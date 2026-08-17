El PSOE de Elche reclama precios más populares en las barracas y un protocolo contra el calor para las futuras Fiestas

Con 30 minutos de diferencia del balance de las Fiestas de Elche que hizo este lunes el bipartito de PP y Vox, hablando del éxito en el despliegue y la gran afluencia, el PSOE salió al paso como oposición para sacar punta a la gestión de ciertos actos poniendo el foco en el calor o los precios de las barracas. Tras una semana intensa de celebraciones en honor a la Maredéu, la primera de las "reflexiones" que hicieron los socialistas de la mano del portavoz adjunto, Mariano Valera, fue cómo enfocar de cara a próximos años ciertos actos para evitar mareos y lipotimias por las altas temperaturas.

"Lo que ha ocurrido este año en muchos momentos de las fiestas y del Misteri debe servirnos de advertencia. No podemos esperar a tener que lamentar una tragedia para actuar”, señalaba Valera planteando la necesidad de establecer un “verdadero protocolo municipal" frente al calor acordado con los entes festeros y los servicios sanitarios.

El Racó Gastronómico con ventiladores en estas pasadas fiestas / Áxel Álvarez

Entienden que esa regulación sería clave para estudiar “horarios, zonas de sombra, puntos de hidratación, espacios de espera acondicionados, ventilación y climatización allá donde sea posible y adaptar determinadas vestimentas o tiempos de exposición de cargos y participantes al sol para proteger a las personas”, apuntaban. A este respecto, hay ilicitanos que estos días de celebraciones apuntaban, medio en chanza y medio en serio, que las fiestas patronales deberían moverse de fecha para no ser tan abrasadoras, o que se modifiquen los horarios de mascletás o racós para que no haya una marea de miles de personas desplazadas por las calles cuando los termómetros están más disparados.

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Desde el PSOE también pusieron el foco en los precios de la barraca municipal del recinto de la Universidad Miguel Hernández y los racós, asegurando que han recibido quejas por el coste de algunos conciertos en espacios del FestiElx con entradas de 17, 20 y hasta 27 euros con gastos. "Reconocemos que hay conciertos gratuitos, pero creemos que es posible hacer una programación potente con precios populares para jóvenes y familias”.

El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, este lunes en la sede del grupo municipal. / INFORMACIÓN

Escaparate

En otro orden de cosas, los socialistas cargaron sobre la "excesiva personalización" de las redes municipales y públicas sobre la figura del alcalde, Pablo Ruz más allá de su cuenta personal. Desde el grupo municipal critican que las redes del Ayuntamiento están promocionando continuamente la figura del primer edil en lugar de a la ciudad, y que en estas celebraciones patronales no ha sido una excepción. "Las redes deben servir para informar de la programación, horarios, transporte, servicios y es lógico que salga el alcalde pero lo que pasa con Pablo Ruz es que es invasivo y solo sale él". El portavoz adjunto criticaba que Ruz sea “omnipresente en fotografías y demasiado ausente a la hora de solucionar algunos problemas reales del mundo festero”.

Consell+

Por otro lado, Valera reclamó igualmente más difusión de las fiestas patronales de Elche en la televisión pública valenciana, Àpunt, como tercera ciudad de la Comunidad Valenciana “porque Elche se lo merece”. Al mismo tiempo, afearon la ausencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como invitado al Misteri d'Elx reprochando que en la etapa de Mazón también faltó la presencia del máximo representante autonómico.

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Al margen de las críticas, desde el PSOE agradecieron el esfuerzo y el trabajo realizado por los entes festeros, asociaciones culturales, religiosas, patrimoniales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, brigadas municipales, servicio de limpieza, hostelería, comercio, transporte público, taxis, así como a los propios ilicitanos e ilicitanas "que han vuelto a dar ejemplo de celebración, convivencia y participación”.