Las obras del entorno de Santa María toman la plaza tras las Fiestas de Elche

Las vallas han vuelto a ocupar el entorno de la basílica de Santa María una vez terminados los días grandes de las Fiestas de Elche. La empresa adjudicataria de la remodelación ha retomado los trabajos y prepara ya el impulso previsto para después de las celebraciones patronales, tal y como establecía la planificación municipal. Entre ayer y hoy ha quedado vallada la plaza del Congreso Eucarístico, incluida buena parte de su zona central, así como la plaza contigua que conecta con Traspalacio, dos de los principales ámbitos de una actuación que transformará uno de los enclaves patrimoniales más transitados de la ciudad.

La empresa que reforma el entorno de la basílica de Santa María ya ha desembarcado en la plaza del Congreso Eucarístico / Áxel Álvarez

El movimiento supone un cambio sustancial respecto a las últimas semanas. La planificación de la obra, que arrancó a comienzos de junio, estaba condicionada desde el primer momento por el calendario festivo y por la necesidad de mantener disponible el espacio situado frente a Santa María para las numerosas celebraciones de agosto. Por ello, la intervención se diseñó por fases, de manera que los trabajos pudieran avanzar inicialmente por zonas periféricas y dejar libre el corazón de la plaza durante los días de mayor actividad. Superado ese periodo, la adjudicataria puede ahora extender la intervención a los espacios que permanecieron reservados.

El Congreso Eucarístico entra en obras

La plaza del Congreso Eucarístico es precisamente uno de los puntos en los que se hace ahora más visible la reactivación. El vallado delimita el nuevo frente de obra después de que durante las Fiestas se garantizara la circulación por este recinto, que quedó totalmente libre de vallas. El objetivo era que la actividad constructiva no interfiriera ni en las representaciones del Misteri d'Elx ni en los actos religiosos, culturales y festivos que cada agosto congregan a miles de personas alrededor de la basílica.

La hoja de ruta anunciada por el Ayuntamiento situaba el 16 de agosto como fecha a partir de la cual la obra podía entrar de lleno en este espacio. El alcalde, Pablo Ruz, llegó a señalar durante el inicio de los trabajos que a partir de ese momento la intervención arrancaría "a tope". De este modo, la adjudicataria ha retomado ya la actividad una vez despejado el calendario de las celebraciones centrales y la intención es imprimir ahora un mayor ritmo a la transformación.

Las vallas ya delimitan la zona de obras en el entorno de la basílica de Santa María en Elche / Áxel Álvarez

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de entre nueve y once meses. Se trata de la primera reforma integral de este entorno desde 1988 y abarca no solamente la plaza situada frente al templo, sino también los espacios y calles que la rodean. Antes de las Fiestas ya se había trabajado en ámbitos laterales, como en la calle La Fira, la plaza del Palau y otros puntos próximos, precisamente para reservar el Congreso Eucarístico hasta que concluyeran los actos de agosto.

Esta organización continuará durante los próximos meses. Desde el comienzo, el Ayuntamiento planteó la ejecución como una sucesión de pequeños ámbitos para evitar que todo el entorno quede simultáneamente inutilizado. “Vamos a ir compatibilizando. Va a ser un modelo puzzle, en el que vamos terminando un espacio y vamos abriendo otro”, explicó Ruz al presentar el inicio de la intervención. Cumplido el compromiso con las Fiestas, el denominado “modelo puzzle” entra ahora en una nueva etapa con la apertura de frentes de trabajo en los espacios centrales.

Una plaza sin desniveles y con más árboles

La transformación va mucho más allá de sustituir el pavimento. Uno de sus objetivos fundamentales consiste en eliminar los desniveles y barreras arquitectónicas que caracterizan actualmente el entorno de Santa María. La configuración existente procede en buena medida de la remodelación acometida durante los años ochenta, cuando se crearon diferentes plataformas elevadas y escalones que fragmentaron la plaza. La nueva urbanización permitirá igualar las cotas desde los bajos de los edificios hasta la basílica y facilitar los recorridos peatonales por todo el ámbito.

La actuación servirá igualmente para unificar una imagen que actualmente presenta una importante variedad de materiales. En el entorno llegan a convivir hasta siete tipos diferentes de pavimento, mientras que la iluminación cuenta con seis modelos distintos de farolas como consecuencia de las intervenciones parciales realizadas a lo largo de los años. El proyecto renovará tanto el mobiliario urbano como el alumbrado para utilizar elementos homogéneos y mantener una estética coherente con la aplicada en otras calles del centro, como Corredera.

También se intervendrá sobre los soportales y portales de las comunidades próximas, incluso en determinados espacios que no son de titularidad municipal, con la intención de evitar que la reforma quede incompleta. A ello se sumará un incremento considerable de la vegetación. El proyecto contempla triplicar el número de árboles y aumentar todavía más la presencia de verde en algunos puntos, mientras que las palmeras existentes se conservarán.

El vallado ya cierra la plaza del Congreso Eucarístico en Elche para el inicio de las tareas de reforma del enclave / Áxel Álvarez

La escultura con fuente de Eutiquio Estirado se conservará muy cerca de su emplazamiento actual, aunque se desplazará unos metros. Esta modificación busca mejorar la perspectiva hacia la torre campanario de Santa María y ordenar la diagonal visual que une la basílica con el Palacio de Altamira y el parque. También está prevista una lámina de agua ligeramente elevada para evitar problemas de accesibilidad, concebida para evocar el cielo abierto del Misteri d'Elx reflejado sobre el agua.

Tras el paréntesis impuesto por las Fiestas, la imagen del entorno de Santa María vuelve así a estar marcada por las vallas y los trabajos. La diferencia es que, desde esta semana, la actuación entra ya en los espacios que habían permanecido protegidos durante agosto. El Congreso Eucarístico y su conexión con Traspalacio pasan a situarse en el centro de una reforma llamada a prolongarse todavía durante varios meses y a cambiar por completo el corazón monumental de Elche.