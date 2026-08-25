Un año después del ciberataque en Elche: secuelas aún vigentes y al menos 868.000 euros de inversión en seguridad

Un año después del ciberataque que paralizó el Ayuntamiento de Elche, sus consecuencias todavía alcanzan a determinados trámites municipales. La prueba más evidente está en Urbanismo. El área mantiene publicado un aviso en el que solicita a ciudadanos y profesionales que vuelvan a presentar toda la documentación registrada entre el 10 de febrero y el 26 de agosto de 2025 para garantizar la tramitación de los expedientes «hasta que se recupere toda la información tras el ciberataque sufrido». La advertencia afecta a todos los departamentos del área y supone que, doce meses después de aquel 25 de agosto en el que el sistema informático municipal quedó inoperativo, todavía existen documentos pendientes de recuperar.

La petición de Urbanismo no se limita a acreditar que el trámite se realizó en su momento. Los interesados deben aportar nuevamente la totalidad de la documentación presentada, desde la instancia y sus anexos hasta justificantes del pago de tasas, poderes o documentación técnica. También afecta a expedientes iniciados antes del 10 de febrero cuando durante el periodo afectado se aportaron documentos para subsanarlos. El Ayuntamiento indica, eso sí, que adjuntar el justificante del registro original permite mantener el orden de prioridad correspondiente a aquella primera presentación.

Primer gabinete de crisis reunido en el Ayuntamiento de Elche tras el ciberataque / INFORMACIÓN

El día que se apagó el Ayuntamiento

El origen de esta situación se encuentra en la mañana del 25 de agosto de 2025. El Ayuntamiento sufrió un ataque informático que obligó a ordenar a todos los funcionarios, sin excepción, que apagaran sus ordenadores. La actividad administrativa quedó prácticamente paralizada y nadie podía precisar entonces cuánto tiempo sería necesario para recuperar la normalidad.

La alarma saltó cuando, al encender un equipo municipal, apareció en su pantalla la información cifrada o encriptada e ilegible. Los funcionarios comunicaron inmediatamente la incidencia a los responsables informáticos y se activaron los protocolos de seguridad. «Por motivos de seguridad se va a cortar el servicio de internet», fue uno de los mensajes enviados a la plantilla. También quedó restringido el acceso a las carpetas de seguridad y se cortó el correo electrónico.

Sin trámites administrativos por el ciberataque en Elche / Áxel Álvarez

El ataque afectaba especialmente a una Administración cuya actividad dependía de los sistemas informáticos. Solo las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) atendían diariamente a unas 500 personas a través de sus terminales. Las oficinas continuaron ofreciendo atención presencial, pero sin realizar trámites administrativos, mientras el Ayuntamiento anunció que contactaría posteriormente con quienes tuvieran cita para facilitarles una nueva.

Entre los departamentos afectados estaban Nóminas y Censo, especialmente sensibles por la proximidad del pago de los salarios de los funcionarios y por la información y certificados relacionados con los ciudadanos.

Una reunión sobre el ciberataque ya con el alcalde como presidente / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento reconoció desde el primer momento la gravedad de la situación. «El Ayuntamiento de Elche ha registrado un ataque informático en el día de hoy (por este lunes) por el que se encuentra inoperativo el sistema informático municipal», comunicó entonces. El departamento de Innovación y empresas especializadas en ciberseguridad comenzaron a analizar el incidente.

El Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad, presidido por el entonces alcalde en funciones, Claudio Guilabert, se reunió ese mismo día. El Consistorio mantuvo contacto con el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y el Centro Criptológico Nacional y dos técnicos del CSIRT-CV se desplazaron a Elche para trabajar sobre el terreno.

El Ayuntamiento presentó además una denuncia ante la Policía Nacional y decidió suspender los plazos administrativos mientras permanecieran inoperativos los servicios informáticos. Guilabert explicó entonces que nadie había reivindicado el ataque ni solicitado un rescate y señaló que no se trataba de un virus introducido simplemente al abrir un correo electrónico, sino de un ataque premeditado que había vulnerado los controles de seguridad municipales.

Una recuperación ordenador a ordenador

Desde el principio quedó claro que volver a la normalidad no sería inmediato. La prioridad era garantizar que cualquier equipo que regresara al sistema estuviera completamente limpio. Guilabert advertía de que sería una operación lenta porque tenía que hacerse con seguridad y que los servicios se irían encendiendo por etapas cuando existieran garantías.

La reconstrucción obligó posteriormente a levantar una «red blanca» aislada y segura e incorporar progresivamente los equipos. El procedimiento pasaba por recuperar la información disponible, formatear los dispositivos e instalar de nuevo los programas antes de permitir que se conectaran al sistema.

Un funcionario, frente a su ordenador apagado hace unos días / Áxel Álvarez

La magnitud de la operación era considerable. El trabajo se extendía a más de 1.800 ordenadores municipales, mientras los servicios dirigidos directamente a la ciudadanía fueron recuperándose paulatinamente. Las OMAC estuvieron entre las prioridades y comenzaron a retomar la actividad antes de que estuviera reconstruida toda la infraestructura.

Dos semanas después del ataque, estas oficinas habían conseguido efectuar 5.927 trámites en siete días, incluidos 2.185 certificados de empadronamiento, mientras se preparaba la recuperación del servicio de cita previa. El Ayuntamiento puso también en marcha una comisión interna para investigar lo ocurrido y retomó la formación de los empleados municipales en ciberseguridad y protección de datos.

Uno de los pasos fundamentales llegó un mes después del ataque. El 26 de septiembre, el Ayuntamiento comunicó la recuperación de la sede electrónica y del sistema TAO. «Ya se ha restablecido la administración electrónica y el TAO, antes de lo previsto y cumpliendo con el objetivo que nos habíamos marcado», señaló Guilabert. La recuperación, sin embargo, continuaba porque todavía era necesario reconstruir servicios internos y trabajar sobre las copias de seguridad.

Urbanismo mantiene la huella del ataque

El 6 de octubre de 2025 volvieron a correr los plazos de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento y de Visitelche que habían quedado suspendidos desde el día del ciberataque. La Administración municipal recuperaba así buena parte de su funcionamiento ordinario después de semanas marcadas por la reconstrucción tecnológica.

Pero recuperar los sistemas no significaba necesariamente recuperar toda la información que contenían. Y es ahí donde el episodio continúa teniendo consecuencias un año después. Ese mismo mes se aprobaba en pleno la modificación número 30 es de 868.000 euros destinada al capítulo de inversión en seguridad tras el ciberataque. Este dinero se detraía esencialmente del fondo de contingencia de 400.000 euros y 168.000 euros de inversiones varias que se pospondrían.

Ciudadanos esperando turno este martes en la OMAC Centro de Elche / M. Alarcón

Aún hoy, Urbanismo mantiene actualmente en su página oficial un aviso específico bajo el encabezado «Información relativa a la presentación de documentación en el área de Urbanismo como consecuencia del ciberataque». El texto deja constancia de que la recuperación documental no está completamente cerrada, al utilizar expresamente la fórmula «hasta que se recupere toda la información tras el ciberataque sufrido». Es una consecuencia muy distinta a la imagen de aquel primer día, cuando los funcionarios permanecían sin poder trabajar ante ordenadores apagados y las OMAC eran incapaces de tramitar solicitudes. La mayor parte de aquella parálisis quedó superada progresivamente, pero la pérdida o falta de recuperación de determinada documentación continúa teniendo efectos prácticos para los ciudadanos.

Doce meses después, la principal huella visible del ataque ya no es un Ayuntamiento desconectado de internet ni una pantalla encriptada. Está en expedientes que necesitan ser reconstruidos y en ciudadanos y profesionales que deben volver a aportar documentos registrados antes del incidente. El ciberataque del 25 de agosto de 2025 dejó de paralizar la Administración hace tiempo, pero, como evidencia el propio aviso que Urbanismo mantiene publicado, sus efectos todavía no han desaparecido por completo.