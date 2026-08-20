Ecologistas aprietan con la regulación de la velocidad en El Hondo tras el atropello de al menos una nutria por año

Y como si del día de la marmota se tratase Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) han vuelto a difundir esta semana una de esas noticias tristes después de años de avisos: la muerte de otra nutria tras ser atropellada en el entorno del parque natural de El Hondo. Con este último ejemplar arrollado, sería el sexto que pierde la vida por la mano del hombre en un lustro, según el colectivo ecologista, que hace sólo seis meses difundió otro caso tildando de "preocupante" la situación por la población reducida de este animal semiacuático y tras practicar la necropsia que verifica que la causa de la muerte es por el golpe contra un vehículo.

La asociación lleva años advirtiendo de que la red de carreteras que atraviesa los humedales del sur de Alicante se ha convertido en una amenaza para una especie que regresó a la zona después de casi medio siglo extinguida y que empezó a detectarse en el enclave natural entre Elche y Crevillent a mediados de la década de 2010. Su presencia en El Hondo quedó constatada en 2017 y desde entonces se consolidó una pequeña población de este mamífero estrechamente vinculado a los humedales y cuya alimentación se basa principalmente en peces. Hace días la Generalitat confirmó también que la mejora de las condiciones ambientales y de la calidad de las aguas en el humedal protegido y el río, y la red de riego tradicional, han permitido la recolonización en libertad.

Aliado

Hasta el punto que en los últimos tiempos el mamífero se ha convertido en un aliado eficaz contra la proliferación de especies invasoras como la carpa, lo que llevó a comunidades como la de Riegos de Levante a firmar desde 2019 convenios con el parque natural para estudiar a fondo su comportamiento en esa lucha contra la reproducción masiva de especies no autóctonas. Entonces los investigadores detectaron que las nutrias, especie catalogada como vulnerable, se habían empezado a desplazar desde la cabeza del río Segura a los cauces medios y bajos en busca del buen clima y alimento, siendo junto a la garza de los pocos depredadores de especies exóticas invasoras como el cangrejo y la carpa, que están ayudando a mejorar el equilibrio del ecosistema. Durante años integrantes de AHSA localizaron también huellas y excrementos en Los Carrizales, las Salinas de Santa Pola y un azarbe de la huerta tradicional del Bajo Segura. Para la asociación, estos indicios demostraron que los ejemplares se desplazan entre diferentes zonas húmedas aprovechando la extensa red de azarbes, canales y cauces que conecta los espacios naturales del sur alicantino.

Precisamente esa capacidad de desplazamiento es la que, según los ecologistas, incrementa su vulnerabilidad, de ahí que para proteger la especie insistan en la necesidad de implantar medidas para reducir el riesgo de atropello en un radio de apenas cinco kilómetros.

Ejemplar detectado en el parque natural de El Hondo de nutria europea / INFORMACIÓN

Señales

Los ecologistas ponen especialmente el foco en la velocidad de los vehículos, por lo que solicitan a la Generalitat y a la Diputación provincial que rebajen los límites en varios tramos de las carreteras que perimetran el parque, además de instalar señales específicas que alerten de la presencia de fauna salvaje.

Uno de los puntos que más preocupa a AHSA es el de la CV-855, que comunica Elche con Dolores. Esta carretera discurre junto a la charca Sur de Levante, perteneciente al Parque Natural y una de las zonas donde la presencia de nutria resulta más habitual. Según los datos recopilados por la asociación, la mitad de los seis ejemplares muertos fueron atropellados en esta carretera, concretamente en las inmediaciones del cruce de este vial con el azarbe de Dalt.

Otros dos atropellos se produjeron en la continuación de esta misma vía después del desvío hacia San Fulgencio, tramo que pasa a denominarse CV-860. AHSA alerta de que se trata de una zona especialmente sensible porque la carretera cuenta con una recta de más de tres kilómetros que atraviesa hasta siete cauces, susceptibles de ser utilizados no solo por las nutrias, sino también por otras especies de vertebrados que se desplazan entre los diferentes espacios protegidos.

Pese a esta circunstancia, los ecologistas denuncian que únicamente existe una limitación específica de velocidad en uno de los cruces y que no hay señalización que advierta a los conductores de que circulan junto a espacios naturales protegidos ni del riesgo de atropello de fauna salvaje.

Límite de 60 kilómetros por hora

Ante esta situación, Amigos de los Humedales le solicita a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre que se establezca una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora en un tramo de tres kilómetros de la CV-855, a su paso por El Hondo y Los Carrizales dentro del término municipal de Elche. La misma limitación que demanda en unos 500 metros de la CV-860, ya en el término municipal de San Fulgencio, junto a la zona húmeda catalogada de El Hondo de Amorós.

Además de reducir la velocidad, AHSA insiste en la conveniencia de colocar señales de tráfico que alerten expresamente de la presencia de fauna salvaje, con el objetivo de que los conductores extremen la precaución en los puntos donde los animales cruzan las carreteras.

Puerta sur

El sexto y último ejemplar contabilizado por la asociación murió atropellado en la CV-861, junto a la puerta sur de El Hondo, una carretera gestionada en este caso por la Diputación de Alicante. AHSA recuerda que en esta vía se han ejecutado dos proyectos de ensanchamiento y que una de estas actuaciones estaba sometida a un condicionante ambiental establecido por la Generalitat que fijaba la velocidad máxima en 50 kilómetros por hora. Sin embargo, según denuncian los ecologistas, la institución provincial ha mantenido el límite en 70 kilómetros por hora, pese a las recomendaciones del propio Síndic de Greuges y las anteriores advertencias realizadas por la asociación sobre el incremento de atropellos de fauna, de ahí que también hayan recurrido ala Dirección Territorial de Medio Ambiente de Alicante para que la Diputación adopte esa rebaja de la velocidad.

La organización solicita además que Medio Ambiente reclame a la Generalitat la adopción de medidas específicas para proteger a la nutria en las carreteras autonómicas próximas a los humedales. Para el colectivo ecologista los atropellos se han convertido así en uno de los principales riesgos para la recuperación de una especie cuya vuelta al sur de Alicante había supuesto un indicador de la mejora ambiental de algunos de sus humedales. Una recuperación todavía frágil que, advierten, puede verse comprometida si no se adaptan las carreteras a estos corredores naturales.