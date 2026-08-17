La renovación de las vías de tren en Elche y Crevillent obliga a desplazar a miles de pasajeros por carretera nueve días

Este lunes muchos ilicitanos se preguntaron a qué se debía tanta frecuencia de autobuses un 17 de agosto, cuando Elche tiene resaca emocional tras las fiestas patronales y la gran mayoría opta por irse de vacaciones dejando una estampa muy tranquila por las calles con persianas de negocios bajadas con mensajes del tipo: "En septiembre volvemos".

Precisamente este pudo ser el filón por la baja afluencia que encontró Adif para iniciar en esta segunda quincena unas obras de renovación de vías que mantendrán interrumpida la circulación ferroviaria entre Torrellano y Crevillent hasta el próximo martes 25 de agosto a las 23.30 horas. Como alternativa Renfe ha habilitado un dispositivo de autobús cerca de las estaciones de tren con la estimación de completar 1.130 circulaciones y habilitarse 61.800 plazascon una media de 8.800 pasajeros por día.

Un cartel que avisa del desplazamiento alternativo en autobús en la estación Elx-Parc. / AXEL ALVAREZ

Los servicios afectados son los de la línea C1 desde Alicante hasta Murcia (con cortes solo hasta Crevillent), por lo que se han dispuesto 56.000 plazas de bus; 4.000 para los viajeros del servicio de media distancia València-Murcia-Cartagena, y 2.000 para el Intercity València-Cartagena, cuyo trayecto se sustituye por carretera entre València y Murcia. Los servicios que utilizan la estación de alta velocidad (AVE) de Elche, en Matola, no están incluidos en este corte.

Dudas

La primera jornada transcurrió sin incidencias, al menos en las primeras horas desde la puesta en marcha a las 6 horas, según la compañía. Eso sí, el cambio de transporte no estuvo exento de dudas y algún que otro despiste entre viajeros que después de comprar el billete ordinario o sacar el abono no tenían del todo claro que debían continuar su desplazamiento por carretera, pese a que Renfe ha estado días informando de las modificaciones a través de su página web y de sus canales de atención al viajero, que cuando iban a sacar online el billete encontraban un desplegable avisando del desvío alternativo y pidiendo disculpas a los viajeros. Sobre el terreno, la transición entre el tren y el autobús no resultó evidente para quienes acudieron este lunes a las instalaciones ferroviarias.

Elx Parc

Uno de los ejemplos se produjo en Elx Parc. A primera hora y durante distintos momentos de la mañana, la principal referencia que encontraba el viajero al acceder a la estación era un cartel de tamaño A4, no demasiado visible, colocado en la entrada. El aviso, escrito en castellano y en inglés, indicaba que la parada del servicio alternativo de autobús se encontraba saliendo hacia la izquierda y a unos 100 metros de distancia.

Al hilo, durante algunos tramos de la mañana no había personal en la propia entrada de la estación orientando a los viajeros sobre el cambio de medio de transporte, efectivos destinados a atender a los usuarios que sí se encontraban en el exterior, identificados con petos amarillos, junto a la marquesina habilitada en las inmediaciones del puente del ferrocarril desde donde partían los autobuses.

Tranquilidad en la primera jornada de desvíos en la estación Elx-Parc. / Áxel Álvarez

La escena dejó a algunos viajeros entrando primero en la estación antes de descubrir que el trayecto previsto debía realizarse por carretera. Una situación que evidenció durante las primeras horas la necesidad de familiarizarse con un dispositivo extraordinario que estará activo durante más de una semana por la red ferroviaria afectada en la comarca del Baix Vinalopó que imposibilita los trayectos también desde la capital de provincia, mientras que sí que está en activo en la Vega Baja.

"Hemos llegado a la estación y nos hemos enterado de las obras de mantenimiento, mientras han pasado cinco autobuses para ir a Crevillent seguimos esperando el de Alicante con 35 minutos de retraso", apuntaba Inés Baño, una de las usuarias que desconocía de este cambio porque asegura que sí que había visto disponibilidad de cercanías en la web.

Viajeros que esperaban encontrar el tren

El desconcierto también se dejó notar en el apeadero de Torrellano, precisamente uno de los puntos en los que arrancaban los trabajos sobre la infraestructura ferroviaria. Allí sí había personal desde primera hora encargado de conducir a los viajeros hacia los autobuses con picos en los que llegaron a coincidir tres vehículos para dejar o recoger pasajeros. Lo cierto es que la afluencia era baja porque en estas fechas, sin clases en las universidades y con menos desplazamientos laborales el servicio no se colapsó.

Hubo usuarios que compraron su billete y se dirigieron hacia la estación pensando que el Cercanías seguía funcionando con normalidad, pese a la existencia de cartelería que advertía de la suspensión del servicio ferroviario. Los avisos eran especialmente visibles en la zona trasera de la parada destinada habitualmente a estacionamiento alertando de la imposibilidad de aparcar para facilitar las maniobras de giro de los autobuses.

También las alocuciones de megafonía reflejaron durante la jornada la excepcionalidad del momento. Eso sí, junto a mensajes específicos y ciertamente contradictorios que mientras advertían del plan alternativo de transporte por carretera también lanzaba avisos en los que se pedía a los pasajeros precaución al aproximarse a las vías, como si el tráfico ferroviario mantuviera su funcionamiento ordinario.

Obras

La mayor parte corresponde a los usuarios de Cercanías de la línea C1 Alicante-Murcia, para los que se han reservado unas 56.000 plazas por carretera. Los servicios alternativos conectan Alacant Terminal con Crevillent y Alacant Terminal con Callosa de Segura, con transbordos entre trenes y autobuses en función del origen y el destino del viajero.

Una agente da indicaciones a viajeros sobre el cambio en autobús / J. R. Esquinas

Cambio de agujas y renovación de la vía

Detrás de estas molestias se encuentran los trabajos de mantenimiento que Adif ejecuta sobre la infraestructura convencional para "mejorar la fiabilidad de la red convencional". Según explicó el administrador ferroviario, la actuación consiste en la sustitución de desvíos, los conocidos cambios de agujas, en Elx Parc y en la renovación de las transiciones de la vía.

Un autobús dispuesto por Vectalia para desplazar a los viajeros hacia a Alicante desde el apeadero de Torrellano / J. R. Esquinas

Las obras han comenzado con con el levantamiento de la vía y de los aparatos existentes para proceder posteriormente a su sustitución y al montaje de los nuevos elementos. Después llegará el turno de soldar, nivelar, batear y perfilar la vía, trabajos necesarios para dejar nuevamente preparada la infraestructura antes de recuperar el tráfico ferroviario.

La intervención se enmarca en las actuaciones de mantenimiento con las que Adif pretende mejorar la capacidad operativa, la funcionalidad y la fiabilidad de la red convencional.