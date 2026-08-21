El bipartito de PP y Vox de Elche refuerza autobuses en el entorno del Martínez Valero y fija el fin de obras antes de acabar el año

"Van a buen ritmo". El bipartito de PP y Vox de Elche confía ahora en que las obras de reurbanización del entorno del Martínez Valero estarán concluidas antes de que finalice el año, lo que entraría en los plazos acordados en vista de que los trabajos empezaron en julio y el proyecto establecía cinco meses de ejecución. Con lo cuál, el Ejecutivo local vuelve a situar ahora el horizonte más en diciembre pese a que hace un mes el propio alcalde, Pablo Ruz, llegó a admitir la posibilidad de que pudieran prolongarse hasta seis meses llevando la inauguración a comienzos de 2027.

De cualquier modo, y ante la coincidencia con el arranque de la competición liguera, el Ayuntamiento despejó este viernes una de las principales incógnitas para los aficionados: se mantendrá prácticamente con normalidad el aparcamiento habitual en los grandes solares del entorno y habrá un refuerzo específico de autobuses en los días de partido.

La primera prueba importante llegará este domingo 23 de agosto, coincidiendo con el encuentro del Elche C.F. frente al FC Barcelona. Pese a la presencia de maquinaria y a que parte del entorno ya se encuentra afectado por la intervención, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, volvió a ratificar lo que ya expuso el Consistorio señalando que los seguidores podrán estacionar "casi con total normalidad" en los espacios que habitualmente se utilizan junto al estadio.

Plazas

Es una cuestión que ya preocupaba cuando comenzaron los trabajos el pasado mes de julio. Entonces Ruz aseguró que los grandes solares utilizados como bolsas improvisadas de aparcamiento continuarían disponibles durante toda la obra, aunque una parte de esos terrenos ya ha sido acotada para poder ganar espacio para las nuevas calzadas.

Sobre el dispositivo especial de transporte público, trasladaron que para los desplazamientos hacia el Martínez Valero se reforzarán las líneas F, K1 y K2, mientras que a la conclusión de los encuentros habrá servicios desde las paradas 356 y 320 con recorridos específicos hacia el centro de la ciudad. Los autobuses permanecerán operativos hasta media hora después de la finalización del partido. El anuncio de este refuerzo llega 24 horas después de que el PSOE le reclamase al bipartito que se pongan medios para evitar el caos circulatorio en la zona donde más de 30.000 personas se desplazarán para presenciar el encuentro deportivo.

Fases

La intención municipal es compatibilizar durante los próximos meses el avance de la actuación de gran envergadura para transformar cerca de 25.000 metros cuadrados alrededor del campo del Elche con la celebración de los encuentros del club franjiverde. Para ello, las diferentes fases de las obras irán acompañadas de desvíos de tráfico y señalización provisional según las necesidades de cada momento.

Acopio de materiales en las inmediaciones del Martínez Valero de Elche / Áxel Álvarez

El compromiso trasladado desde el inicio de la intervención es evitar que los trabajos provoquen el cierre de los accesos durante los partidos. Hace un mes el equipo de gobierno ya anunció que únicamente se contemplaban cortes puntuales cuando fueran imprescindibles para ejecutar determinados trabajos, pero tratando de que no coincidieran con jornadas de competición.

El dispositivo se diseñó de forma coordinada con la Policía Local y el Ayuntamiento también planteó mantener reuniones periódicas con el Elche C.F. para adaptar cada fase de la actuación al calendario del equipo.

Dos avenidas con cuatro carriles

La transformación, adjudicada a Pavasal por 3,2 millones de euros tras haberse licitado inicialmente por cerca de cuatro millones, supondrá una remodelación completa del espacio que rodea al estadio y que sirve también como conexión con futuros sectores residenciales e industriales.

El proyecto abarca alrededor de 25.000 metros cuadrados y contempla nuevos viales, dos glorietas, ampliación de aceras, zonas ajardinadas, nuevo alumbrado, mobiliario urbano y espacios de estacionamiento.

Una de las intervenciones centrales será la nueva avenida Manuel Martínez Valero, que alcanzará unos 375 metros de longitud y contará con una plataforma de 26 metros de anchura. La carretera pasará a disponer de cuatro carriles, dos por sentido, separados mediante una mediana central, además de amplias aceras a ambos lados.

El otro gran eje será la avenida José Esquitino Sempere, de aproximadamente 410 metros. También dispondrá de cuatro carriles, mediana central y aparcamientos en línea, aunque uno de sus elementos diferenciadores será una alameda peatonal de diez metros de anchura.

La intervención llegará hasta el límite del sector E-24. A partir de ese punto, la continuidad de la acera quedará condicionada al futuro desarrollo urbanístico de unos terrenos que llevan años pendientes de transformación.

Más árboles

Desde el Ejecutivo local han vuelto a insistir en que el cambio no será únicamente viario. Exponen que la idea es que el entorno del estadio abandone su actual imagen dominada por asfalto, solares y tráfico para convertirse en una especie de corredor verde.

Retranqueo de varios metros del solar que se usaba como parking para poder ampliar los carriles / AXEL ALVAREZ

Así las cosas, exponen que las nuevas y amplias aceras permitirán crear arriates continuos con arbolado de alineación. Cuando presentó el inicio de los trabajos, Ruz puso especialmente el acento en este aspecto y reclamó la colocación de "muchos, muchos árboles", aunque siguen sin trascender cuantos, solo el hecho de que sería viable técnicamente que hubiera uno por cada metro y medio. Entre las especies planteadas figuran ejemplares frondosos como tipuanas y plátanos de sombra.

Alameda

En José Esquitino, la alameda de diez metros potenciará todavía más ese carácter verde y la dirección de obra planteó incluso aprovechar el trazado de una vía pecuaria para reforzar el valor ambiental de la intervención.

El proyecto incorporará además dos nuevas glorietas destinadas a repartir el tráfico, facilitar las entradas y salidas del estadio y aumentar la seguridad vial. La situada en el extremo norte se dejará preparada para albergar en el futuro el tanque de tormentas vinculado al desarrollo del sector E-24.