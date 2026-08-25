Pola Park renovará otros 40 años en Santa Pola a cambio de atracciones más eficientes, nuevas zonas verdes y aparcamientos

Un sello turístico de Santa Pola que se actualizará a los nuevos tiempos. El parque de atracciones Polapark se mantendrá en la villa marinera por otros 40 años (480 meses) a cambio de afrontar la mayor transformación de su historia. El Ayuntamiento tiene en marcha la nueva concesión, un contrato para que la misma empresa explote por otras cuatro décadas el enclave a cambio de incorporar nuevas zonas verdes y recorridos peatonales así como mejorar las zonas de estacionamiento y modernizar las propias atracciones.

El expediente salió a licitación el pasado junio y el plazo para presentar ofertas se completó el 30 de julio. Hace unas semanas se celebró una mesa de contratación en la que se dio cuenta de que solo concurrió un licitador, POLA PARK S.L, la misma mercantil que ha estado estas décadas detrás de la gestión del complejo en terreno municipal.

Caducada

Con este procedimiento se acabaría con la situación de provisionalidad después de que la concesión inicial de 25 años venciera en 2021. En mayo de este año el Consistorio aprobó una prórroga extraordinaria de 18 meses mientras la firma preparaba el nuevo modelo concesional. El Ayuntamiento convocó posteriormente, en agosto de 2022, el concurso para seleccionar el proyecto que debía servir de base a la nueva concesión, al que únicamente se presentó la propia empresa.

Desde entonces el expediente fue acumulando retrasos y modificaciones técnicas hasta llegar a la actual licitación. La propia documentación municipal llegó a cuantificar en 39 meses las demoras imputables a la Administración acumuladas hasta febrero de 2025, motivo por el que se mantuvo la continuidad de la actividad mientras se resolvía el nuevo contrato.

Equipamiento

La apuesta municipal pasa por garantizar la continuidad a largo plazo de uno de los principales equipamientos privados de ocio de la villa marinera pero vinculándola a una ordenación más ambiciosa de su entorno. El contrato tiene un valor estimado de 1,2 millones de euros que se obtiene de computar durante los 40 años máximos de concesión las dos obligaciones económicas mínimas que tendrá que afrontar la empresa. Desde un canon de 15.000 euros anuales para el Ayuntamiento a otros 15.000 euros cada año para un fondo con el que ejecutar la futura zona verde prevista.

El propio pliego deja claro que en esas cantidades no están incluidas las obras ni las inversiones necesarias para prestar el servicio, que correrán por cuenta de la empresa concesionaria.

Más seguridad

El proyecto plantea actuar sobre el actual recinto de aproximadamente 19.525 metros cuadrados con una remodelación de pavimentos, instalaciones acordes al 2026 y la sustitución e incorporación de nuevas atracciones. Eso sí, la intervención no se limita a una puesta a punto estética ya que según consta en la memoria técnica se plantean actualizar las instalaciones de protección, ventilación y climatización, mejorar la eficiencia energética, introducir sistemas de energía alternativa cuando sean compatibles con el entorno y garantizar la accesibilidad de los recorridos y su adaptación para personas con discapacidad.

Estado del parque de atracciones en el 20 aniversario / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento ha introducido, además, varias exigencias al proyecto para reforzar su integración con el Parque Natural de las Salinas. Entre ellas figura la creación de una barrera vegetal en el cerramiento norte que reduzca la percepción visual de las atracciones desde el espacio protegido, utilizando especies compatibles con la flora autóctona y resistentes a terrenos salinos y con bajas necesidades de agua. También deberán adoptarse medidas específicas para reducir la contaminación lumínica y acústica.

En este sentido, la modernización tendrá un fuerte componente energético. La documentación exige realizar un estudio que compare los consumos antes y después de la actuación, con el objetivo de conseguir una mejora de al menos dos letras en la calificación energética y reducir en más de un 30% el consumo de energía primaria no renovable. También se plantea reforzar el arbolado y crear más espacios de estancia y sombra, especialmente en las zonas de espera de las atracciones.

Parking

Fuera de las actuales vallas de Pola Park es donde se verá uno de los cambios más sustanciales y es que el proyecto incorpora la preparación de grandes superficies utilizadas actualmente como estacionamiento. La primera será una zona de 10.224 metros cuadrados destinada a los usuarios del parque, la segunda de 5.487 metros cuadrados de aparcamiento público de pago y una tercera de 6.523 metros cuadrados de estacionamiento público gratuito. En conjunto son más de 22.200 metros cuadrados cuyo aspecto cambiará sustancialmente.

La intención es abandonar la imagen actual de grandes solares para convertirlos en espacios ordenados, ajardinados y conectados con el paisaje de las Salinas. El proyecto distribuye el estacionamiento principalmente en los perímetros para liberar las zonas centrales, donde se crearán recorridos peatonales, jardines y espacios de estancia.

Se introducirán árboles adaptados al saladar de Santa Pola y ejemplares con suficiente porte para proyectar sombra sobre los vehículos y los caminos peatonales. De hecho, entre las modificaciones introducidas al proyecto se exige expresamente colocar árboles entre las plazas de aparcamiento con copas capaces de crear zonas de sombra.

Turistas extranjeros junto a la Torre del Tamarit en el espacio protegido de la Salinas de Santa Pola. | ÁLEX DOMÍNGUEZ / Alex Domínguez

A ello se sumará la instalación de pavimentos permeables, caminos adaptados, mobiliario urbano y nuevas zonas ajardinadas. El proyecto contempla incluso sistemas urbanos de drenaje sostenible para evitar acumulaciones de charcos tras las lluvias, ya que se reutilizarla posteriormente en el riego de las plantaciones, además de pavimentos drenantes en los recorridos peatonales.

Urbanización

El propio expediente municipal reconoce que una de las ventajas de la nueva concesión es intervenir sobre unos terrenos que durante años han permanecido sin urbanizar y utilizados de manera informal para estacionar. Los costes de implantación, vigilancia y mantenimiento correrían cargo del concesionario. La reforma también incluirá la renovación del alumbrado público con tecnología de bajo consumo y un puesto de atención sanitaria de urgencia dentro del parque.

Tres meses

Buena parte de estas actuaciones deberán terminar de definirse una vez adjudicada definitivamente la concesión. El pliego concede al nuevo concesionario un plazo de tres meses desde la adjudicación y formalización del contrato para presentar el proyecto de ejecución, que deberá desarrollar el proyecto básico y recoger las modificaciones exigidas por el Ayuntamiento. Será en ese documento donde se concrete también el calendario definitivo de las obras.