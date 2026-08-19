Refuerzo de duchas y salas climatizadas para enfrentar la alerta naranja este miércoles en Elche

Elche se prepara este miércoles para la alerta naranja por calor extremo establecida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con un refuerzo de la atención a personas sin hogar. Con el nuevo protocolo, entre las 13 y las 21 horas, habrá más salidas en calle para repartir agua fría, refrescos, fruta y alimentación entre quienes se encuentran en la vía pública sin alternativa habitacional.

Desde la Fundación Conciénciate se van a llevar a cabo salidas en calle a lo largo de todo el día y repartirán agua fría, refrescos, fruta y alimentación, de la misma forma que se ha habilitado el Centro de Acogida durante la alerta como espacio de refugio climático, con la disponibilidad de alimentación (desayuno, comida y cena), duchas, lavandería y zona de carga de dispositivos móviles.

Aire acondicionado

Desde Cáritas, se ha puesto en marcha una sala con aire acondicionado como refugio climático, donde se dispondrá de agua y fruta fría; se dobla el servicio de duchas a mañana y tarde con servicio de ropa seca para quien lo requiera y se refuerzan las salidas a la calle a todos los lugares donde hay personas vulnerables para ofrecer agua e informar de los recursos disponibles. Asimismo, desde Cruz Roja también se han reforzado salidas en calle para la atención de personas y reparto de agua fría durante el día.

Advertencia

Ante esta situación, la edil de Sanidad, Inma Mora, lanzó un mensaje de advertencia y precaución ante la subida de las temperaturas, por lo que conmina a la población a seguir una serie de recomendaciones básicas para hacer frente de la mejor manera posible a esta alerta naranja.

Por un lado destacó la importancia de mantenerse hidratado en todo momento, incluso sin tener sed, comer en pequeñas cantidades y evitar la ingesta de alcohol y cafeína; hacer uso de la crema protectora y prendas finas con colores claros, a la vez que permanecer en lugares frescos con sombra. Además, aconsejó no salir de casa en las horas de mayor incidencia del sol, refrescar el cuerpo con paños húmedos o duchas y vigilar a niños y ancianos.

Nivel 3

En este sentido, recordó que la ciudadanía puede estar informada de los avisos y recomendaciones desde la web www.elche.es/sos. Por otra parte, Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel 3 de preemergencia, nivel extremo, por riego de incendios forestales. Ante esta situación se prohíbe, con carácter general, encender cualquier tipo de fuego, barbacoas en los terrenos forestales y en las zonas establecidas por la normativa, no tirar colillas y tampoco abandonar basura y en caso de observar fuego o humo llamar al 112.

Santa Pola

En Santa Pola el Ayuntamiento informó este miércoles de la activación del Plan de Emergencias ante el elevado riesgo de incendios forestales, unas restricciones que estarán vigentes desde este miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto. La declaración del nivel de preemergencia 3 conlleva la aplicación de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en los terrenos forestales del municipio y sus inmediaciones.

Voluntarios de Conciénciate en el nuevo dispositivo de acogida situado en el polígono de Carrús / Antonio Amorós

Entre las principales medidas se encuentra la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, así como la suspensión de obras y trabajos en terrenos forestales o en sus inmediaciones. También queda suspendido durante estos días el uso festivo o recreativo del fuego tanto en zonas forestales como dentro de su área de influencia, establecida en 500 metros.

Fuego

Además, se establece la prohibición general de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en esa franja de 500 metros. Las restricciones afectan igualmente a las actividades deportivas, ya que quedan suspendidas las autorizaciones concedidas para la circulación deportiva por terrenos forestales mientras permanezca activo este nivel de preemergencia.

Estas medidas estarán en vigor inicialmente hasta el viernes 21 de agosto y buscan reducir al máximo cualquier actividad que pueda favorecer el inicio de un incendio durante unos días especialmente sensibles por el riesgo forestal.