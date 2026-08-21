Reclaman proteger dos arcos que podrían ser de la antigua sinagoga de Elche descubiertos tras un derribo en el centro

Dos grandes arcos de sillería, aparentemente del siglo XIII, que han quedado al descubierto tras el derribo de un inmueble en pleno centro histórico de Elche han despertado el interés de vecinos y defensores del patrimonio, que reclaman que los restos sean estudiados, protegidos y conservados antes de que se acometa cualquier actuación en el solar. Mariano Vicente Moya Sánchez, ilicitano que estudió Geografía e Historia en la UNED y pertenece a la asociación Patrimoni Històric i Cultural d'Elx, ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento para pedir expresamente su preservación. Los elementos se encuentran en una parcela situada entre las calles Salvador y Bodega, aproximadamente frente al número 4 de Salvador, y este historiador plantea incluso una hipótesis que, recalca, solo podrá confirmar o descartar una investigación arqueológica: que lo hallado pudieran guardar relación con la desaparecida sinagoga de la comunidad sefardí que habitó esta zona de la ciudad durante la Edad Media.

Moya registró su petición ante la OMAC el pasado 18 de agosto, después de comprobar que los dos arcos permanecen visibles a ras de suelo y adosados a la medianera del edificio contiguo. Su propósito, insiste, no es cuestionar la legalidad del derribo ni generar alarma, sino conseguir que los restos sean documentados y que, si los técnicos determinan su valor patrimonial, puedan desmontarse por personal especializado y reconstruirse posteriormente en un emplazamiento apropiado. El ilicitano recuerda que los solares del centro y del Raval están sometidos a las correspondientes cautelas arqueológicas y da por hecho que antes de una nueva construcción deberán realizarse las catas pertinentes. La cuestión, sostiene, es garantizar mientras tanto la conservación de unos elementos que considera de notable interés.

Los arcos posiblemente del siglo XIII hallados en la pared medianera de un edificio derribado recientemente en la calle Salvador de Elche / Áxel Álvarez

Dos arcos ocultos en una medianera

El derribo que ha permitido contemplar los arcos se produjo, según explica Vicente, hace aproximadamente dos meses. Los elementos habían permanecido ocultos al estar tapiados e integrados en la medianera de construcciones posteriores, circunstancia que, paradójicamente, habría contribuido a su conservación.

A simple vista, se trata de dos estructuras de dimensiones considerables. Vicente calcula que el conjunto visible alcanza alrededor de siete metros de longitud cada uno y que los arcos pueden llegar a los cuatro o cinco metros de altura. Cada uno podría conservar en torno a unos quince sillares.

«No sabemos realmente la función que esto tenía. La obligación de averiguarlo es del servicio de Arqueología del Ayuntamiento, que tendrá que realizar aquí las correspondientes catas», explica Vicente mientras muestra los restos. Precisamente por esa incertidumbre evita presentar como certeza cualquiera de las posibilidades que maneja. «Es imposible que sepamos que aquí hubo una sinagoga o un horno de hacer pan, que puede ser, o simplemente un lugar para guardar caballerías, hasta que no se haga la prospección arqueológica», señala.

La considerable anchura de los vanos es uno de los aspectos que más llaman su atención. A su juicio, podría responder a la necesidad de permitir el acceso de animales o mercancías, aunque nuevamente remite cualquier conclusión al estudio profesional. Lo que sí considera significativo es que los arcos se apoyen sobre muros también construidos con sillería, algo que, en su opinión, apunta a que el inmueble del que formaron parte tuvo una entidad considerable. «Está claro que los arcos sobre paredes de sillería indican que el edificio tuvo que tener una función importante. No sabemos cuál; hasta que no se hagan las catas es imposible saberlo», afirma.

Los arcos, vistos desde la calle Bodega en el centro de Elche / Áxel Álvarez

Mario Vicente Moya señala igualmente las características de la piedra utilizada. Relaciona estos sillares con las históricas canteras del entorno de Ferriol, de donde procedieron materiales empleados durante siglos en importantes construcciones ilicitanas. Cita particularmente la denominada cantera de Santa María y recuerda que la basílica está construida con piedra de este entorno. También alude a la cantera de Peligros, próxima a aquella, y a los estudios que determinaron el origen local de la piedra con la que fue esculpida la Dama de Elche.

El ilicitano considera probable que las construcciones posteriores reutilizaran estructuras mucho más antiguas. El edificio derribado, según sus datos, era del siglo XIX, pero los arcos ya se encontraban incorporados a su medianera y tapiados. Sus últimos habitantes, apunta, podrían incluso desconocer la verdadera configuración de los restos que permanecían dentro de los muros.

La aparición tampoco habría resultado completamente inesperada para todos. Un propietario de parte del ámbito, que se identifica ante este periódico como Andrés, asegura que conocía desde hace años la existencia de estructuras de este tipo y que llegó a ponerlas en conocimiento municipal. Según relata, en el inmueble llegó a observar tres o cuatro arcos y sospecha que todavía podrían existir otros elementos tapiados en la planta baja o bajo las construcciones próximas.

El propietario asegura que presentó años atrás una comunicación al Ayuntamiento a instancias del arqueólogo municipal. Según su versión, tiempo después un responsable de Arqueología le preguntó por aquel escrito y pudo mostrarle la copia. Andrés explica que aceptó entonces las posibles obligaciones derivadas de conservar los restos pese a que pudieran condicionarle como propietario: «Me puedo perjudicar, pero yo no destruyo algo que quiero ver bonito, es parte de nuestro patrimonio histórico».

Añade que su intención para el local pasaba precisamente por mantener visibles cuantos elementos patrimoniales fuera posible, incluso si el espacio acababa destinándose a un gimnasio o a una actividad relacionada con el baile. Su planteamiento, asegura, sería compatibilizar un futuro uso privado con la conservación e incluso con la posibilidad de que los restos pudieran contemplarse o fotografiarse.

El hallazgo arqueológico se encuentra en una finca entre las calles Salvador y Bodega, en pleno centro de Elche / Áxel Álvarez

El mismo propietario señala que en otra parte del ámbito habría aparecido también un pozo y una pieza o vasija de grandes dimensiones, actualmente cubiertos, elementos cuya naturaleza y antigüedad tampoco pueden determinarse sin intervención técnica. Moya entiende que precisamente esta acumulación de indicios refuerza la conveniencia de estudiar arqueológicamente el conjunto del subsuelo antes de cualquier nueva edificación.

Andrés recuerda asimismo la existencia histórica de un hospital en este entorno, circunstancia que introduce otra posible explicación para algunas estructuras. Vicente puntualiza que los edificios medievales fueron reutilizados durante siglos y que una construcción posterior pudo incorporar elementos de otras anteriores. Por ello considera prematuro atribuir los arcos a un inmueble concreto basándose únicamente en su aspecto o emplazamiento.

La incógnita de la judería medieval

Es precisamente la ubicación la que abre una de las hipótesis que más interés despierta. Vicente sitúa los restos dentro de un espacio relacionado históricamente con la población judía medieval de Elche. Tras la entrada de Jaime I en la ciudad en el siglo XIII, explica, parte del área extramuros comprendida entre las actuales calles Almórida y Sant Jordi fue ocupada por población de origen sefardí, dedicada fundamentalmente al artesanado y al comercio.

Los límites precisos de aquella zona, sin embargo, no están perfectamente definidos. «En todos los archivos consta que la población sefardí se ubicó alrededor de la calle Almórida, pero los límites no están exactos», señala Vicente. A partir de ahí surge su pregunta: si la sinagoga medieval ilicitana nunca ha sido localizada, ¿podría encontrarse en este ámbito?

El propio impulsor de la petición evita convertir la posibilidad en una afirmación. «Nadie puede afirmar ni confirmar que sea aquí, pero existe esa posibilidad», recalca. La respuesta, añade, corresponde exclusivamente a los arqueólogos que estudien el solar.

Moya argumenta que las sinagogas levantadas en ciudades cristianas medievales solían quedar integradas en el interior de las manzanas, sin sobresalir sobre el entorno urbano cristiano, y próximas a las comunidades a las que prestaban servicio. Por ello considera razonable buscar el templo dentro o en las inmediaciones del área donde residió la población judía.

«La sinagoga sefardita no ha aparecido. Los restos de lo que fue tienen que estar en algún sitio», apunta. Y añade: «Sea en esta calle, sea a cien metros o a doscientos, pero si no se averigua, al final nunca lo vamos a saber».

Cada arco tiene entre 15 y 20 piezas de sillería de valor histórico para Elche / Áxel Álvarez

La hipótesis inicial que trasladó al Ayuntamiento contempla además la posibilidad de que bajo el solar se conserve algún sótano con aljibes u otras dependencias destinadas antiguamente al almacenamiento de agua, alimentos o enseres. También en este punto insiste en que se trata únicamente de una posibilidad que deberá comprobarse sobre el terreno.

Por eso, el historiador rechaza cualquier interpretación sensacionalista del hallazgo. Parte de la premisa de que el derribo habrá contado con su correspondiente licencia y de que las obras futuras deberán ajustarse a las exigencias arqueológicas que afectan a esta parte de la ciudad. Su reclamación se concentra en otra cuestión: que los arcos visibles no desaparezcan durante el proceso y que su valor pueda establecerse antes de adoptar una decisión definitiva.

«No se trata de generar sensacionalismo ni ningún escándalo», insiste. Para Vicente, una cosa es el procedimiento administrativo que deba seguir una futura construcción y otra «asegurarnos de que los arcos sean respetados, desmontados, trasladados y repuestos en un lugar seguro y adecuado para su disfrute cultural».

Su propuesta no implica necesariamente que deban salir del solar. Si los especialistas consideraran viable su integración en un futuro proyecto, podrían permanecer en el lugar; si no fuera posible, plantea desmontarlos piedra a piedra, numerarlos y reconstruirlos posteriormente en un espacio público.

El ilicitano pone como precedente un hallazgo producido hace aproximadamente dos décadas en el Raval, en una travesía próxima a la plaza. Allí apareció otro arco medieval que, recuerda, fue cedido por el propietario al Ayuntamiento, desmontado y posteriormente reconstruido en el Parque Municipal, detrás de la Oficina de Turismo. «Está allí en perfectas condiciones. Todo el mundo lo aprecia y todo el mundo lo admira», señala. Ese ejemplo es el que le lleva a plantear una solución similar para esta de la calle del Salvador si la conservación in situ no resultara posible.

Una llamada para conservar el patrimonio

La iniciativa de Vicente nace también de una preocupación más amplia por la conservación de la arquitectura histórica de Elche. Aunque estudió Geografía e Historia en la UNED, aclara que nunca se dedicó profesionalmente a esta disciplina y que cursó esos estudios por interés personal. Actualmente forma parte de Patrimoni Històric i Cultural d'Elx, colectivo vinculado a la defensa y divulgación del legado local y que encabeza José Joaquín Belda. «Hay gente mucho más cualificada que yo que está todos los días del año preocupándose de la protección del patrimonio histórico y cultural», subraya. Su intervención en este caso, añade, responde simplemente a que observó los arcos y consideró necesario comunicar su existencia.

Los arcos se encuentran en la pared medianera entre el solar y un edificio en pie / Áxel Álvarez

Su interés se alimenta también de una reflexión sobre el tratamiento del patrimonio en otras ciudades. «Hoy en día las personas, por los viajes que todos hacemos, vemos monumentos, casas antiguas que se han arreglado y la vistosidad y la riqueza cultural que hay en otros sitios. Y Elche puede ser exactamente igual: la belleza que tenemos debemos cuidarla, realzarla y protegerla», sostiene. Para Moya, elementos que pueden pasar inadvertidos en el paisaje cotidiano adquieren otra dimensión cuando se recuperan y se explican. «Estos elementos que aparentemente son intrascendentes para cualquier persona que pasa por la calle hay que dar a conocer que pueden tener su trascendencia. Esto, una vez restaurado y limpio, puede ser un sitio hermosísimo, ya sea aquí o desmontado y trasladado a otro lugar».

La fecha en la que decidió registrar su escrito tampoco es casual. Moya admite que le preocupaba que cualquier actuación durante la segunda quincena de agosto, con una parte importante de la población de vacaciones, pudiera pasar inadvertida. Para justificar esa cautela recuerda anteriores controversias patrimoniales de la ciudad como la Casa del Conde de Torrellano o la antigua casa neomudéjar de la calle Almórida.