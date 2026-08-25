Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia

El litoral alicantino vivió este lunes una escena poco habitual: el mar invadió Playa Lisa en Santa Pola, obligó a cortar una avenida y, en Xàbia, se retiró de la orilla antes de volver con fuerza. Un vaivén brusco y sorprendente conocido como meteotsunami.

El fenómeno dejó imágenes llamativas en varios puntos de la costa de Alicante, especialmente en Santa Pola y Xàbia, donde el nivel del mar registró oscilaciones repentinas y obligó a extremar la precaución en el litoral por las corrientes de resaca.

¿Qué es un meteotsunami?

El nombre impresiona, pero conviene aclararlo desde el principio: no se trata de un tsunami sísmico. No está provocado por un terremoto, sino por causas meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que este tipo de episodios están asociados a ondas gravitatorias atmosféricas que pueden provocar ascensos bruscos del nivel del mar en playas y puertos del litoral mediterráneo.

Aemet recuerda que no es un fenómeno nuevo y que puede notificarse a través de Aemet Sinobas como “fenómeno marítimo raro”. De hecho, el organismo ha citado un precedente reciente en la provincia: el 23 de julio de 2017 se notificaron cuatro reportes de bruscos ascensos del nivel del mar en Torrevieja, la Marina de Elche, Santa Pola y El Campello.

Estas oscilaciones pueden resultar muy llamativas desde tierra, pero también generar riesgos. Cuando el mar se retira de forma repentina, puede regresar con intensidad y provocar corrientes de resaca, problemas en zonas de baño o complicaciones para pequeñas embarcaciones y amarres.

Santa Pola: el agua alcanzó Playa Lisa y obligó a cortar una avenida

Uno de los episodios más visibles se produjo en Santa Pola, especialmente en la zona de Playa Lisa y Gran Playa. Alrededor de las 11.00 horas comenzaron a notar cómo el agua iba ganando terreno hasta llegar a las viviendas situadas en primera línea de Playa Lisa.

La subida del mar no se quedó en la arena. El agua llegó a sobrepasar la Avenida Blasco Ibáñez, que tuvo que ser cortada al tráfico durante varias horas en un tramo de la zona. Con el paso del día, el nivel fue volviendo progresivamente a su lugar y la vía fue reabierta por la Policía Local sobre las 20.00 horas.

En Gran Playa también se notó el fenómeno, aunque con menor intensidad. No ha trascendido que se produjeran daños, pero la escena dejó una imagen poco habitual: zonas de playa completamente cubiertas por el agua y una avenida afectada por la subida del mar.

Xàbia: el mar se retiró y volvió con fuerza

El meteotsunami también se dejó notar en Xàbia, donde el Ayuntamiento pidió precaución a los bañistas por las fuertes corrientes de resaca registradas en algunas zonas del litoral. Las imágenes más llamativas se observaron en puntos como l’Arenal, el Canal de la Fontana y Cala En Caló.

En algunas zonas, el mar retrocedió y dejó al descubierto tramos del fondo marino y rocas que habitualmente permanecen sumergidas. Después, el agua volvió con fuerza, generando corrientes intensas y un comportamiento poco habitual del mar.

El Ayuntamiento pidió a vecinos y bañistas que extremaran la prudencia y permanecieran atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia y salvamento.

No es la primera vez que ocurre en Alicante

Santa Pola ya vivió un episodio similar en agosto de 2021, cuando un meteotsunami afectó a parte de la playa, paseos y calles del casco urbano. Aquel fenómeno llegó incluso a provocar incidencias en embarcaciones de la flota pesquera amarrada.

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La recomendación en estos casos es clara: no acercarse a zonas donde el mar esté teniendo un comportamiento extraño, evitar el baño si hay corrientes fuertes y seguir siempre las indicaciones oficiales. El fenómeno puede ser curioso de ver, pero no conviene confiarse.