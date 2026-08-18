Conchi Gabarrón pone el broche a tres noches de emoción en Santa Pola al proclamarse Reina de la Tercera Edad

Tres noches, tres vecinas convertidas en reina y una misma mezcla de nervios, emoción y expectación. Santa Pola ha cerrado el auditorio El Palmeral la trilogía de proclamaciones de sus Fiestas 2026 con la elección de María Concepción, «Conchi», Gabarrón López como Reina de la Tercera Edad, poniendo así el broche a un intenso fin de semana festero después de las galas protagonizadas el sábado por las candidatas mayores y el domingo por las infantiles.

El calor y la humedad volvieron a acompañar una noche en la que las auténticas protagonistas fueron la distinguida que como aspirante aguardaba junto con sus compañeras Rosario Rodes Alonso y Encarni Sebastián Garriga hasta que se resolvió la gran icógnita.

La suerte estaba en un abanico

Momentos previos a que alzasen los abanicos, que rezaban el título de reina y damas, las tres candidatas fueron llamadas una a una para desfilar sobre el pulmón verde luciendo sus mejores galas ante familiares, amigos y público. Este cargo pretende promover una vida social, cultural y festiva activa entre las personas mayores, e intergeneracional, durante todo un año de participación en multitud de eventos.

Las tres candidatas se presentan ante un auditorio de El Palmeral de Santa Pola expectante / JOSE PERTUSA

Como había ocurrido durante las dos noches anteriores, el momento de mayor expectación cuando se desveló la posición que cada una tendrá a partir de ahora. El ceremonial continuó entonces con otro de los momentos emotivos de la noche: la despedida de los cargos salientes de 2025 y la imposición de bandas a las sucesoras.

La última Reina de la Tercera Edad, Carla Martínez García, quien ejemplificó el pasado año que el certamen apuesta por la diversidad, al ser la primera mujer trans en optar al cargo, subió al escenario junto a su corte de honor formada por Cati Bonmatí Garri y María Loyola Cabrera para cerrar su etapa como máximas representantes.

Pañuelo dorado para Conchi Gabarrón

La proclamación quedó oficializada posteriormente con la presencia sobre el escenario de la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano; la concejala de Fiestas, Nely Baile; y la edil de Personas Mayores, Gela Roche.

Gabarrón recibió así el pañuelo dorado que la acredita como Reina de la Tercera Edad, mientras sus dos compañeras quedaban proclamadas como Damas de Honor. Como manda la tradición de estas galas, un castillo de fuegos artificiales puso el estruendo y el color al momento en el que comenzaba oficialmente el nuevo reinado.

La noche tuvo además un cierre musical ya que una vez resuelta la elección el público pudo disfrutar del espectáculo «Hey!», concebido como un tributo a Julio Iglesias, que puso el punto final a los actos previos.

Trilogía

Esta serie de reconocimientos arrancó el sábado con Helena Martínez Alba, proclamada Reina Mayor de las Fiestas de Santa Pola 2026 y que estará acompañada por Reyes Giménez Cascales, Estefanía Martínez Navarro, Eva María Pomares Palao y Fabiola Sempere Martínez como damas.

Apenas 24 horas después el protagonismo pasó a las más pequeñas. El domingo, nuevamente con el abanico como juez de la fortuna, Inés Abad Vicent descubrió ante el público que sería la Reina Infantil junto a Alison Bou Ato, Carmen Cerdán Bonmatí, Laura López Rodríguez e Inés Orozco Dols como damas.