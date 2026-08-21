Uno de cada cinco usuarios de las bibliotecas de Elche ya tiene menos de 14 años

Una radiografía que deja cierto regustillo de esperanza en que la cultura de leer no se pierde entre las horas muertas en las redes sociales. Las bibliotecas municipales de Elche cerraron el primer semestre de 2026 con 84.318 usuarios y un marcado peso del público infantil. Lo curioso es que uno de cada cinco usuarios que pasó por estos espacios culturales durante los seis primeros meses del año tenía menos de 14 años.

Así se desprende del balance que presentó este viernes el Ayuntamiento sobre la actividad de la red municipal. En concreto, 17.769 niños y niñas utilizaron sus instalaciones entre enero y junio, lo que representó el 21,07% del total de usuarios. El restante 78,93%, correspondió a mayores de 14 años.

Fomento

Desde el equipo de gobierno relacionan esta presencia de los más jóvenes con las diferentes propuestas de fomento de la lectura desarrolladas durante el año. La concejala de Bibliotecas, Loli Serna, señala que los datos respaldan el funcionamiento de actividades como los cuentacuentos, talleres familiares y presentaciones de libros, además del uso habitual de las salas infantiles y de estudio.

Varias personas miran los estantes de una librería de Elche / PILAR MARTÍN

Serna destaca igualmente que esta participación infantil confirma el papel de las bibliotecas más allá del préstamo de libros, como espacios vinculados también al aprendizaje, el estudio y el ocio cultural desde edades tempranas.

Más mujeres que hombres

El otro perfil que sobresale en las estadísticas es el femenino. De los 84.318 usuarios contabilizados durante el semestre, 37.362 fueron mujeres mayores de 14 años, lo que equivale al 44,31% del total.

La cifra situa a las mujeres claramente por delante de los hombres adultos. Estos últimos sumaron 29.187 usuarios y representan el 34,62%, de modo que la presencia femenina está 9,69 puntos porcentuales por delante. En cifras absolutas, las bibliotecas municipales recibieron durante esos seis meses a 8.175 mujeres adultas más que hombres.

El Ayuntamiento defiende, por tanto, que los datos consolidan estos equipamientos como espacios intergeneracionales y puntos de encuentro para públicos de distintas edades. Desde la red municipal de bibliotecas manifiestan, igualmente, que mantendrían las actividades encaminadas a fomentar la lectura y reforzar su papel dentro de la educación y el ocio cultural de la ciudad.