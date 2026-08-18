Los puntos violeta facilitan la detención de un hombre por agredir a una mujer en las Fiestas de Elche

El personal de los puntos violeta casi ha triplicado el número de atenciones en estas Fiestas de agosto en Elche en comparación a 2025 y gracias a este recurso municipal itinerante, y a la estrecha coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, se facilitó la detención de un hombre por agredir a una mujer en la zona de barracas. Estos son algunos de los datos más curiosos del balance que hizo este martes el Ayuntamiento al cierre de las celebraciones patronales.

En total se contabilizan 35 intervenciones entre el 7 y el 15 de agosto frente a las 13 de 2025 para realizar acompañamientos a jóvenes que manifestaron sentirse en peligro y permanecieron en estos espacios hasta que acudieron familiares a recogerlas, así como atenciones a chicas en estado de embriaguez que necesitaron asistencia sanitaria y actuaciones ante posibles agresiones.

La edil Caridad Martínez con el equipo de psicólogas y promotoras de Igualdad de los puntos violeta / INFORMACIÓN

La edil de Mujer, Caridad Martínez, señaló que, cuando se detectó alguna presunta situación de violencia de género, las afectadas fueron derivadas al Servicio de Atención Integral a la Mujer (SAIM). A su juicio, las fiestas se desarrollaron «sin incidentes importantes», aunque el dispositivo estuvo preparado para intervenir y coordinarse con Policía Nacional, Policía Local, servicios sanitarios y recursos especializados.

6.300 consultas

Más allá de las intervenciones concretas, los diferentes Puntos Violeta atendieron durante las fiestas a 6.332 personas, casi un 20% más que en 2025, cuando se registraron 5.281 consultas, un dato que no es baladí ya que se vienen de experimentar un crecimiento exponencial respecto a 2024 cuando no se alcanzaron las 3.000 peticiones de información. Ya en su momento la edil del área exponía que el hecho de cambiar los puntos al interior de la barraca generaba más confianza para las jóvenes, y nuevamente Martínez expuso que el cambio ha hecho que se mejore la accesibilidad y la capacidad de actuación de los profesionales, contribuyendo, por tanto, a elevar el número de usuarios.

En total, el Ayuntamiento instaló tres puntos fijos: en la Barraca Municipal de la Universidad Miguel Hernández (UMH), en la Barraca Jove y en el Racó de Ocio del Paseo de la Estación. Entre los tres sumaron más de 4.600 atenciones, frente a las aproximadamente 3.700 del pasado año.

A ellos se añadieron dos dispositivos itinerantes que recorrieron la zona de barracas y el centro de la ciudad, donde fueron atendidas alrededor de 1.700 personas. En estos puntos móviles también se registró un incremento de cerca de 200 consultas respecto al ejercicio anterior.

Equipo

El dispositivo estuvo integrado por cinco psicólogas, cinco promotoras de igualdad y una coordinadora. Además de prestar atención directa, los equipos repartieron dípticos y abanicos con información sobre horarios y teléfonos de interés, así como tapaderas para proteger las copas del denominado "canasteo", la práctica consistente en introducir estupefacientes en bebidas sin que la persona afectada sea consciente de ello, con el objetivo de abusar de ellas, la conocida como sumisión química.

Consumo

La medida se tomó después de que los técnicos hubieran estado detectando en anteriores ediciones que una parte importante de las intervenciones estuviese relacionada con jóvenes que comenzaron a encontrarse mal de forma repentina tras consumir una bebida. Según trasladó el área de Mujer, en algunos casos existieron sospechas de que pudieran haber ingerido sustancias introducidas sin su conocimiento, aunque posteriormente las analíticas no siempre lograron confirmarlo debido a que determinados estupefacientes desaparecen rápidamente del organismo.

Cuando se producen este tipo de situaciones, el personal de los Puntos Violeta activa de inmediato el protocolo establecido junto a los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional. Si resulta necesario, la persona afectada es trasladada al hospital para recibir atención médica

Contrato

El objetivo del servicio, adjudicado por 22.000 euros este año y el próximo a la empresa Psicología y Servicios Educativos SL, era prevenir y combatir cualquier tipo de violencia contra las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, además de informar a jóvenes y adultos sobre los recursos disponibles y facilitar una respuesta coordinada cuando sea necesario.

Los Puntos Violeta no se limitarán a las fiestas de agosto. La Concejalía de Mujer también los ha venido instalando en las celebraciones de pedanías con casco urbano como Torrellano y lo hará en El Altet, Las Bayas, La Hoya, Matola y La Marina.

El Ayuntamiento prevé desplegar de nuevo este recurso durante la segunda edición del Elche Oasis Music Fest, prevista para los días 9 y 10 de octubre, y posteriormente en las celebraciones de Halloween y Fin de Año, dentro de la estrategia municipal para reforzar la prevención y la atención ante posibles casos de acoso o violencia.