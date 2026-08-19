El Misteri arrastra tres años de bloqueo con un convenio laboral que sigue en el tejado del Consell

Cuatro años después de que el Patronato del Misteri d'Elx anunciase que contaría con un marco laboral propio para que profesores de canto y el resto de personal deje de estar acogido al convenio de "despachos y oficinas" y se entienda la singular organización de quienes trabajan por el Patrimonio de la Humanidad, sigue en el aire la respuesta definitiva del Consell a una reivindicación que va camino de cronificarse.

El Patronato remitió hace aproximadamente dos meses a la Generalitat la última documentación del expediente después de introducir modificaciones sobre una propuesta anterior que no logró superar el filtro autonómico. Desde entonces, el documento permanece pendiente del visto bueno de los órganos competentes del Consell, fundamentalmente en materia de Sector Público y Presupuestos.

Es el último capítulo de una tramitación que se remonta, al menos formalmente, a junio de 2022, cuando el órgano rector encargó la elaboración de su primer convenio colectivo al Grupo Asesor Ros de Elche. El objetivo anunciado entonces era regular las condiciones de trabajo y productividad de su personal de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores y crear el primer convenio propio en toda la historia del drama asuncionista. En aquel documento inicial la previsión apuntaba a que afectaría a siete integrantes del personal laboral, cifra y composición que ha ido variando desde entonces.

En el aire

El convenio llegó a darse prácticamente por encarrilado para entrar en vigor en 2023, incluso con efectos retroactivos, pero a la vista está que tres años después de completarse el encargo la regulación específica continúa sin materializarse y en un año particularmente especial por el 25 aniversario de la declaración de la Unesco. Días después de las representaciones de agosto y tras la reunión de la Sesión Pública del Patronato este 13 de agosto, en la que se abordó la cuestión, siguen sin haber novedades aunque el alcalde, Pablo Ruz, señaló que está en estudio.

RPT

Luis Alfonso Martínez, secretario del Patronato del Misteri, explica que la propuesta modificada tiene que pasar por los departamentos con competencias sobre el sector público y por la Dirección General de Presupuestos, al afectar no solo a las condiciones laborales, sino que uno de los principales escollos está relacionado también al gasto y a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución, que arrastra años de antigüedad y necesita actualizarse.

De ahí que Cultura no sea el único departamento implicado. Aunque el Patronato depende de la Generalitat como entidad de derecho público, son Hacienda, Presupuestos y Sector Público los que deben autorizar cuestiones con incidencia económica y sobre la estructura laboral.

Renovación

El expediente está en el tejado de la Generalitat después de que la Consellera de Cultura, Carmen Ortí, reconociera a preguntas de este diario hace un mes, durante su visita a Elche con motivo de la renovación parcial de los patronos del Misteri, que en "estos momentos no hemos avanzado significativamente", en relación al convenio, pero que sí se tenía ese objetivo encima de la mesa. Hizo esta valoración después de defender que cuando tomó el cargo relevando a José Antonio Rovira, una de las primeras cosas que hizo fue participar en el Patronato, saludar a los miembros "y ponerme a su disposición y recoger los compromisos", como volvió a hacer en la sesión pública de hace días.

Marco jurídico

Así las cosas, la principal reclamación del Patronato es disponer de un marco jurídico diseñado expresamente para una institución cuya organización laboral poco tiene que ver con la de una empresa convencional. Actualmente el personal se encuentra acogido al convenio de oficinas y despachos, una regulación que consideran insuficiente para reflejar la realidad diaria del Misteri.

Exponen en el seno del Patronato que no se trata de que los trabajadores tengan sus derechos vulnerados, que no es el caso, pero los problemas aparecen a la hora de trasladar las particularidades de La Festa a un convenio pensado para otro tipo de actividad. Hay que tener en cuenta que el Patrimonio de la Humanidad se sostiene, además del grueso de colaboradores y patronos, con tres trabajadores a jornada completa y profesores de canto a tiempo parcial, diferentes horarios y necesidades relacionadas con ensayos, representaciones, desplazamientos y una actividad que aumenta considerablemente en determinados momentos del año.

Al margen se encuentra el Mestre de Capella, figura encarnada en Javier Gonzálvez y que está considerado personal de alta dirección. Tampoco forman parte del personal laboral del Patronato la mayor parte de las alrededor de 150 personas que intervienen de una manera u otra para hacer posibles las representaciones, entre cantores de la Capella, tramoyistas, porteros o camareras de la Virgen.

Los apóstoles en un momento de los ensayos generales este 2026 / Pilar Cortés

Atasco

El atasco llega después de que este avance jurídico llegase a las auditorías de la Generalitat e Intervención advirtió en su informe en 2022 que el Patronato no se encontraba formalmente adherido a ningún convenio colectivo ni disponía de uno propio. También señalaba que no constaban los informes preceptivos y favorables de las consellerias competentes para aplicar el convenio de oficinas y despachos que el Patronato utilizaba «de facto», además de apuntar carencias relacionadas con la masa salarial autorizada y la RPT, según transmitieron a este diario en su momento.

Promesas

En agosto de 2024, el entonces presidente ejecutivo del Patronato, Francisco Borja, volvió a reclamar públicamente ante la Generalitat que se acelerara la implementación del convenio. La entonces secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, aseguraba que se estaban manteniendo reuniones con Sector Público Instrumental y llegó a considerar factible que el documento pudiera aprobarse aquel mismo año o, como muy tarde, en 2025.

Un año después, en la sesión pública del Patronato de 2025, el malestar volvió a emerger con más fuerza. La entonces presidenta en funciones, María Teresa Botella, denunció ante el entonces conseller Rovira las dificultades para encajar la particular organización laboral del Misteri dentro de las estructuras administrativas de la Generalitat.

El Patronato reclamaba entonces finalizar la regulación de las condiciones laborales y disponer de «un marco político propio, estable y adaptado a la especificidad» de la institución. Botella censuró que los reparos se repitieran por lo que consideraba un desconocimiento sobre el funcionamiento real de La Festa y reclamó desbloquear también la RPT.

Aquella intervención puso sobre la mesa otros problemas derivados de la falta de adaptación de la estructura administrativa, como las dificultades para reconocer económicamente esfuerzos extraordinarios de los trabajadores. El propio alcalde, Pablo Ruz, llegó a pedir apoyo para sacar al Misteri del corsé del sector público instrumental, mientras el expresidente Fernando García advertía del «choque» existente entre las normas que regulan el sector público y las necesidades reales del Patronato.