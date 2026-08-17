Inma Mora responde a Morant: «El Misteri d'Elx es Patrimonio de la Humanidad y hay que respetarlo tal y como se ha ido transmitiendo»

La concejala de Festejos de Elche, Inma Mora, respondía este lunes a las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, partidaria de avanzar hacia la incorporación de niñas y mujeres al Misteri d'Elx. La edil se ha alineado "con la postura expresada ya por el alcalde, Pablo Ruz, y por miembros del Patronato" y ha defendido el "respeto a la forma en la que se ha transmitido históricamente La Festa".

"El Misteri es Patrimonio de la Humanidad y todos tenemos el compromiso de respetarlo, de cuidarlo y de que se suceda tal y como ha estado sucediendo con el paso de los años», señalaba textualmente Mora al ser preguntada por las palabras de la ministra. La concejala expresaba a INFORMACIÓN su postura sin mencionar en concreto las palabras de Morant.

Morant plantea incorporar a niñas y mujeres

La respuesta llega después de que la ministra reabriera el debate el pasado 15 de agosto, tras asistir a la representación de La Festa en la basílica de Santa María. La ministra realizó entonces un alegato a favor de la participación femenina en los papeles de la representación. "Sería bonito ver a niñas y a mujeres representando a la Virgen o como Marías", manifestó.

Morant dejó claro, no obstante, que cualquier modificación debería realizarse sin poner "en ningún caso" en riesgo la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Para ello, aseguró que el Ejecutivo central está dispuesto a abordar la cuestión directamente con la Unesco. "Con todo el rigor, el Gobierno de España trabajaremos para esa incorporación que consideramos que es justa", afirmó la titular de Ciencia, Innovación y Universidades. Morant defendió que La Festa pueda evolucionar "como se ha hecho con el resto de la vida", haciendo compatible esa transformación con la protección de sus valores patrimoniales.

Desde la calle hubo ciudadanos que pudieron presenciar el tercer Ensayo General del Misteri d'Elx / Axel Álvarez

Un debate reabierto este verano

La controversia ha cobrado fuerza después de que la Coordinadora Feminista trasladara al Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, dependiente del Ministerio de Igualdad, y a la Generalitat su rechazo a que las mujeres no puedan formar parte del elenco ni las niñas de la Escolanía.

El colectivo considera discriminatoria esta situación y ha planteado incluso acudir a la Unesco. Entre sus argumentos señala que la participación femenina actual se concentra principalmente en trabajos que no resultan visibles durante la representación, como tareas de costura, mantenimiento de vestuario y organización.

El Patronato apuesta por continuar igual

El presidente del Patronato del Misteri, José Manuel Sabuco, ya se pronunció sobre la cuestión en una entrevista con INFORMACIÓN. Sabuco recordó que en su momento se desarrolló un «proceso de reflexión democrático» y que la opción respaldada mayoritariamente fue «continuar como estamos». También defendió la presencia femenina en los órganos responsables de La Festa y en sus equipos de trabajo: «La vicepresidenta es mujer, la tesorera es mujer, la directora de la Comisión de Cultura y Educación es mujer».

Ahora, Mora se suma a la posición mantenida desde el ámbito municipal y evita entrar en mayor profundidad en la propuesta planteada por Morant. Su respuesta se centra en preservar el Misteri y en el compromiso que, a su juicio, implica su condición de Patrimonio de la Humanidad: respetarlo, cuidarlo y garantizar que continúe representándose «tal y como se ha estado sucediendo con el paso de los años».