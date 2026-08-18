El Satse denuncia la "grave" situación de calor en el Hospital General de Elche por averías en la climatización

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado este martes la "grave" situación que, según asegura, se está produciendo de nuevo durante este verano en el Hospital General Universitario de Elche por los problemas y averías que afectan a los sistemas de climatización de diferentes dependencias asistenciales. La organización sindical advierte de que las incidencias están repercutiendo tanto en los pacientes como en los profesionales y critica que, un verano más, se esté recurriendo a soluciones provisionales en lugar de acometer reparaciones que permitan resolver de forma definitiva unas deficiencias que se repiten cuando más aprietan las temperaturas.

La incidencia más reciente se localiza en el edificio de Consultas Externas, donde el aire acondicionado ha dejado de funcionar como consecuencia de la avería de uno de los compresores. De acuerdo con la información trasladada a INFORMACIÓN por el sindicato, el personal de mantenimiento ya ha revisado la instalación y ha comunicado que la reparación podría demorarse al menos un par de semanas. Satse considera que este plazo resulta difícilmente asumible en pleno agosto, con temperaturas especialmente elevadas y en unas instalaciones por las que diariamente pasan numerosos pacientes y trabajadores.

El sindicato Satse denuncia el calor en edificios como el de la UIAE del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Una avería que se prolongará durante semanas

El sindicato sostiene que las condiciones que se están registrando en distintas dependencias son incompatibles con el bienestar que debe garantizarse tanto a los usuarios del centro sanitario como a los profesionales que desarrollan en él su actividad. La organización pone especialmente el foco en el tiempo previsto para solucionar la avería de Consultas Externas, al entender que mantener durante semanas espacios asistenciales sin una climatización adecuada supone prolongar el problema durante una parte importante del periodo de mayor calor del verano.

Pero Satse Alicante, a través de su representación en el Departamento de Salud de Elche, subraya que lo ocurrido en Consultas Externas no constituye una incidencia aislada ni un problema surgido de manera puntual durante los últimos días. El sindicato recuerda que las primeras dificultades de este verano comenzaron a detectarse ya a principios del mes de julio, cuando se registraron fallos en la climatización de varias salas de los servicios de Rehabilitación y Fisioterapia.

La respuesta adoptada en estas dependencias, según explica la organización, consistió en colocar aparatos portátiles de aire acondicionado, conocidos popularmente como "pingüinos". Satse considera que esta medida resulta claramente insuficiente para refrigerar espacios de grandes dimensiones y que, además, soportan una elevada afluencia de usuarios a lo largo de la jornada. La organización lamenta que estos equipos hayan vuelto a convertirse en una alternativa provisional ante problemas que, a su juicio, requieren actuaciones de mayor alcance.

Las consecuencias ya se han dejado sentir en la propia organización de la atención sanitaria. Según denuncia Satse, algunos pacientes de Rehabilitación han tenido que ser desplazados a otras dependencias debido al intenso calor que se alcanza tanto en el gimnasio como en determinadas salas de espera. Se trata, incide el sindicato, de zonas amplias en las que los equipos portátiles instalados difícilmente pueden conseguir una temperatura confortable. La organización sindical hace especial hincapié en las características de los usuarios de estos servicios, puesto que son personas con problemas de salud que acuden al hospital para someterse a tratamientos destinados a su recuperación física.

El sindicato critica que el calor que se sufre en Consultas Externas se viene dando todos los veranos / INFORMACIÓN

Abanicos en las salas de espera

Los problemas de climatización denunciados por Satse tampoco se limitan a Consultas Externas y Rehabilitación. El sindicato asegura que una situación similar se está produciendo en el edificio de la Unidad Integral de Atención Especializada (UIAE), donde las salas de espera distribuidas entre sus tres plantas están soportando temperaturas muy elevadas durante estos días.

El calor ha llevado a que numerosos pacientes recurran a abanicos mientras aguardan su turno para tratar de hacer más llevadera la espera. La climatización continúa funcionando en algunas consultas del edificio, según precisa el sindicato, aunque lo hace de forma muy limitada. Las condiciones son más complicadas en los pasillos y zonas comunes, donde la organización califica la situación de prácticamente insoportable ante las altas temperaturas.

El Sindicato de Enfermería cuestiona que este escenario vuelva a repetirse cada verano y reclama que se actúe sobre el origen de los problemas. La organización sostiene que la Administración sanitaria no puede continuar afrontando estas situaciones mediante medidas temporales y cronificando un problema que repercute directamente sobre la calidad asistencial. El sindicato reclama por ello que las intervenciones no se limiten únicamente a responder a las averías conforme se van produciendo.

El Satse recuerda además que disponer de una climatización adecuada en un hospital no responde únicamente a una cuestión de comodidad. Las condiciones térmicas de los centros sanitarios, sostiene, constituyen un elemento fundamental para mantener unas condiciones ambientales seguras, una circunstancia que adquiere todavía mayor relevancia durante episodios de altas temperaturas como los que se producen en verano.

El sindicato apunta igualmente a que en estos espacios permanecen durante periodos prolongados personas especialmente vulnerables, por lo que entiende que garantizar temperaturas adecuadas debe formar parte de las condiciones básicas de funcionamiento del centro. Esta necesidad se extiende igualmente a los trabajadores, que tienen que desarrollar su jornada laboral durante horas en consultas, salas, pasillos y otras dependencias afectadas por las deficiencias.

Algunos pacientes hacen uso de sus abanicos en las salas de espera del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Satse reclama un plan de renovación

Ante la situación denunciada, el Satse ha dirigido sus exigencias tanto a la Dirección del Departamento de Salud de Elche-Hospital General como a la Conselleria de Sanidad. La organización pide, en primer lugar, que se agilicen las reparaciones de las averías que permanecen actualmente pendientes para reducir al máximo el tiempo durante el que pacientes y profesionales tienen que soportar estas condiciones. Junto a la reparación de los sistemas averiados, reclama la adopción de medidas inmediatas que permitan aliviar las temperaturas mientras se completan los trabajos. Sin embargo, el sindicato insiste en que las actuaciones urgentes deben ir acompañadas de una respuesta a medio y largo plazo que evite encontrarse con el mismo escenario cuando vuelva a llegar el próximo verano.

Para ello, Satse exige a Sanidad que ponga en marcha un plan de mantenimiento y renovación de las instalaciones de climatización del Hospital General Universitario de Elche. El objetivo, señala, debe ser anticiparse a las averías y abordar las deficiencias estructurales que puedan existir, en lugar de recurrir de manera reiterada a equipos portátiles u otras soluciones provisionales cuando los sistemas dejan de funcionar en plena temporada estival. El sindicato considera que la reiteración de las incidencias demuestra la necesidad de abordar el problema de manera global.