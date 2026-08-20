Tres de cada cuatro empleados del Ayuntamiento de Elche se inscriben a la carrera profesional

Tres de cada cuatro empleados públicos del Ayuntamiento de Elche se han inscrito ya en la carrera profesional, el nuevo sistema con el que el gobierno municipal pretende reconocer el desempeño de los trabajadores y, al mismo tiempo, avanzar hacia una administración más ágil y eficaz. Unos 1.500 de los cerca de 2.000 empleados municipales han formalizado hasta el momento su incorporación a la convocatoria extraordinaria, aunque el plazo continuará abierto hasta el próximo 7 de septiembre para quienes todavía quieran sumarse.

El proceso constituye uno de los principales cambios emprendidos durante esta legislatura en materia de Recursos Humanos y llega después de la aprobación definitiva, en el pleno municipal del pasado mes de junio, del Reglamento de Carrera Profesional Horizontal y Evaluación del Desempeño. A partir de ahí se abrió una convocatoria extraordinaria para permitir que cualquier empleado público municipal que lo considere oportuno pueda incorporarse al nuevo modelo.

La implantación de la carrera profesional responde a una reivindicación que los sindicatos municipales arrastraban desde años atrás. Ya en junio de 2023, la Junta de Personal obtuvo el compromiso del entonces recién llegado gobierno de Pablo Ruz de poner en marcha este sistema y, un año después, CC OO denunciaba públicamente que todavía no se había constituido la comisión negociadora y que incluso había acudido a los tribunales ante la falta de avances. Tres años después, el gobierno municipal destaca en un comunicado público el avance al que se ha llegado en este asunto.

Un 75% ya se ha inscrito

El concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, cifraba este jueves en 1.500 los trabajadores que ya han completado su inscripción, de una plantilla municipal formada por alrededor de 2.000 empleados públicos. Esto supone que el proceso ha alcanzado ya aproximadamente al 75 % del personal cuando todavía quedan varias semanas para que concluya el periodo habilitado.

Última mesa de negociación con representantes de la corporación municipal y de los sindicatos / INFORMACIÓN

El plazo finalizará concretamente el 7 de septiembre. Una vez cerrado, el Ayuntamiento dará el siguiente paso con la aprobación de la convocatoria ordinaria de la carrera profesional. El calendario establecido contempla que sea en octubre cuando comiencen las evaluaciones individuales de los empleados públicos acogidos al sistema. La implantación de este modelo responde, según el gobierno municipal, al compromiso adquirido con los trabajadores del Ayuntamiento desde el comienzo de la actual legislatura. La carrera profesional permitirá vincular el reconocimiento de los empleados municipales con aspectos como su desempeño, el cumplimiento de objetivos, las competencias profesionales adquiridas y la calidad del trabajo desarrollado.

Navarro aseguraba que la carrera profesional “da respuesta a una reclamación histórica y justa de los trabajadores de este Ayuntamiento, en virtud de la cual todo empleado público que quiera, podrá ser compensado por el desempeño de su trabajo a tenor del cumplimiento de objetivos y competencias”.

El sistema tiene carácter voluntario, de manera que son los propios trabajadores quienes deciden si quieren incorporarse. La convocatoria extraordinaria actualmente abierta es precisamente el mecanismo utilizado para facilitar la entrada inicial de los empleados al nuevo modelo después de la aprobación de su reglamento.

Diez millones durante cinco años

La carrera profesional no se implantará de manera inmediata en su totalidad, sino de forma progresiva durante un periodo de cinco años. Para completar todo el proceso, el Ayuntamiento contempla una dotación económica global de 10 millones de euros, con un compromiso inicial de 3,5 millones durante el primer ejercicio. El modelo busca reconocer el desarrollo profesional de la plantilla y utilizar la evaluación y el cumplimiento de objetivos como instrumentos para mejorar tanto la estructura organizativa del Ayuntamiento como la eficacia de los servicios que presta a los ciudadanos.

El responsable municipal de Recursos Humanos considera que el cambio supone una “revolución” dentro de este departamento. El propósito, según Navarro, es disponer de una administración local “más eficaz, eficiente y ágil, donde se reconozca la labor y el desempeño que llevan a cabo los trabajadores de esta casa y a la vez ofrecer un mejor servicio y atención al ciudadano”.

La principal novedad será precisamente la introducción de una evaluación anual de todos los empleados públicos incorporados al sistema. Esta valoración tendrá en cuenta diferentes elementos de la actividad profesional y no se limitará únicamente al tiempo que cada trabajador lleva prestando servicio en el Ayuntamiento.

Entre los aspectos que se evaluarán estarán el cumplimiento de los objetivos establecidos, las competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y la calidad de los trabajos realizados. De este modo, la administración municipal pretende introducir criterios que permitan valorar de forma periódica el desarrollo profesional y el desempeño efectivo de cada empleado.

La Carrera Profesional Horizontal permite, además, que este reconocimiento pueda producirse sin que necesariamente implique un cambio de puesto de trabajo o el acceso a responsabilidades diferentes. El Ayuntamiento busca con ello establecer un modelo propio que permita reconocer la evolución profesional dentro de la organización municipal y asociarla al cumplimiento de los criterios establecidos.

El alcalde, Pablo Ruz, durante el acto de firma del convenio con los sindicatos municipales / INFORMACIÓN

El proceso que se desarrolla ahora tiene su origen inmediato en la aprobación del reglamento en el pleno de junio, aunque el compromiso de poner en funcionamiento este sistema se remonta al comienzo de la legislatura. Una vez superada la fase normativa, el Consistorio ha pasado durante este verano a la incorporación de los trabajadores mediante la convocatoria extraordinaria.

Evaluaciones a partir de octubre

El próximo punto de inflexión llegará después del 7 de septiembre, cuando termine el plazo actual. A partir de entonces se aprobará la convocatoria ordinaria y durante octubre está previsto que arranquen las evaluaciones individuales, con las que el nuevo sistema comenzará a trasladarse de la regulación administrativa a su aplicación efectiva sobre la plantilla. Además de valorar objetivos, competencias, conocimientos y calidad del trabajo, el modelo pretende regular una estructura propia para el Ayuntamiento de Elche que tenga en consideración diferentes circunstancias relacionadas con la prestación del servicio y las retribuciones de los empleados municipales. Entre ellas se encuentra el tiempo de trabajo objetivo, así como el límite del periodo correspondiente a situaciones de incapacidad temporal.

La aplicación del sistema supondrá, por tanto, combinar la evaluación anual del desempeño con un modelo de reconocimiento económico que irá desplegándose durante los próximos cinco años. La inversión global prevista asciende a esos 10 millones de euros, aunque el primer ejercicio concentrará ya un compromiso presupuestario de 3,5 millones. El Ayuntamiento defiende que la finalidad última no se limita a introducir una mejora en las condiciones profesionales de su plantilla. La intención es utilizar la carrera profesional como una herramienta para modernizar la administración local, agilizar su funcionamiento y mejorar la calidad del servicio público que reciben los ciudadanos.