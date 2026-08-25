Ecologistas alertan de muertes de aves por un nuevo brote tóxico en El Hondo y los regantes secan una charca

Ecologistas aseguran que un nuevo brote de botulismo aviar en el Parque Natural de El Hondo está provocando desde hace varias semanas una mortandad significativa de aves acuáticas. Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) le reclaman a la Conselleria de Medio Ambiente que concrete el alcance de este episodio de intoxicación y detalle cuántos ejemplares han aparecido muertos o enfermos, las especies afectadas y los puntos del espacio protegido en los que han sido localizados.

Según el colectivo, la preocupación se concentra especialmente en el embalse de Poniente por ser la zona del parque natural donde se estaría recogiendo un mayor número de aves afectadas, de ahí que le hayan preguntado además a la Generalitat si ha ordenado a la Comunidad de Riegos de Levante, propietaria del embalse, desecarlo de forma temporal para tratar de frenar la propagación de la enfermedad.

Salinidad

AHSA recuerda que este embalse mantiene actualmente unas aguas con una salinidad demasiado elevada para su utilización agrícola, por lo que su función se limita fundamentalmente a usos ambientales. Al mismo tiempo, suele ser uno de los sectores del parque natural que concentra una mayor diversidad de aves acuáticas.

La organización ya había pedido el pasado mes de junio a la Conselleria que diera instrucciones a Riegos de Levante para que no continuara derivando agua hacia Poniente y que, a partir del 1 de agosto, se iniciara su vaciado. Entonces, los ecologistas justificaron su petición en la necesidad de reducir la sobrepoblación de carpa, una especie que, según sostienen, está deteriorando las condiciones ecológicas del humedal.

Uno de los embalses de El Hondo desecado en 2022 en el último brote / TONY SEVILLA

Sin embargo, AHSA asegura que ha sucedido justamente lo contrario. Según el colectivo, la comunidad ha estado elevando agua hasta el embalse desde principios de junio, después de que finalizaran las obras de restauración del canal central que suministra agua a los embalses de El Hondo.

Sostienen que la entrada de agua continúa y afirman que incluso este lunes el canal seguía transportándola en grandes cantidades hacia el espacio protegido. Para AHSA, mantener el embalse lleno en estas circunstancias puede estar favoreciendo tanto el mantenimiento de la elevada población de carpas como las condiciones relacionadas con el actual episodio de botulismo.

La entidad muestra por ello su inquietud ante la gestión que se está realizando en Poniente y cuestiona el motivo por el que los regantes mantienen el embalse, en sus palabras, "hasta la bandera", pese a tratarse de agua que, según los ecologistas, no podrá destinarse posteriormente al riego.

En respuesta, los regantes manifiestan a este diario que la semana pasada se procedió a vaciar la charca de Levante en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente.

Bacterias

Los ecologistas reclaman conocer el número y la especie de cada una de las aves recogidas diariamente desde que comenzaron las prospecciones para localizar ejemplares afectados por esta intoxicación que está causada por una toxina producida por bacterias del género Clostridium que suelen desarrollarse en aguas cálidas, con poco oxígeno y abundante materia orgánica en descomposición. La toxina pasa a larvas, habitualmente de mosca, e invertebrados que se alimentan de animales muertos y, cuando las aves los ingieren, quedan intoxicadas.

El efecto principal es una parálisis progresiva, por lo que las aves pierden fuerza en patas, alas y cuello, pueden ser incapaces de mantener la cabeza erguida y finalmente morir por ahogamiento o fallo respiratorio. De ahí que AHSA subraye que la retirada rápida de los cadáveres es fundamental para evitar que se mantenga el ciclo de propagación.

Historial

El parque natural arrastra un largo historial de episodios de botulismo aviar. Podría decirse que el más devastador de las últimas décadas fue en 1997, cuando las fuentes de la época cifraron en cerca de 2.900 las aves muertas. En 2006 otro gran brote afectó a unas 1.800 aves y dos años después, en 2008, centenares de ejemplares volvieron a sucumbir a la enfermedad, lo que obligó nuevamente a optar por las desecaciones.

A partir de ahí la gestión preventiva se reforzó y en 2012 la propia Conselleria atribuía la recuperación de especies amenazadas como la malvasía en El Hondo, entre otros factores, a los trabajos realizados para controlar los brotes. Si bien, en la última década tampoco han cesado los casos con al menos dos grandes picos en 2017 y 2022. Este último e prolongó durante 89 días, de junio a agosto y afectó a cerca de 1.900 aves acuáticas de 35 especies diferentes. De ellas, 1.500 fueron encontradas muertas y otras 399 se recogieron con vida y fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.

Dimensión

Por eso ahora desde la asociación ecologista, cuatro años después de que trascendiera el último gran caso, reclama que se determine la dimensión real de un episodio que, según la información que tienen, lleva varias semanas prolongándose.

En este sentido, exigen que se aplique por completo el protocolo de prevención frente al botulismo que la Administración autonómica desarrolla cada verano en El Hondo, coincidiendo con el periodo en el que existen unas condiciones más favorables para la aparición de episodios de este tipo.

Las elevadas temperaturas aumentan el riesgo, de ahí que desde AHSA achaquen que el fuerte calor registrado este verano pueda estar detrás del contexto actual.