El Hospital General de Elche salva de la ceguera a un bebé prematuro de seis meses con una inyección intraocular

Proteger la visión de un bebé prematuro de seis meses afectado por retinopatía. Es el reto, superado con éxito, del Hospital General Universitario de Elche después de realizar un procedimiento altamente especializado en un recién nacido con solo 24 semanas de gestación. La intervención buscaba frenar a tiempo una de las complicaciones más graves asociadas a los grandes prematuros, capaz de provocar desprendimiento de retina e incluso una pérdida irreversible de visión.

El tratamiento consistió en administrar directamente en el ojo del recién nacido un fármaco biológico anti-VEGF, mediante una técnica mínimamente invasiva. Estos medicamentos bloquean una proteína implicada en la formación de nuevos vasos sanguíneos y permiten así detener el crecimiento anómalo de los vasos de la retina antes de que la enfermedad continúe avanzando.

La intervención fue realizada por los oftalmólogos Cristian Fernández y Manuel Baeza, con el apoyo de la pediatra Consuelo Vázquez y del equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatal). La coordinación resultaba especialmente importante por la extrema fragilidad de un paciente nacido en la semana 24, cuando todavía faltaban alrededor de cuatro meses para completar el embarazo.

Visión

La retina es el tejido situado en el fondo del ojo que recibe la luz, por lo que resulta imprescindible para la visión. Cuando un bebé nace de forma muy prematura ese proceso todavía no ha terminado al no darle tiempo a desarrollarse la vascularización, de ahí que en algunos recién nacidos los vasos sanguíneos pueden comenzar a crecer de forma anormal, que es lo que se conoce como retinopatía de la prematuridad, una enfermedad que afecta especialmente a los bebés más inmaduros y de menor peso y que constituye una de las principales causas prevenibles de ceguera infantil.

Un detalle de la intervención sobre el bebé de 24 semanas / INFORMACIÓN

Controles

Por ello, estos niños se someten a controles oftalmológicos específicos desde las primeras semanas de vida. El objetivo es observar la evolución de la retina y actuar si aparecen signos que indiquen que la enfermedad puede progresar. En los casos que alcanzan determinados niveles de riesgo, el tratamiento puede resultar decisivo para preservar la visión.

En el bebé atendido en Elche, los especialistas optaron por administrar un anti-VEGF mediante una inyección intraocular. El medicamento permite frenar la proliferación de los vasos sanguíneos anormales y disminuir el riesgo de complicaciones posteriores, entre ellas el desprendimiento de retina y la pérdida permanente de capacidad visual.

UCI Neonatal

Tan importante como el tratamiento oftalmológico fue garantizar la estabilidad del recién nacido durante todo el procedimiento. La pediatra Consuelo Vázquez y el equipo de la UCI Neonatal se encargaron de su preparación, sedación y monitorización continua, además de adaptar los cuidados a las necesidades de un bebé extremadamente prematuro.

La intervención pudo desarrollarse en el entorno de la propia UCI Neonatal, una circunstancia que permitió evitar riesgos derivados de desplazamientos innecesarios y mantener al paciente dentro de un espacio preparado para responder inmediatamente ante cualquier cambio en su situación clínica. Vázquez destaca que en recién nacidos de estas características «cada detalle resulta determinante para su seguridad» defendiendo que poder trasladar procedimientos altamente especializados al entorno de la UCI Neonatal permite ofrecer una atención integral y reducir riesgos.

Por su parte el jefe del Servicio de Oftalmología, Cristian Fernández, incide en que atender a un prematuro extremo requiere «un trabajo multidisciplinar altamente coordinado».

Experiencia

La intervención se apoya además en la trayectoria clínica e investigadora de los especialistas que participaron en ella. Los dos oftalmólogos cuentan con experiencia científica relacionada con enfermedades de la retina. En el caso de Cristian Fernández, ha centrado buena parte de su actividad investigadora en las enfermedades de retina y vítreo. Su tesis doctoral, defendida en 2016 en la Universidad de Castilla-La Mancha y calificada con sobresaliente cum laude, estudió precisamente la administración intravítrea de un medicamento para el tratamiento de la retinopatía diabética. Aunque se trata de una enfermedad diferente a la retinopatía de la prematuridad, la investigación estaba vinculada al tratamiento farmacológico directamente en el interior del ojo.

Equipo del Hospital General de Elche que ha realizado la intervención en el bebé de seis meses / INFORMACIÓN

Fernández ha participado además en numerosos proyectos y publicaciones científicas sobre Oftalmología. Entre ellas figura un trabajo publicado en la revista especializada Retina sobre nuevas herramientas de visualización tridimensional aplicadas a la cirugía oftalmológica.

Experiencia

Por su parte Manuel Baeza, Doctor en Medicina y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Miguel Hernández, participó, entre otros trabajos, en investigaciones sobre cribado de retinopatía diabética y en publicaciones internacionales del Servicio de Retina del Hospital General de Elche.

La experiencia investigadora alcanza igualmente al ámbito neonatal. Consuelo Vázquez participó en un estudio prospectivo publicado en BMJ Paediatrics Open que analizó diferentes parámetros clínicos y nutricionales en bebés nacidos entre las semanas 24 y 34 de gestación. Precisamente, la edad gestacional mínima incluida en aquella investigación coincide con las 24 semanas del recién nacido tratado ahora en Elche. Vázquez también ha participado en investigaciones multicéntricas en el campo de la Neonatología, entre ellas trabajos impulsados desde la Sociedad Española de Neonatología sobre recién nacidos de madres con Covid-19.

Cribados

Más allá de la complejidad de la intervención, el caso pone el foco en la importancia del cribado de los grandes prematuros. La retinopatía puede evolucionar mientras el recién nacido permanece ingresado y, en sus fases iniciales, no existen síntomas que puedan advertir del problema.

De ahí que las revisiones programadas de la retina sean fundamentales para localizar las alteraciones en el momento adecuado y determinar qué niños necesitan únicamente vigilancia y cuáles requieren tratamiento.

Noticias relacionadas

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del departamento de salud ilicitano atiende a recién nacidos prematuros y pacientes críticos y desarrolla procedimientos diagnósticos y terapéuticos de elevada complejidad. En este caso, la combinación del seguimiento precoz, el tratamiento intraocular y la coordinación entre Oftalmología y Neonatología ha permitido actuar sobre una enfermedad que, sin control y tratamiento en los casos graves, puede dejar secuelas visuales irreversibles.