Aigües d'Elx retira unas 80 toneladas de lodos y residuos del cauce urbano del Vinalopó

La empresa mixta Aigües d'Elx ha iniciado esta semana la limpieza anual del cauce urbano del río Vinalopó a su paso por Elche, unos trabajos que se prolongarán durante tres días y que permitirán retirar sedimentos, vegetación, tierras y diferentes residuos arrastrados por el agua. La magnitud de la actuación queda reflejada en las cifras de la última campaña: en 2025 se extrajeron alrededor de 80 toneladas de materiales, cantidad similar a la prevista para este año. Una pala trabaja estos días directamente sobre el lecho mientras los camiones trasladan los restos recogidos hasta un vertedero autorizado para este tipo de residuos procedentes de la limpieza de cauces fluviales.

La actuación se repite anualmente para mantener despejado el lecho del Vinalopó y favorecer el discurrir del agua por el tramo que atraviesa la ciudad. Los sedimentos transportados por el propio río terminan depositándose especialmente en determinados puntos y pueden alcanzar tal volumen que dificultan el paso normal del caudal. En algunas zonas, esa acumulación acaba desviando el agua de su recorrido habitual por el lecho y provoca que alcance incluso partes cementadas del cauce.

Tres días de limpieza

Los trabajos no se limitan a retirar el fango que ofrece estos días la imagen más llamativa de la intervención. Según explican desde Aigües d'Elx, las tareas comprenden la «recogida de residuos del lecho del río, vegetación, tierras procedentes de arrastres y otros residuos que el agua haya podido arrastrar al cauce del río».

La maquinaria pesada permite acumular y retirar los materiales depositados en el fondo para cargarlos posteriormente en camiones. Entre los restos aparecen tanto elementos de origen natural como otros relacionados con la actividad humana, desde plásticos y residuos sólidos hasta objetos que han acabado en el Vinalopó arrastrados por el agua o procedentes de los sistemas de saneamiento.

La referencia de la campaña anterior permite dimensionar el volumen de material que puede llegar a concentrarse en este tramo. Durante la limpieza de 2025 se retiraron aproximadamente 80 toneladas, que fueron transportadas a una instalación autorizada para recibir residuos procedentes específicamente de la limpieza de cauces.

El objetivo de estas labores periódicas es evitar que la acumulación progresiva de sedimentos termine reduciendo la sección disponible para el paso del agua. El problema resulta especialmente visible en aquellos puntos donde el río transporta y deposita una mayor cantidad de tierras y lodos, formando acumulaciones que modifican temporalmente su recorrido.

Tareas de limpieza realizadas por Aigües d'Elx en el cauce del Vinalopó este miércoles / María Pomares

El Vinalopó presenta además una particular configuración a su paso por el núcleo urbano, con un cauce parcialmente acondicionado y encementado en el que el agua discurre habitualmente por una franja central. Cuando los sedimentos se concentran en determinados puntos, el flujo puede buscar otras zonas y alcanzar superficies que normalmente permanecen secas.

Del fango a los residuos urbanos

La limpieza anual constituye una parte del mantenimiento del Vinalopó, pero no es la única actuación desarrollada por Aigües d'Elx para evitar la llegada y acumulación de residuos en el río. La empresa mixta lleva tiempo trabajando también sobre los alivios de la red de saneamiento y pluviales, especialmente durante episodios de precipitaciones intensas.

Cuando se producen lluvias fuertes, la red puede entrar en carga y resulta necesario aliviar el exceso de agua hacia el cauce para impedir el colapso del sistema. El problema es que junto al agua pueden salir residuos sólidos que han acabado previamente en el alcantarillado, entre ellos uno de los elementos que mayores dificultades provoca: las toallitas húmedas arrojadas al inodoro.

Para reducir ese impacto, Aigües d'Elx puso a prueba y tiene en marcha la instalación de mallas de fibra textil en puntos estratégicos de los colectores. Estos dispositivos disponen de pequeños orificios que permiten continuar el paso del agua mientras atrapan los sólidos antes de que puedan dispersarse por el río.

Los resultados de las primeras pruebas realizadas hace un año mostraron la dimensión del problema. Solo en el aliviadero situado próximo al puente de Barrachina, una de estas redes consiguió capturar 550 kilos de residuos sólidos, entre los que se contabilizaron alrededor de 8.000 toallitas que habían sido desechadas incorrectamente a través del inodoro.

Desde Aigües d'Elx explicaron entonces que se trataba de las primeras pruebas piloto y que la intención era continuar buscando «opciones más efectivas que consigan retener estos sólidos con menor impacto ambiental y visual», especialmente teniendo en cuenta que el cauce urbano constituye también un espacio utilizado habitualmente por senderistas y deportistas.

Evitar que los desechos lleguen al río

Las mallas funcionan como una barrera antes de que los residuos alcancen el Vinalopó. Conforme reciben sólidos, sus orificios se expanden dinámicamente y permiten que continúe saliendo el agua. Para mejorar el funcionamiento del sistema fue necesario incluso sustituir una compuerta de fibra de vidrio, facilitando que la malla pueda salir al exterior sin quedar enganchada.

La finalidad es actuar precisamente en los momentos más complicados para el saneamiento. Aigües d'Elx señaló al presentar los resultados de las pruebas que «la actuación contribuirá a mantener el cauce libre de vertidos indeseados de residuos sólidos procedentes de los alivios del colector en momentos de lluvias intensas».

El sistema aborda así un problema diferente pero relacionado con el que estos días puede observarse sobre el propio lecho. Mientras las redes intentan interceptar los residuos antes de que se dispersen, la campaña anual permite actuar sobre aquello que finalmente termina acumulándose en el río, ya sean sedimentos naturales, vegetación, tierras arrastradas por las aguas o residuos de origen humano. Las dos actuaciones forman parte de las tareas dirigidas a mantener en mejores condiciones el tramo urbano y reducir el impacto de los residuos sobre el Vinalopó.

Durante estos tres días, el trabajo se concentra precisamente en eliminar las acumulaciones. Palas y camiones avanzan por distintos puntos del cauce retirando el material depositado para trasladarlo a un vertedero autorizado. Una operación anual que en la última campaña sacó del Vinalopó unas 80 toneladas y que busca, antes de nuevos episodios de lluvias, dejar nuevamente despejado el recorrido del agua por el corazón de Elche.