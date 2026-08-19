Una startup premiada por la UMH de Elche convierte un tutor de plantas en un negocio innovador

Lo que empezó como una solución casera para cuidar mejor sus propias plantas se ha convertido en Plantil World, uno de los proyectos ganadores de la 15ª Maratón de Creación de Start-ups de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Su impulsor, José Armando Lillo, ha desarrollado "Evoter", un tutor modular para plantas trepadoras que permite regar de forma independiente las raíces aéreas sin encharcar el sustrato, evitando así uno de los problemas más comunes en este tipo de especies.

Plantil World ha recibido 3.250 euros de Banco Santander, 2.000 euros dentro de Santander X Spain Awards – Proyectos Emprendedores Universitarios 2026 y el nuevo premio incorporado por el Centro Comercial Habaneras, valorado en otros 2.000 euros. En total, el proyecto suma 7.250 euros en reconocimientos y sale reforzado de la Maratón con una propuesta que combina jardinería, diseño 3D, sostenibilidad, venta online y comunidad digital. El negocio inicia ahora su andadura en el mercado. La propuesta inicial de Lillo se centrará en "Evoter" y en una línea de sustratos premium adaptados a distintas familias de plantas.

Un problema con las trepadoras

La idea nació de la afición personal de Lillo por las plantas. Al cuidar especies trepadoras, detectó un problema habitual: muchas necesitan un tutor húmedo para desarrollar raíces aéreas, pero al regar ese tutor el exceso de agua cae al sustrato y puede pudrir las raíces principales. “Todo empezó porque yo me aficioné un poquito a las plantas, vi que había un problema con las plantas trepadoras”, explica. Estas plantas, como monsteras, filodendros o anthuriums, usan sus raíces aéreas para agarrarse y absorber humedad. En su hábitat natural trepan por árboles, pero en interior necesitan un soporte que reproduzca parte de esas condiciones.

Los tutores tradicionales suelen estar hechos con musgo u otros materiales que deben mantenerse húmedos. El problema aparece cuando se secan demasiado y se vuelven hidrófugos: el agua resbala, cae al sustrato y puede provocar encharcamiento. Lillo detectó que el usuario se enfrentaba a dos malas opciones: mantener húmedas las raíces aéreas a costa de mojar demasiado la tierra, o proteger el sustrato dejando seco el tutor.

El creador de la startup sobre plantas en la UMH de Elche muestra su innovación / Áxel Álvarez

"Evoter" intenta resolver esa contradicción. La innovación no está tanto en el tramo superior del tutor, sino en la parte inferior, diseñada para que el agua no caiga directamente al sustrato. “Lo que he conseguido es poder tener la parte de las raíces aéreas siempre húmeda”, resume el emprendedor.

Riegos separados

El sistema permite diferenciar dos riegos: el del tutor, que puede necesitar humedad cada dos días, y el del sustrato, que en invierno puede requerir agua solo cada dos semanas. Gracias a esa separación, la planta puede mantener activas sus raíces aéreas sin sufrir pudrición en la base. “Con esto lo que podemos conseguir es un sistema de riego independiente”, explica Lillo. “El musgo lo puedes regar todas las veces que tú quieras y, en cambio, el sustrato en invierno lo riegas cada dos semanas”.

La consecuencia, según su impulsor, es que la planta puede crecer con más fuerza, sacar hojas más grandes y mantener un aspecto más saludable. El objetivo para el aficionado no es solo que la planta sobreviva, sino que desarrolle hojas más verdes, grandes y vistosas. El tutor está diseñado de forma modular. Las piezas pueden encastrarse unas con otras para acompañar el crecimiento de la planta sin necesidad de trasplantarla o manipular sus raíces aéreas, uno de los momentos de mayor estrés para este tipo de especies. También se han incorporado elementos para aumentar la rigidez estructural y evitar que la planta tumbe el soporte cuando alcanza mayor tamaño.

Comunidad digital

Plantil World no nace solo como producto físico. Lillo y su pareja, vinculada al ámbito de la publicidad y el marketing, crearon primero una comunidad en redes sociales para generar confianza y validar el interés por el mundo de las plantas. Bajo el proyecto Viviendo en Verde, han reunido más de 20.500 seguidores entre Instagram y TikTok. Además, crearon un canal de Telegram llamado Locos por las plantas, con unos 1.200 miembros y una comunidad activa. Ese contacto directo con aficionados permitió detectar otro problema: el uso de sustratos inadecuados para plantas exigentes.

“Gracias a las redes vimos que la gente tenía un problema muy grande también con el tema de los sustratos”, explica. Muchos usuarios trasplantan este tipo de plantas con tierra genérica que no se adapta a sus necesidades. Por eso, Plantil World saldrá al mercado no solo con Evoter, sino también con una línea de sustratos premium para diferentes familias vegetales.

El modelo de negocio será inicialmente online, aunque Lillo ya ha recibido interés de floristerías e invernaderos de la provincia para exponer el producto. La venta por internet permitirá llegar a una comunidad que ya conoce el proyecto a través de redes sociales y que ha acompañado parte de su desarrollo.

Diseño, sostenibilidad y apoyo UMH

El proceso de la Maratón ha ayudado a profesionalizar una idea que nació “de estar por casa”, como reconoce su impulsor. El apoyo del laboratorio de prototipado de la UMH y del equipo de mentores ha permitido optimizar el diseño final del tutor, mejorar su estructura y pensar en producción.

“Sin el apoyo de la universidad, el reconocimiento, el salir en medios, el laboratorio de prototipado, no habría sido igual”, señala Lillo, que destaca el trabajo realizado junto a los técnicos para dar forma final al producto. El sistema también introduce un componente de ahorro de agua. Al evitar que el riego del tutor caiga sin control sobre el sustrato, se reduce el desperdicio y se puede recuperar el agua en un plato inferior para reutilizarla. Lillo trabaja incluso en un sistema de riego por gravedad que permitiría humedecer el tutor con mayor precisión. “Además de que evitas la pudrición, estás controlando muchísimo más el agua”, explica. “Ya que hacemos algo para las plantas, vamos a hacer algo también que sea sostenible”.

El reconocimiento de la Maratón UMH ha supuesto para Lillo un salto emocional y empresarial. El emprendedor admite que no esperaba verse entre los premiados y que el fallo del jurado fue una sorpresa. “Me parece algo increíble. No me lo hubiese esperado, sinceramente”, afirma. “Yo empecé para hacerlo a mis plantas”.

La paradoja de su proyecto es que habla de tutores para plantas mientras él mismo ha recibido tutorización empresarial en la universidad. Lillo reconoce la coincidencia con humor y explica que ha terminado llamando “mentor” a quien le ha acompañado en el proceso para no confundirlo con su propio producto.

Plantil World resume una línea de emprendimiento distinta dentro de la Maratón: no parte de un laboratorio sanitario ni de una plataforma compleja de IA, sino de una necesidad cotidiana detectada por una comunidad de aficionados. Su reto ahora será convertir un tutor modular nacido en impresión 3D en un producto de jardinería escalable, sostenible y capaz de abrir mercado desde Elche hacia el público de plantas de interior.