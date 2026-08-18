Primeros trabajos para desmontar como un puzzle la fachada de Riegos El Progreso en Elche

Un imponente andamio a varios metros de altura sobre el histórico edificio de Riegos El Progreso de Elche presagia el fin de una etapa de ocho años de apuntalamientos. Después de que el pasado 9 de julio el bipartito de PP y Vox adjudicase los trabajos de demolición y recuperación de la fachada trasera, finalmente las actuaciones llegarán en unos días, fuera de los plazos primeramente previstos de iniciar las obras entre junio o julio. Será más bien en unas fechas más cercanas a la vuelta al cole, y tras las fiestas patronales, cuando empezará a intervenirse sobre la icónica fachada cara visible de Puente Ortices.

El gabinete de Comunicación del Ayuntamiento comunicó este martes que esta misma semana operarios de la empresa Obras y Servicios P. Selva, adjudicataria por 171.783 euros de las obras de retirada y demolición, iniciarán el desmontaje a través de un minucioso proceso de recuperación por el que los elementos históricos se retirarán de forma manual, se numerarán, catalogarán y almacenarán para volver a colocarlos cuando se ejecute el nuevo edificio. Será, por tanto, una especie de extracción pieza a pieza como si se tratase de un puzzle. Entre los componentes que deberán recuperarse se encuentran el frontón, la cornisa, los sillares, los recercados de los huecos y el zócalo, además de aquellos elementos arquitectónicos incluidos dentro de la protección patrimonial. El proyecto, para el que se han establecido tres meses de ejecución, también contempla la conservación de los muros medianeros y del muro que recae al patio interior.

El retranqueo y la retirada de los andamios permitirá la recuperación de dos carriles de circulación. / Áxel Álvarez

Degradación

El siguiente paso será el derribo del interior del antiguo edificio de la Venta de Aguas, totalmente degradado, para albergar unas dependencias municipales que podrían ser oficinas, aunque hasta la fecha no está determinado el uso final. El último paso, el más estético, será la reconstrucción de la fachada que irá retranqueada varios metros respecto a su posición actual con tal de alinear la calle y acabar con el muro del lateral de la infraestructura. Esta fue la solución adoptada para acabar con un problema urbanístico y patrimonial enquistado durante años. Finalmente no se sacrificará la protección de la fachada neoclásica, al estar obligada la Adminostración por las leyes de Patrimonio a mantener su composición, materiales y elementos característicos. Si bien, se volverá a levantar desplazada respecto a su alineación original, lo que permitirá al Ayuntamiento recuperar los dos carriles de circulación de la calle, ahora condicionados por el apuntalamiento.

Protección

En la parte final habrá un cerramiento acristalado contemporáneo y retranqueado, buscando diferenciar claramente la nueva construcción de los elementos históricos conservados. También está protegido el patio interior, que conservará su posición y parte de sus elementos característicos. Allí se mantendrán el aljibe y el diseño original de las ventanas, después de que una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) abriera la puerta a incorporar tanto este alzado histórico como el patio en el catálogo municipal de elementos protegidos.

La Dirección Territorial de Cultura dio luz verde hace casi dos años, en septiembre de 2024, a la operación planteada por el Ayuntamiento, que posteriormente adquirió el inmueble después de alcanzar un acuerdo con sus propietarios. La compraventa y la compensación asociada a la responsabilidad patrimonial derivada del conflicto superaron en conjunto los 900.000 euros.

Catas

Tal y como detalló el Ejecutivo local, mientras se desmonta la fachada se realizarán también catas arqueológicas y el estudio geotécnico de la parcela, dos actuaciones necesarias antes de abordar la construcción del futuro inmueble. Eso si, el calendario de esa segunda fase todavía dependerá de los resultados de estas intervenciones. La intención municipal es ir avanzando en los pliegos para que la construcción pueda comenzar a lo largo de 2027, después de que los planes iniciales llegaran a situar años atrás el inicio de la ejecución en 2025.

1,9 millones

El proyecto definitivo supondrá prácticamente levantar un edificio nuevo tras la fachada histórica. Tendrá un presupuesto estimado de alrededor de 1,9 millones de euros, que podría alterarse con la subida de los materiales, y dispondrá de sótano, planta baja y cuatro alturas, con una superficie construida cercana a los 1.000 metros cuadrados, aunque las últimas estimaciones municipales la sitúan en torno a los 920 metros.

Una vista del estado en el que se encuentra el edificio Nuevos Riegos El Progreso. / Áxel Álvarez

Oficinas municipales

Una vez reconstruido, Riegos El Progreso dejará su uso tradicional de venta de agua para convertirse en un edificio de oficinas municipales. Cada planta contará con unos 130 metros útiles de espacios fundamentalmente diáfanos, que podrán dividirse mediante mamparas de vidrio y tendrán iluminación natural.

Todavía no está decidido qué departamentos terminarán instalándose allí, aunque Urbanismo es una de las áreas que cuenta con más posibilidades, en buena medida porque sus distintos servicios se encuentran actualmente repartidos por varios inmuebles. Ya defendió en su día el equipo de gobierno que la concentración de dependencias permitirá reducir el gasto municipal en alquileres y recuperar para uso público un edificio emblemático situado en uno de los puntos más céntricos.

La imagen que presentará el exterior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, no dudó en valorar que con el avance del expediente "vemos la luz" tras ponerse solución a un "problema de más de una década" asegurando que supondrá "un gran beneficio para los ilicitanos".

Más tarde de lo previsto

La llegada de los operarios se produce, no obstante, más tarde de las primeras previsiones manejadas por el equipo de gobierno. En distintos momentos se llegó a plantear que la intervención podría ponerse en marcha durante la primavera e incluso se apuntó a junio o julio para iniciar el derribo. Finalmente, el calendario fue desplazándose hasta después de las fiestas de agosto.

El propio alcalde, Pablo Ruz, ya justificó en mayo el aplazamiento por la conveniencia de evitar unas obras de estas características en pleno centro durante las fiestas en honor a la Maredéu, al igual que ocurrió con las de la plaza del Congreso Eucarístico junto a la basílica de Santa María.