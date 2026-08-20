El PSOE eleva a PP y Vox el refuerzo de líneas de autobús al Martínez Valero de Elche por las obras de reurbanización

Más autobuses para evitar el "caos circulatorio" junto al Martínez Valero en plenas obras de reurbanización. Es la medida que propuso este jueves el PSOE en vista del encuentro entre el Elche C.F. y el Barça el próximo domingo en el estadio ilicitano, una cita importante y decisiva después de que el club franjiverde arrastre 12 derrotas consecutivas ante los culés y sin triunfos desde 1974.

A 72 horas del partido la edil del grupo municipal socialista, Patricia Maciá, le ha propuesto al bipartito de PP y Vox que se refuerce el transporte público a partir de la inminente cita y que la medida se mantenga cada vez que haya partidos. Los socialistas entienden que debería incentivarse los desplazamientos en transporte público así como el refuerzo de la línea y frecuencia de bus urbano ante el estado que presenta la parcela frente al estadio debido a las obras, y en vista de la afluencia masiva de aficionados que se espera para presenciar el primer partido de Liga en casa entre ambos equipos.

Ordenación

Maciá señaló que de adoptarse esta decisión favorecería la tarea de ordenación del tráfico que realiza la Policía Local y se evitarían molestias que se generan entre los aficionados y aficionadas que se desplazan al estadio y a los vecinos de la zona. La edil insistió en que el refuerzo de la movilidad sería recomendable mientras duren las obras y que, de darse el paso, que se publicitara e informara para su uso.

La edil socialista Patricia Maciá / INFORMACIÓN

A finales de julio, en los trabajos previos para el inicio de las obras, el alcalde, Pablo Ruz, aseguró que los accesos al campo no se van a cortar al tráfico de cara a los partidos, sino que las obras se adaptarán por fases para causar las mínimas molestias posibles, que se respetarán los solares como aparcamiento y que se van a colocar "muchos, muchos" árboles.

Inversión

Las actuaciones adjudicadas a Pavasal por 3,2 millones de euros, y que se licitaron por cerca de cuatro para desdoblar la carretera alcanzando los cuatro carriles de doble sentido con la circulación regulada por dos nuevas glorietas.

El bipartito de PP y Vox insistió en que se modernizará la movilidad en el entorno del estadio para que deje de ser una vía "totalmente dura" y pase a ser un gran espacio verde, resumió Ruz durante aquella visita a las obras, insistiendo en que el objetivo pasa por que cualquier persona que llegue caminando desde la zona norte, desde las paradas de autobús o desde el parque Francisca García encuentre en este punto una zona de tránsito amable.

En cuanto al aparcamiento, que es uno de los aspectos que más preocupa a los aficionados, el Ayuntamiento garantizó que los macro solares utilizados actualmente como aparcamientos continuarán funcionando durante toda la ejecución de los trabajos, aunque ya se ha acotado una parte que es con la que se ganarán metros de calzada. A nivel municipal recalcaron que estos terrenos son multipropietarios y que el Plan General únicamente permite en ellos dotaciones públicas y zonas verdes, por lo que se descarta posibilidad de construcción residencial o comercial.

Las obras han empezando preparando terrenos para el desdoble / Héctor Fuentes

Cortes puntuales

En cuanto a posibles cortes, Ruz incidió en que solo se producirán de forma puntual cuando resulte imprescindible para el avance de la obra, pero sin que coincida con los días de partido. Desde el equipo de gobierno, aseguraron que se ha diseñado un plan específico de movilidad junto con la Policía Local que contempla desvíos temporales del tráfico únicamente cuando sean imprescindibles. De igual forma, el Consistorio mantendrá reuniones periódicas con el club franjiverde para coordinar la celebración de cada encuentro mientras duren las obras.