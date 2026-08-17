Medioambiente
La Sierra de Crevillent encara dos semanas clave contra los incendios
Un total de 89 voluntarios de ocho asociaciones mantienen la vigilancia forestal en el enclave natural hasta el próximo 31 de agosto
El voluntariado medioambiental de Crevillent afronta las dos últimas semanas de su campaña de vigilancia y prevención de incendios forestales en la sierra. Un total de 89 personas pertenecientes a ocho asociaciones participan en el dispositivo, iniciado el 1 de julio y que permanecerá activo hasta el 31 de agosto, después de unas semanas especialmente intensas por las sucesivas olas de calor y los episodios de riesgo extremo de incendios.
La iniciativa, coordinada por la Concejalía de Medio Ambiente, refuerza la vigilancia durante los meses de mayor peligro y desarrolla además una labor de información y concienciación entre quienes visitan la Sierra de Crevillent.
Ocho asociaciones sobre el terreno
En el dispositivo participan la Colla Ecologista Cultural El Campanà, Asociación Corre per Crevillent, Club Deportivo de Caza La Totovía, Protección Civil de Crevillent, Amics de la Natura, Cruz Roja, Club Atletismo Marathón Crevillent y Asociación M. C. Keuper.
El concejal de Medio Ambiente, Francisco Verdú, destacaba la importancia de este trabajo asergurando que «la implicación de los voluntarios vuelve a demostrar el compromiso que existe en Crevillent con la conservación de nuestro patrimonio natural. Su labor resulta esencial tanto en la prevención como en la sensibilización de los usuarios que visitan la sierra durante el verano».
Una ayuda de 8.000 euros
El programa cuenta con una subvención de 8.000 euros de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, dentro de las ayudas al voluntariado ambiental en prevención de incendios forestales (PIFVOL) de 2026. La aportación sufraga camisetas identificativas, protección solar, repelentes de insectos, botiquines, combustible, dietas y seguros. Verdú agradecía el esfuerzo de los participantes, "la dedicación de todas las personas que, un verano más, dedican parte de su tiempo libre a proteger nuestra sierra. Su trabajo altruista es un ejemplo de compromiso con el medio ambiente y con Crevillent».
Formación para detectar cualquier incidencia
Antes del comienzo de la campaña, los 89 participantes recibieron el 17 de junio una jornada formativa en la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó sobre prevención, niveles de preemergencia, restricciones del uso del fuego y atención a los visitantes.
También aprendieron a identificar posibles columnas de humo y el protocolo que deben seguir para comunicar inmediatamente cualquier incidencia a Emergencias 112. Tras mes y medio de actividad y varios episodios de temperaturas extremas, los voluntarios mantienen ahora la vigilancia durante la recta final de agosto. No hay que bajar la guardia.
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