El polideportivo de Carrús en Elche estrena vestuarios y aseos renovados

El polideportivo de Carrús afrontará el comienzo de la nueva temporada deportiva con sus aseos y vestuarios completamente renovados. El Ayuntamiento de Elche ha dado por finalizadas este mes de agosto las obras de reforma integral y mejora de la accesibilidad de estos espacios, unos trabajos desarrollados durante el verano que han supuesto una inversión superior a los 70.000 euros. La intervención forma parte del plan municipal de adecuación y modernización de las instalaciones deportivas de la ciudad.

La actuación responde además a una reivindicación planteada por vecinos, usuarios y clubes deportivos de los distintos barrios y pedanías ilicitanas, dentro de las mejoras que está acometiendo el área de Deportes en los equipamientos públicos. Con la obra ya terminada, queda pendiente ahora completar el acondicionamiento interior para que las dependencias puedan volver a utilizarse con normalidad.

Imagen de la puerta de entrada al Polideportivo Municipal de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

Mobiliario antes de septiembre

El siguiente paso será precisamente la instalación de todo el mobiliario necesario en los baños y vestuarios reformados. La previsión del Ayuntamiento es que el proceso quede completado a tiempo para que las nuevas dependencias estén a pleno rendimiento durante el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la temporada deportiva en Elche y la recuperación de la actividad habitual en las instalaciones.

Los trabajos realizados a lo largo de este verano han permitido acometer una renovación integral de unas dependencias utilizadas habitualmente por los deportistas que acuden al polideportivo de Carrús. Junto a la modernización de los espacios, una parte fundamental de la intervención se ha centrado en optimizar su accesibilidad, con el propósito de eliminar dificultades de uso y facilitar que puedan ser empleados por el conjunto de los ciudadanos.

Las obras han servido para mejorar la accesibilidad de las instalaciones / INFORMACIÓN

Más de 70.000 euros de inversión

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha enmarcado esta intervención en la política municipal de apoyo a la actividad física y de mejora de las infraestructuras públicas destinadas a su práctica. El edil ha señalado que el Ayuntamiento de Elche “continúa apostando, apoyando y promocionando el deporte ilicitano, no sólo con la celebración de eventos con motivo de la Capitalidad Mediterránea del Deporte, sino invirtiendo en la mejora de las instalaciones y con ello en la calidad de los servicios y el bienestar de los ilicitanos”.

La reforma de Carrús se incorpora así al plan de adecuación y modernización de las instalaciones deportivas municipales que desarrolla el Ayuntamiento a través del área de Deportes. El objetivo, según se plantea desde el Consistorio, pasa por actualizar los equipamientos y dar respuesta a las demandas trasladadas por quienes utilizan de manera habitual estas infraestructuras en diferentes puntos del término municipal.

Acceso a los vestuarios del Polideportivo Municipal de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

Accesibilidad e inclusión

Más allá de la renovación material de los vestuarios y aseos, el Ayuntamiento destaca especialmente la vertiente relacionada con la accesibilidad y la inclusión. Las mejoras ejecutadas buscan facilitar el acceso de las personas a las instalaciones y favorecer que la práctica deportiva pueda desarrollarse en mejores condiciones y sin barreras.

Desde el área de Deportes vinculan esta actuación con el propósito de facilitar el acceso al deporte a toda la ciudadanía, independientemente de sus circunstancias, al tiempo que se incrementan la calidad de los servicios y el bienestar de los usuarios. Una vez instalado el mobiliario pendiente, los nuevos aseos y vestuarios del polideportivo de Carrús estarán preparados para entrar plenamente en funcionamiento en septiembre.