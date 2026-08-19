El PSOE de Elche tilda de "hachazo" la subida de hasta 15.000 euros de viviendas de protección pública

El PSOE de Elche criticó este miércoles la subida del 7% del precio máximo de la vivienda de protección pública (VPP) aprobada por la Generalitat Valenciana advirtiendo que la actualización encarecerá en más de 15.000 euros una vivienda de 90 metros cuadrados útiles.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, cuestionó la decisión del Consell después de que la resolución se publicara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en pleno mes de agosto. Según explicó, el precio máximo del módulo ha pasaso de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado útil.

Costes

Díez aseguró que la medida suponía "un auténtico hachazo" para las familias y los jóvenes que buscaban comprar una vivienda en un contexto marcado por los elevados precios del mercado inmobiliario. El dirigente socialista sostuvo que las administraciones públicas deben desarrollar políticas de vivienda "al servicio de la ciudadanía y no para defender los intereses de los promotores", especialmente cuando se trataba de actuaciones vinculadas a suelo y recursos públicos.

A su juicio, la nueva actualización dificulta todavía más el acceso a una vivienda y evidencia "la falta de sensibilidad" del Gobierno autonómico ante uno de los principales problemas de la ciudadanía. Además, criticó el momento elegido para publicar la resolución, a mitad de agosto y coincidiendo con periodos vacacionales y festivos.

El portavoz socialista Héctor Díez durante su comparecencia este miércoles sobre vivienda protegida / INFORMACIÓN

Más de 33.000 euros

El PSOE recordó que esta no había sido la primera actualización del módulo durante la legislatura. Según los datos aportados por la formación, en 2023 el precio se situó en 2.200 euros por metro cuadrado, mientras que a finales de 2024 aumentó otros 200 euros, hasta los 2.400 euros. La última revisión lo elevó hasta los 2.568 euros por metro cuadrado útil.

Resolución

La resolución de la Generalitat actualizó para 2026 el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana. En concreto, incrementó un 7% el valor estándar del módulo, que pasó de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil.

La Generalitat justificó la subida principalmente por el incremento sostenido de los costes de construcción: materiales, energía, mano de obra especializada y otros factores de producción. También señaló la presión adicional provocada por las obras de reconstrucción posteriores a la dana de octubre de 2024.

La memoria económica concluye que la evolución de esos costes hacía necesaria una actualización superior a la estimación del IPC. Finalmente se optó por ese 7%, al considerarlo proporcionado y, según la resolución, inferior al incremento experimentado por el módulo básico de edificación.

El Consell defendió que el objetivo de la medida era mantener viable la construcción de vivienda protegida e incrementar su oferta, después de considerar que los anteriores precios máximos no cubrían adecuadamente la evolución de los costes. La propia resolución recordó que en 2023 el módulo había pasado de los anteriores valores de 1.212,80 y 1.819,20 euros a un precio único de 2.200 euros/m², y que posteriormente el Decreto 180/2024 lo situó en 2.400 euros/m².

¿A qué viviendas afecta?

La nueva cifra de 2.568 €/m² útil se aplica directamente a los expedientes de VPP que obtuvieran la calificación provisional después de la entrada en vigor de la resolución. También podía afectar a promociones que ya tuvieran calificación provisional anterior, pero únicamente en los supuestos y con los requisitos contemplados en la disposición transitoria sexta del Decreto 180/2024.

De este modo, los socialistas calculan que el precio máximo de una vivienda protegida de 90 metros cuadrados había aumentado en más de 33.000 euros entre 2023 y 2026. Díez cuestionó así la política de vivienda desarrollada por el Consell y se preguntó qué medidas estaba aplicando la Generalitat para facilitar el acceso de familias y jóvenes a una casa. "¿Esto es para el PP vivienda asequible?", cuestionó.

Explicaciones

El portavoz socialista también trasladó sus críticas al alcalde de Elche, Pablo Ruz, al que reprochó que no se hubiera pronunciado sobre la decisión de la Generalitat. Díez relacionó la nueva actualización con las promociones impulsadas dentro del plan Casa Fácil y recordó las críticas que su grupo ya había realizado al precio y las características de algunas de estas viviendas. "¿Dónde está el señor Ruz?", se preguntó el portavoz socialista, quien reclamó conocer qué repercusión tendría el nuevo precio máximo de la VPP sobre las promociones actualmente previstas en Elche y sobre las que pudieran desarrollarse en el futuro.

El solar situado junto al Mercado del Pla de Sant Josep, que ahora se utiliza como aparcamiento. / Áxel Álvarez

En febrero el Ejecutivo local de PP y Vox anunció la construcción de 240 viviendas protegidas en Elche dentro de este programa y tras la adjudicación provisional de los proyectos, a través de la enajenación de cuatro parcelas municipales mediante permuta para la construcción de esos inmuebles.

Se anunció entonces que del total de viviendas, 48 serán gestionadas por Pimesa en régimen de alquiler asequible para jóvenes, mientras que los precios de venta del resto de pisos, en función de las zonas y de los metros, y teniendo en cuenta los topes marcados por el Ejecutivo central, oscilarán entre los 120.120 euros que se plantean, por ejemplo, para Carrús, y los 255.600 euros a los que se apunta en el caso del Sector E-27, en la zona del Hospital del Vinalopó, según se recoge en los expedientes de Pimesa, aunque el alcalde, Pablo Ruz, en su comparecencia, dio precios sensiblemente inferiores, al dar los costes sin el IVA que hay que pagar, y sin avisar de ello.

Las zonas

El lote 1 incluye una parcela del Sector-27, en el entorno del Hospital del Vinalopó; otra en el número 18 de la calle Hispanoamérica de Torrellano; y una tercera en el número 19 de la calle Carmelo Serrano García, en Carrús, mientras que en el lote 2 será para viviendas sobre los terrenos que ahora se utilizan como aparcamiento junto al Mercado del Pla de Sant Josep.