuatro damas y la reina infantil tras descubrirse el cargo que ocuparán en las Fiestas de Santa Pola / INFORMACIÓN

La cuenta atrás elevó el suspense hasta que las cinco candidatas desplegaron al mismo tiempo sus abanicos. En ese instante en el que se desató un aplauso intenso desde el auditorio Abad descubrió que el suyo la convertía en la máxima representante, por lo que completarán la corte de honor como damas Alison Bou Ato, Carmen Cerdán Bonmatí, Laura López Rodríguez e Inés Orozco Dols.

Despedida

La cita también sirvió como despedida de los cargos de 2025 formados por las damas salientes Joana Fernández Carrasco, Jazmín Elisabeth Mackintosh Trujillo, Adriana Martínez Navarro y Almudena Zaragoza Martínez, junto a la reina Lucía Pomares Ruso, que además fueron las encargadas de imponer a sus sucesoras las correspondientes bandas y pañuelos antes de despedirse del público.

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, y la concejala de Fiestas, Nely Baile, acompañadas por la presidenta de Moros y Cristianos, felicitaron a las nuevas representantes infantiles. Después de sus intervenciones llegó la proclamación oficial de Inés Abad y su Corte de Honor, acompañada por el estruendo de los fuegos artificiales.

Despedida

Sobre el escenario también se presentaron a los cargos festeros como María Sempere Brusi y Joan Valero Clement, por Beduinos; Alma Plá Ortiz y Joan Vidal Ortiz, por Llaganyosos; Cristian Alemany Alarcón, de Piratas; Mayel García Tafur, de Astures; Sofía Alario Piedecausa, de Templarios; Elena González Montilla, de Pescadores; y Elsa Miralles Girau, de Rocieros de las Cuevas de Catarra.

El cierre de la noche tuvo tintes artísticos a cargo de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén, que celebró sus 30 años de trayectoria con un espectáculo concebido como homenaje a todas las personas que han formado parte de la escuela durante estas tres décadas.

Trilogía

La elección infantil dejó así completada la segunda parte de la trilogía de proclamaciones de Santa Pola, que se cerró este lunes por la noche con la gala de proclamación de las candidatas de la Tercera Edad, y después de que se iniciase el sábado con las candidatas mayores, que tenían entre 18 y 19 años, y perfiles formativos muy diferentes. Por ejemplo la Reina, Helena Martínez Alba, cursa un grado superior de Higiene Bucodental y tiene como objetivo continuar su formación en Odontología.

Por su parte, Estefanía Martínez Navarro estudia un doble grado de Derecho y Criminología en la Universidad de Alicanta; Eva María Pomares Palao cursa Publicidad y Relaciones Públicas, también en la UA, Reyes Giménez Cascales se prepara para iniciar sus estudios como azafata de vuelo y ya contaba con experiencia en certámenes, tras haber sido Reina Infantil en 2017 y Miss Grand Alicante en 2025. La quinta aspirante, Fabiola Sempere Martínez, estudia Magisterio de Primaria en la Universidad de Alicante y cuenta igualmente con una larga trayectoria festera desde su infancia.