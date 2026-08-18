De perseguir la venta de droga a rescatar un agapornis en Crevillent

La Policía Local de Crevillent ha protagonizado recientemente tres actuaciones de muy distinta naturaleza, desde la lucha contra el tráfico de estupefacientes hasta un posible intento de estafa, pasando por el rescate de un inesperado pasajero con plumas. En una de las intervenciones, la Unidad de Respuesta Operativa (URO) detuvo a un hombre por un presunto delito contra la salud pública después de intervenirle diferentes sustancias, mientras que en otra actuación los agentes identificaron a una persona que trataba de vender un supuesto iPhone que resultó ser una falsificación.

La actuación relacionada con las drogas comenzó durante un servicio ordinario de vigilancia. Los agentes observaron la actitud sospechosa de un individuo que, al percatarse de la presencia policial, intentó desprenderse de una bolsa que contenía una sustancia que presuntamente era cocaína, llegando incluso a tratar de ocultarla con el pie.

Tras interceptarlo y realizar el correspondiente registro, la Policía Local intervino aproximadamente 11 gramos de presunta cocaína, otros 10 gramos de una sustancia granulada, varias pastillas de supuesto MDMA —éxtasis— y dos bolsas con marihuana. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Policía Local enmarca esta intervención en la vigilancia que mantiene la URO sobre la venta de droga al menudeo y en los operativos que también se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el tráfico de estupefacientes y las organizaciones dedicadas a esta actividad.

Agapornis encontrado por agentes de la Policía Local de Crevillent / INFORMACIÓN

La jornada todavía deparó una actuación bastante diferente. Cuando los agentes regresaban a Jefatura después del servicio localizaron un agapornis aparentemente perdido. Los policías recogieron al ave y la trasladaron a dependencias policiales, donde quedó a salvo mientras se realizaban gestiones para tratar de encontrar a su propietario. La Policía Local pidió además colaboración ciudadana para localizar a su dueño.

Presunto teléfono falsificado con el que podría haber intentado realizar una estafa evitada por la Policía Local de Crevillent / INFORMACIÓN

Un supuesto iPhone que era falso

La tercera de las actuaciones recientes se produjo después de que la Policía Local recibiera varios avisos de ciudadanos sobre una persona que estaba intentando vender un supuesto iPhone en las inmediaciones de la avenida San Vicente Ferrer. Inicialmente, quienes alertaron a los agentes sospechaban de que el terminal podía ser robado.

Una patrulla localizó al vendedor, que trató de eludir la intervención policial. Durante la actuación, los agentes encontraron un teléfono que esta persona había intentado ocultar previamente. Las comprobaciones realizadas permitieron constatar que el terminal era en realidad una falsificación, por lo que la Policía Local considera que presuntamente podría haber intentado estafar a algún comprador ofreciéndolo como si se tratara de un iPhone auténtico.

La persona fue identificada y los agentes instruyeron las correspondientes diligencias para el Juzgado, mientras que el teléfono quedó intervenido. A raíz del caso, la Policía Local ha recomendado extremar las precauciones al adquirir teléfonos y otros artículos, recurrir a establecimientos oficiales o autorizados, desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas y comprobar la autenticidad de los productos antes de efectuar cualquier pago.