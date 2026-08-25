El tercer Patrimonio de la Humanidad de Elche ya tiene su libro-guía

Tras más de medio siglo de historia, el Museo Escolar de Puçol de Elche, uno de los tres bienes que alberga la ciudad reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, anunció este lunes la finalización del proyecto más esperado en estos últimos meses: una guía completa del centro. A la espera de conocer la fecha oficial en la que el libro se presente y, en consecuencia, esté disponible para la ciudadanía, por el momento se conoce que dicha pieza cuenta con más de 200 páginas y está repleta de fotografías, ilustraciones, mapas e incluso códigos QR que vendrán enlazados con los vídeos de los estudiantes del colegio que explican los pormenores de la exposición.

Exposición en el Museo Escolar de Pusol en una imagen de archivo. / MATIAS SEGARRA

Adquisición

La publicación está finalizada pero pendiente de que se presente de manera pública, algo que ocurrirá en las próximas semanas, según comentaba a este diario el director del museo, Rafa Martínez. Este libro-guía, de carácter divulgativo y redactado con un lenguaje accesible a todos los públicos, será gratuito y se podrá adquirir hasta agotar existencias. No obstante, también se podrá consultar a través de la página web del Museo Escolar. Esta nueva publicación se presenta en un formato diferente y novedoso y bajo un diseño que rompe con lo que, hasta ahora, se estaba elaborando en el museo, según expresaban sus responsables.

Visitas al centro cultural durante sus exposiciones. / MATIAS SEGARRA

Proyecto

Nacido de un proyecto escolar iniciado en 1968, el museo ha reunido a lo largo de varias décadas una importante colección de objetos vinculados a la vida cotidiana, la agricultura, el comercio, la industria y las costumbres ilicitanas. La guía era una cuenta pendiente que, sin duda, el centro tenía desde hace años, puesto que, a pesar de ser un espacio reconocido por conservar y transmitir las tradiciones y costumbres del municipio, todavía no contaba con un libro oficial publicado que ayudase a reforzar la difusión de sus colecciones y su patrimonio.

El director del museo remarcaba que se trata de una publicación "ágil" y "amena", donde la persona que adquiera uno de estos ejemplares, que parten de una tirada reducida, podrá moverse por las instalaciones del recinto y descubrir más información acerca de los diferentes espacios.

El taller del Museo de Pusol en Elche sobre reciclaje y reutilización en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Un proyecto que, tal y como expresaba el gerente, llevaban mucho tiempo esperando para que saliera a la luz y que nace con el objetivo de que la gente se sienta más cómoda, más cercana y conozcan mucho más sobre las tradiciones ilicitanas. Asimismo, destacaba que sienten que era algo que "debían a la ciudadanía".

Subvención

Para la publicación de este pequeño libro, tal y como aseguraba el máximo responsable, el equipo lleva trabajando desde enero. Sin embargo, aunque los empleados parten de un amplio conocimiento del museo tras varios años formando parte de él, la preparación y posterior elaboración ha requerido detenerse en los detalles de cada espacio y profundizar en sus contenidos, convirtiéndose en un proceso minucioso y laborioso.

Así pues, la Fundación Proyecto Puçol ha sido la encargada de editar la guía publicación recibe el nombre de "Museo Escolar de Puçol. Guía completa. Un museo vivo nacido de la escuela y su comunidad". Este trabajo dio comienzo a inicios de este mismo año gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, tras la concesión mediante subvención de un total de 50.000 euros.

Reconocimiento

A día de hoy, según expone la página oficial, el proyecto ha formado a casi 500 escolares, cuenta con más de 1.750 donantes y ha generado a lo largo de cuatro décadas un museo con más de 100.000 ítems de todos los aspectos etnológicos: agricultura, comercio, industria, folklore, tradiciones...

Niños y niñas detenidos ante la exposición fotográfica del museo en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

El reconocimiento a tantos años de dedicación y trabajo poniendo en valor el patrimonio de Elche y educando a los niños utilizando la cultura local como recurso didáctico, llegó en 2009 cuando la Unesco inscribió al centro en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.