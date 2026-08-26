El bipartito de PP y Vox de Elche se suma a las protestas en apoyo a Ceuta

El bipartito de PP y Vox de Elche secundará la protesta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que consistorios de todo el país muestren públicamente su solidaridad con la población ceutí en uno de los momentos más delicados vividos por la ciudad en los últimos años. La concentración será el próximo miércoles, 2 de septiembre, a partir de las 20 horas en la Plaça de Baix.

La movilización llega después de varias semanas marcadas por una grave crisis migratoria iniciada tras la entrada masiva e irregular de personas por la frontera de Ceuta a finales de julio, un episodio que ha generado una presión sobre los sistemas de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida, como reconoció el Gobierno central, y que ha terminado afectando al funcionamiento de servicios como la protección de menores, la seguridad, el transporte o la gestión administrativa.

Coordinación

El Consejo de Ministros aprobó este martes 25 de agosto declarar Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional, medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que permanecerá inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La declaración contempla una coordinación reforzada de los recursos del Estado y de la propia Ciudad Autónoma para evitar el colapso de los servicios, gestionar la atención humanitaria, reforzar el control fronterizo y avanzar en los traslados y procedimientos administrativos pendientes.

El Gobierno sostiene que, tras conseguir frenar el flujo inicial de entradas, más del 90% de las personas que accedieron irregularmente han regresado ya a Marruecos. La nueva fase de la crisis pasa ahora por resolver la situación de quienes permanecen en Ceuta, tramitar los expedientes de los solicitantes de asilo, atender a los menores y recuperar la normalidad de una ciudad cuyos recursos se han visto sometidos a una presión extraordinaria.

Cartel del Ayuntamiento de Elche animando a la participación en apoyo a Ceuta / INFORMACIÓN

La situación también ha provocado una importante movilización social en Ceuta. El pasado 9 de agosto, más de 15.000 personas, según los organizadores, participaron en una concentración convocada por representantes de las cuatro principales confesiones religiosas de la ciudad bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde". Los participantes reclamaron respuestas al Gobierno y a las instituciones europeas y defendieron la convivencia y la cohesión social frente a una crisis que, según trasladaron en su manifiesto, supera ampliamente las capacidades de la ciudad autónoma.

Apoyo conjunto

Es en este escenario en el que la FEMP ha decidido trasladar la muestra de apoyo al conjunto del país. La presidenta del colectivo, y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, visitó Ceuta este martes y, tras reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, pidió a los municipios españoles que secunden el próximo 2 de septiembre la movilización ciudadana prevista en la ciudad autónoma mediante concentraciones ante las puertas de sus respectivos ayuntamientos.

La FEMP pretende de este modo hacer llegar a los vecinos de Ceuta "el sentir de quienes en todos los rincones del país saben lo que esta ciudad autónoma y sus vecinos están sufriendo, de aquellos que son conscientes del momento histórico que tanto Ceuta como España está viviendo".

Desde la institución reclaman que las movilizaciones se desarrollen desde la unidad, la convivencia y de manera pacífica, reivindicando el papel del municipalismo para mostrar cercanía a los ciudadanos en situaciones excepcionales. Con esta iniciativa, la Federación pretende que el Día de Ceuta tenga eco el 2 de septiembre en los 8.132 ayuntamientos de España.

Estas serían las primeras movilizaciones que nacen desde las propias Administraciones locales ya que hasta la fecha las concentraciones en apoyo a Ceuta se han realizado por alguna asociación, como ocurrió el pasado 3 de agosto en Alicante cuando la convocatoria de la Asociación por el Futuro de Alicante, entidad vinculada a Vox y fundada por jóvenes, estuvo marcada por un discurso contra la inmigración irregular, duras críticas e insultos al Gobierno de Pedro Sánchez y continuas apelaciones al nacionalismo español.

Aquella movilización, con unas 300 personas según la Subdelegación del Gobierno, arrancó al ritmo de "Que viva España", de Manolo Escobar, mientras los asistentes ocupaban la plaza con banderas de España. Entre ellas también destacaban enseñas de la Cruz de Borgoña, además de banderas de Venezuela y Cuba.

La movilización de Alicante en apoyo a Ceuta, en imágenes / Héctor Fuentes

Nada más comenzar el acto, uno de los organizadores animó a los presentes a corear consignas contra el presidente del Gobierno. "Si yo digo Pedro Sánchez...", la respuesta, repetida en varias ocasiones durante la tarde fue un sonoro "¡Hijo de puta!". Durante el acto se sucedieron también lemas como "España cristiana y no musulmana" o "¡Viva España, viva!", que interrumpieron constantemente las intervenciones de los oradores.