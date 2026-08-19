Las OMAC de Elche rozan los 174.000 trámites en siete meses con un fuerte aumento de la atención presencial

La demanda de las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) de Elche continúa al alza. Las 14 dependencias repartidas entre el casco urbano y las pedanías, junto a la OMAC Digital, gestionaron 173.956 trámites entre enero y julio de 2026, según el balance presentado este miércoles por el Ayuntamiento. El Ejecutivo local de PP y Vox sitúa este dato casi 6.000 gestiones por encima del registrado durante el mismo periodo de 2025, año en el que, a su vez, se habían contabilizado alrededor de 5.000 servicios más que en 2024.

La comparación oficina por oficina refleja especialmente un incremento de la actividad presencial en algunos de los principales puntos de atención de la ciudad. La OMAC del Centro, situada en la calle Alfonso XII, vuelve a encabezar la clasificación y alcanza este año los 46.000 trámites, frente a los casi 36.000 contabilizados hasta julio de 2025. Son alrededor de 10.000 más en apenas un año, un crecimiento próximo al 28%.

Usuarios aguardan su turno en una de las OMAC de Elche / INFORMACIÓN

También aumenta de forma importante la actividad en Francesc Cantó, que pasa de los 31.220 servicios publicados el pasado verano a 35.915 trámites, cerca de 4.700 más y un incremento de alrededor del 15%. La misma tendencia sigue la oficina de Plaça de Crevillent, que cierra todo el mes de agosto, y que pasa de los 17.250 a los 20.228, prácticamente 3.000 atenciones adicionales y un avance superior al 17%. A ellas se suma la OMAC de Altabix, con 12.546 trámites durante estos primeros siete meses de 2026.

Pedanías

La red de oficinas fuera del núcleo urbano también gana peso con 18.627 servicios en Torrellano, La Hoya, El Altet, La Marina, Las Bayas, Arenales del Sol, Valverde y Perleta. Hace un año el balance municipal situaba la atención en las pedanías por encima de las 17.500 gestiones, por lo que la actividad ha aumentado en torno a 1.100 servicios, aproximadamente un 6%.

Torrellano es la oficina más utilizada fuera del casco urbano, con 5.336 trámites, seguida de La Hoya, con 4.248, y El Altet, con 3.401. Estas dependencias permiten acercar las gestiones municipales a una población dispersa territorialmente y evitar desplazamientos al casco urbano para buena parte de los procedimientos más habituales.

Padrón

Pese al aumento global, la naturaleza de las demandas ciudadanas apenas cambia. El Ayuntamiento señala que alrededor del 90% de los servicios solicitados están vinculados a certificados de empadronamiento, firma digital, certificados históricos o propuestas de alta en el padrón. Aunque no ha trascendido el dato de este 2026, durante los primeros siete meses del pasado ejercicio se expedieron más de 31.000 certificados de empadronamiento y tramitado 21.680 altas y modificaciones, unas gestiones fundamentales para acceder posteriormente a numerosos servicios públicos, desde escolarización y sanidad hasta ayudas sociales o determinados procedimientos administrativos.

La firma digital también se ha convertido en una de las principales demandas de las OMAC, con 14.255 atenciones hasta julio el pasado año, fruto de la progresiva implantación de la administración electrónica.

OMAC Digital

Precisamente, uno de los datos que contrasta con el aumento registrado en las oficinas presenciales es el de la OMAC Digital. El balance municipal presentado ahora le atribuye 8.253 trámites entre enero y julio de 2026.

La cifra publicada en agosto del año pasado era de 12.262 consultas hasta julio de 2025, frente a las aproximadamente 9.500 de 2024. Si ambas estadísticas responden al mismo criterio de contabilización, supondría una caída superior a las 4.000 gestiones, alrededor de un 33%.