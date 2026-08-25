Las obras del Mercado Central de Elche perfilan los 24 puestos comerciales y completan el techado

Después de quedarse en el esqueleto, las obras del Mercado Central de Elche dejan ahora una estampa que da pie a pensar que en unos meses podrá haber placeros vendiendo sus productos y ofreciendo degustaciones dejando atrás una etapa de varios años de degradación en el pulmón histórico de la ciudad.

Este martes el Ayuntamiento comunicó que las obras de rehabilitación y urbanización están ahora centradas en la finalización del revestimiento superior de zinc en la cubierta y puso el foco en que en el interior los operarios han comenzado a preparar los futuros 24 puestos que tendrán unas dimensiones individuales de unos 15 metros cuadrados.

En estos momentos se están colocando las estructuras metálica a falta del forjado superior y se han iniciado las divisiones con paredes de obra. Al margen de estos puntos de venta están proyectados espacios gastronómicos y de restauración diáfanos, aunque hasta la fecha se desconoce quiénes terminarían ocupando estos enclaves y bajo qué regulación.

Como confirmó hace meses la concejalía de Mercados el Ayuntamiento tiene pendiente agrupar en un marco común las condiciones que se regirán en las citadas instalaciones municipales y en las de la Plaza de Madrid y Plaza de Barcelona en Carrús aprovechando que también se están reformando las instalaciones y que las condiciones están caducadas.

Contra incendios

Desde el gabinete de comunicación, y no a través de una convocatoria a los medios, la Administración local avanzó que a partir de ahora se va a proceder a realizar un tratamiento ignífugo contra incendios para mejorar la protección y seguridad de la estructura.

Además, en los próximos días comenzarán las labores de fontanería y saneamiento del edificio. En estos momentos lo que puede apreciarse es que se están realizando cerramientos de ladrillo en las fachadas, como puede apreciarse en la parte que da a la Plaza de las Flores, donde hace meses también se retiró el azulejo que cubría la parte central dejando el ladrillo vista y donde predomina el escudo heráldico del Ayuntamiento, que en principio se mantendrá en la parte delantera según confirman fuentes municipales a pesar de que en los renders que ha ido difundiendo el Ejecutivo local no aparecía el sello distintivo de la ciudad.

Recreación virtual del estado final del Mercado Central sin el escudo que sí se mantendría en el proyecto final / INFORMACIÓN

Hasta diciembre

Casualmente el Ejecutivo local dio el parte del avance de las obras en la víspera del 26 de agosto, el día que Pimesa inicialmente había fijado en los pliegos que se completasen unas obras que arrancaron en la primavera de 2025.

Si bien, fue el pasado marzo cuando se aprobó por junta de gobierno un modificado del proyecto por cuatro meses más y que se materializó a principios de agosto en el consejo de administración de la empresa pública. Por lo tanto, el zoco comercial no estará concluido hasta pasada la Navidad, concretamente el 26 de diciembre, si no hay nuevos retrasos, elevando la ejecución a 19 meses en lugar de 15. Al hilo, en ese mismo informe que abordaba la ampliación se daba cuenta de que hasta junio se han certificado un 36,31% de las obras.

Estructuras de aluminio de los puestos del Mercado con algunos paneles con ladrillos. / INFORMACIÓN

Si las fechas cambian también lo hará el coste de la infraestructura. A nivel municipal señalaron este martes que la rehabilitación total, que afectará a un complejo de unos 3.500 metros cuadrados entre el edificio y su entorno, supone una inversión de 8,8 millones de euros, aunque el equipo de gobierno no ha cuantificado que la inyección final superará los 12,6 millones, un 43% más, con los modificados del proyecto por la musealización de los Baños Árabes, la climatización y los refuerzos del inmueble para consolidar vigas, pilares y otros elementos de hierro al detectarse un estado de conservación más deteriorado del previsto inicialmente.

Baños árabes

Como el proyecto incluye la conservación y musealización de los Baños Árabes descubiertos en el entorno del inmueble, en paralelo siguen las actuaciones arqueológicas. Justo un mes después de que trascendiera que se han documentado un horno de hace 800 años, la leñera, escaleras subterráneas y una zona de baño de agua caliente, el Consistorio detalló que en estos momentos se está interviniendo en la zona del hipocausto, una cavidad por la que circulaba el aire caliente para climatizar las estancias.

Escudo heráldico del Ayuntamiento de Elche que se conservará tras la rehabilitación / V.L.Deltell

Al hilo, se puede apreciar que en las últimas semanas también se ha ampliado el perímetro vallado en la Plaza de las Flores para homogeneizar el pavimento y mejorar la integración de ambas zonas, por lo que más negocios hosteleros han tenido que recortar la terraza después de que se empezasen los cortes por la Plaza Menéndez Pelayo, una actuación que obligó a modificar los recorridos habituales de peatones, con cortes por vallas de obra para decir adiós a los desniveles con la sustitución del pavimento con el que mejorar la accesibilidad y crear una plataforma prácticamente continua que conecte el mercado con la plaza de las Flores y el resto del centro histórico.

En cuanto a la puesta a punto de las estancias interiores, llega después de que la intervención en julio se centrase en la colocación del techado meses después de que se retirasen los techos de fibrocemento y tras un refuerzo de toda la estructura metálica que sustenta el nuevo tejado.

Lucernario

Como puede apreciarse, el nuevo techado respeta la volumetría tradicional del edificio y la idea es que se conserve el característico lucernario central, uno de los elementos arquitectónicos más representativos del Mercado Central y concebido para favorecer la entrada de luz natural al interior del recinto.