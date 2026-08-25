Educación
Elche ofrece ayudas de 120 euros para que los jóvenes apuesten por el inglés
El Ayuntamiento abre el plazo el 1 de septiembre para solicitantes de entre 18 y 30 años, que deben ser residentes en la ciudad
La nueva convocatoria de ayudas económicas para aquellos que quieran mejorar el manejo del inglés ya está de vuelta en Elche. El 1 de septiembre, tal y como se aprobó el pasado mes de marzo en la junta de gobierno local, comenzará el plazo de solicitud de ayudas para sufragar parte de los gastos de la obtención de la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés. Estos pequeños incentivos se destinarán principalmente a aquellos jóvenes, de entre 18 y 30 años, que pertenezcan a familias con rentas bajas, vulnerables o con un grado de discapacidad igual o superior al 30%. El último día para solicitarlo será a finales de mes, el miércoles 30 de septiembre.
Más dinero
Este 2026, y como novedad respecto al año anterior, la cuantía asciende a 120 euros para todos aquellos jóvenes interesados que acrediten el título de inglés entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026. Además, como requisito principal, deberán estar empadronados en Elche y no haber sido beneficiarios de otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad en otras ocasiones.
Plazo de solicitudes
El plazo para presentar las solicitudes a esta nueva convocatoria será del 1 al 30 de septiembre a través de la sede electrónica municipal sede.elche.es o en cualquier oficina de la OMAC. Las ayudas se repartirán en función a un baremo de valoración que tendrá en cuenta la renta familiar, el nivel del título obtenido y la discapacidad, que sea igual o superior al 30%.
Fomentar el empleo
La partida asciende a un total de 20.000 euros y el objetivo de esta nueva convocatoria de ayudas es contribuir a la formación y empleabilidad de los jóvenes en materia de idiomas ya que cada vez son más demandados para la incorporación al mercado laboral.
El pasado 2025 la novedad que presentó el Ejecutivo local fue la posibilidad de solicitar la ayuda también con la acreditación del nivel C2, considerado como el más alto del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Así pues, ese mismo año se concedieron un total de 118 ayudas, aunque en este caso partían de una cuantía menor, 100 euros, para aquellos jóvenes que necesitaban sufragar parte de los gastos de la obtención de los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés.
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