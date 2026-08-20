Baches de hasta 25 centímetros complican el acceso a la playa de El Pinet de Elche en plena temporada turística

José Brotons y Maruja López llegan a la playa de El Pinet, en la pedanía de La Marina, en Elche, para pasar una tarde de desconexión y con lo primero que se topan es con una carrera de obstáculos. Como ellos, son multitud los visitantes que desde junio a esta parte tienen que sortear grandes baches a la entrada al estacionamiento, y algunos de suficiente profundidad de hasta 25 centímetros, que obligan a los conductores a cambiar de trayectoria y ocupar parcialmente el sentido contrario para poder esquivarlos.

Una imagen que se repite desde hace años en uno de los accesos más frecuentados de La Marina y que en plena temporada de verano se ha recrudecido al aumentar la presión con una elevada afluencia de visitantes y residentes temporales, lo que multiplica el tránsito sobre un acceso que no cuenta con un firme asfaltado. Hasta el punto que incluso hay vecinos que han optado por colocar sillas de madera con carteles que rezan "prohibido, peligro, danger" detrás del Hostal Maruja para avisar a los conductores del mal estado del firme en algunos tramos.

Algunos de los baches a la entrada del aparcamiento de El Pinet / Áxel Álvarez

Afluencia

“Desde junio tenemos baches en la entrada y estamos a mitad de agosto y siguen”, lamenta Vicent Joan Andreu, uno de los propietarios de una de las casas en primera línea. La situación se complica especialmente durante los fines de semana, cuando la Policía Local estableció un sentido único, por lo que la afluencia de vehículos particulares aumenta de manera considerable, así como el transporte público, ya que hasta la zona llega el servicio de autobús a las pedanías.

Vecinos colocan señales para alertar de grandes baches en el acceso al Pinet en La Marina / Áxel Álvarez

Según Andreu, algunos conductores tienen que entrar por el lado izquierdo de la vía para sortear los desperfectos mientras coinciden con coches que abandonan la zona de playa, y hay usuarios que manifiestan a este diario que tienen daños en el coche por estos badenes.

Fugas

Más allá del desgaste que genera el tráfico y de los efectos de la lluvia sobre un camino sin asfaltar, por las limitaciones que marca la Dirección General de Costas, parte de los vecinos apuntan a fugas de agua como origen de algunos de los desperfectos, y a la vista está que sobre estos socavones se han formado charcas. Los residentes exponen que en ese punto existen contadores y acometidas a pie de carretera y la presencia de agua termina dañando nuevamente el terreno después de las reparaciones.

Una percepción que comparte la presidenta de la Asociación de Vecinos Pinomar de La Marina, Isabel Valentín, quien asegura que no se trata de un episodio aislado, si no más bien de un problema recurrente desde hace varios años que se comunica a Aigües d'Elx, que parchea los desperfectos, aunque al tiempo vuelven a aparecer. De ahí que esta situación se haya elevado en varias ocasiones a las juntas de distritos. Pese al deterioro del Pinet, desde Pinomar aprovechan para exponer algunas de las mayores deficiencias que detectan en la pedanía, como el mal estado del polideportivo y del pabellón cubierto o las zonas sin ajardinar con árboles afectados por plagas.

Sobre el aparcamiento, la alcaldesa pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina, asegura que cuando se da aviso a la empresa mixta o se registra una incidencia a través de la OMAC se procede a actuar de inmediato, de ahí que insiste en la importancia de que los propietarios comuniquen cuanto antes cualquier incidencia para que la dimensión de los baches no vaya a más.

Solución

El problema de fondo es que las reparaciones tienen un alcance limitado. Cuando las lluvias, el tránsito de vehículos o el agua vuelven a abrir agujeros, la solución habitual consiste en rellenar las zonas deterioradas con zahorra y nivelar de nuevo el terreno, por lo que vecinos como representantes de la pedanía apuntan a las restricciones de Costas como uno de los principales obstáculos para poder plantear una intervención de mayor alcance. La pedánea expone que "ideas tenemos 1.000, pero se nos pone siempre de espaldas sin querer escucharnos”.

Baches en el parking de El Pinet / AXEL ALVAREZ

Molina pone como ejemplo el aparcamiento del Pinet, donde considera que podrían acometerse actuaciones para ordenar mejor los estacionamientos en vista de que los coches aparcan donde pillan, como en plena pinada. Entre sus propuestas se encuentra delimitar las plazas y establecer señalización horizontal, evitando que los vehículos aparquen sin ningún tipo de organización. “Todos los años se propone y es la misma lucha y no avanzamos en las peticiones”, asegura.

Farolas

La pedánea cuestiona además que determinadas intervenciones no puedan llevarse a cabo incluso en espacios ya transformados. “En la carretera del Rebollo, que es asfalto, no entiendo por qué no se puede arreglar si el asfalto ya está”, apunta. También aprovecha para cargar sobre el hecho de que el órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica mantiene a oscuras este enclave por las noches al seguir sin dar luz verde a la iluminación pese a que hace más de un año se instalaron los postes y brazos de las futuras farolas. El pasado verano la Dirección Provincial de Costas rechazó autorizar la instalación de más de 40 farolas promovidas por el Ayuntamiento de Elche en una zona afectada por el dominio marítimo-terrestre.

Aquella negativa provocó una dura reacción del alcalde, Pablo Ruz, quien acusó públicamente a Costas de «abandonar a los vecinos de El Pinet». El regidor anunció incluso entonces la presentación de un recurso para intentar desbloquear el proyecto y defendió que la iluminación «no era un capricho, sino una necesidad».

En esta situación de provisionalidad, hasta que se ejecute la red de alumbrado los vecinos siguen dependiendo únicamente de unas pequeñas farolas solares de escasa intensidad instaladas hace tiempo por la asociación vecinal.

Para una parte de los residentes, este es un símbolo más del abandono que arrastra El Pinet junto a los caminos cortados como el de la playa de La Marina o el que cerró en la urbanización junto a Las Salinas. Al arranque de la temporada estival incluso propietarios temían que la falta de iluminación les afectase en la seguridad, y recuerdan que el pasado verano se registraron varios robos tanto en viviendas como en vehículos estacionados en la playa, todos ellos durante la noche y favorecidos, según consideran, por la falta de iluminación.

Las Habaneras

El estado del acceso adquiere especial relevancia ante la proximidad del Festival de Habaneras, que el próximo viernes, 28 de agosto, volverá a congregar a numerosos asistentes en el entorno del Pinet. Precisamente el aparcamiento es utilizado para la celebración del evento después de que el pasado año técnicos de Costas obligasen a desmontar el escenario, la iluminación y varios elementos auxiliares ya instalados junto a la histórica torre vigía al considerar que la actividad se desarrollaba en zona marítimo-terrestre sin autorización.