El estadio Manolo Maciá de Santa Pola recuperará la homologación para competiciones con una inyección de 1,5 millones

Siete meses después de que el Ayuntamiento de Santa Pola lograse inaugurar el mítico pabellón deportivo Paco Hernández con obras interminables por rescisiones de contrato como guinda a la travesía burocrática, la villa marinera va camino de darle ahora la vuelta al buque insignia de las infraestructuras deportivas locales y con una inversión que triplicaría la apuesta que ya se hizo en las instalaciones descritas. La junta de gobierno aprobó este jueves el proyecto de reforma y adecuación del estadio municipal Manolo Maciá. Una actuación presupuestada en 1.480.117 euros que permitirá renovar desde la deteriorada pista de atletismo hasta los vestuarios y las gradas, además de introducir mejoras de eficiencia energética con placas solares y un nuevo sistema de iluminación LED.

La aprobación del proyecto supondría un nuevo paso para unas obras que pretenden actualizar una instalación que se construyó en 1973 y que se inauguró como tal en 1987 sometida diariamente a un uso intenso. Uno de los principales cambios se producirá en la pista de atletismo, cuyo actual pavimento presenta un elevado grado de degradación. La última intervención se realizó en 2006 cuando se adjudicó la construcción con pavimento sintético en el campo de fútbol por un importe documentado entonces de 231.000 euros. Ese mismo año la pista fue homologada por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (RFEA) pero en 2022 el propio organismo incluyó expresamente al estadio santapolero entre las instalaciones que causaban baja de su censo al no haber solicitado la revisión necesaria para prorrogar la validez del certificado.

Así quedaría el estadio Manolo Maciá tras la reforma / INFORMACIÓN

Entrenamientos

La normativa federativa establece una vigencia máxima de diez años para estas homologaciones. Con lo cuál, la futura inyección millonaria permitirá adecuar el tartán (la superfície elástica encima de la pista) para volver a homologar la pista y posibilitar la celebración de competiciones oficiales de mayor nivel, partiendo de que en los últimos tiempos las instalaciones habían quedado para entrenamientos y celebraciones deportivas de índole más local.

El concejal de Deportes, Ángel Piedecausa, destacó que la inversión permitirá poner en valor una de las instalaciones deportivas más importantes, adaptándola a las necesidades actuales y compensando el desgaste acumulado por su utilización. El edil puso especialmente el acento en la remodelación integral de la pista, ya que el nuevo pavimento permitirá aspirar a su homologación para albergar competiciones.

Vestuarios, gradas y sombra

La actuación irá más allá de la pista. El proyecto recoge una renovación de los vestuarios, donde se sustituirán la instalación eléctrica, los solados y los alicatados. También se intervendrá sobre las gradas existentes para reparar las zonas de hormigón deterioradas por la corrosión, un problema que se corregirá igualmente en las vallas metálicas.

Por otra parte se transformará la grada norte. Está previsto reparar su estructura, enlucirla y pintarla, además de instalar nuevos asientos individuales con respaldo. A ello se sumará una nueva zona de sombra para mejorar la comodidad de los espectadores, una de las actuaciones que, según Piedecausa, cambiará en mayor medida la imagen actual del estadio.

El proyecto contempla, además, la creación de una zona de prensa destinada a la grabación de los partidos, así como actuaciones de protección pasiva contra incendios sobre la estructura metálica de las gradas mediante pinturas ignífugas. También se renovará el sistema de megafonía, con el objetivo de mejorar la calidad del sonido en todo el recinto.

Placas solares

La eficiencia energética será otro de los pilares de la reforma. El Ayuntamiento instalará un sistema fotovoltaico para autoconsumo destinado a cubrir mediante energía renovable una parte de las necesidades eléctricas de las instalaciones deportivas.

También se sustituirá completamente el actual sistema de alumbrado del campo de fútbol. Los focos actuales dejarán paso a nuevos proyectores LED de alta eficiencia, una actuación con la que se busca mejorar la iluminación del terreno de juego al mismo tiempo que se reducen el consumo eléctrico y los costes de mantenimiento.

El titular de Deportes destacó esta renovación como otra de las intervenciones relevantes de un proyecto que, con una inversión cercana al millón y medio de euros, pretende modernizar tanto la imagen como las prestaciones del complejo deportivo.

CEIP Virgen de Loreto

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno también dio luz verde al inicio del expediente de contratación de las obras para rehabilitar la cubierta del pabellón del CEIP Virgen de Loreto. La actuación llega después de que el Ayuntamiento encargara en marzo de 2026 la redacción de un proyecto específico de rehabilitación de la cubierta. Eso sí, fue en 2022, dentro del Plan Edificant, cuando ya se contemplaban 11.828,43 euros procedentes de remanentes para la reparación de la cubierta del pabellón deportivo, junto con trabajos de pintura en las pérgolas y en el exterior del pabellón de Infantil. La necesidad de actuar sobre la cubierta volvió posteriormente a concretarse con el nuevo proyecto redactado este año.

Jefatura de la Policía Local

De igual forma, el equipo de gobierno acordó también este jueves iniciar el expediente de contratación de varias reformas puntuales en la Jefatura de la Policía Local, actuaciones que tendrán carácter complementario respecto al proyecto de mejoras que el Ayuntamiento ya impulsó en 2024.

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Aquel año el Consistorio adjudicó por 18.089,50 euros la redacción de un proyecto de reforma del inmueble después de que un informe de la arquitecta técnica municipal señalara diferentes necesidades en las instalaciones como reparaciones y soluciones para resolver filtraciones, mientras que ahora se proyecta por una cuantía que podría superar los 200.000 euros la mejora de la atención al público, reparaciones estructurales en elementos de la fachada y la mejora del aspecto exterior de varias fachadas del inmueble. El documento también planteaba diferentes actuaciones destinadas a reforzar la seguridad de las instalaciones, como el diseño de una garita de control en la entrada al recinto.