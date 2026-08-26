Elche comienza el desmontaje de la histórica fachada de Riegos El Progreso

La reforma del histórico edificio de Riegos El Progreso de Elche ya está en marcha. El proyecto afrontaba este miércoles los primeros trabajos. Los operarios contratados por el Ayuntamiento, con una grúa de gran porte, iniciaban la retirada de los soportes metálicos que tenía la fachada, para que este jueves comience el desmontaje piedra a piedra del singular elemento. Los trabajadores se encontraban este miércoles en el interior del inmueble para retirar las cerchas y soportes metálicos que durante años han contribuido a mantener en pie la estructura, una actuación previa necesaria para que, según la planificación de los trabajos, ya pueda comenzar la extracción individual de los elementos protegidos. Será entonces cuando arranque una de las fases más delicadas de la intervención: los sillares de arenisca y el resto de piezas que deben conservarse se retirarán uno a uno con ayuda de una grúa, se identificarán y almacenarán para incorporarlos posteriormente a la fachada reconstruida.

Las obras motivan el corte de la calle Almórida hasta el próximo viernes. El tráfico que llega a la zona desde Puerta de Alicante se está desviando por la avenida Juan Carlos I.

El arquitecto municipal Julio Sagasta acudió este miércoles a presenciar las primeras labores de desmontaje de la fachada de Riegos El Progreso de Elche / V. L. Deltell

El arquitecto jefe del Área de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Elche, Julio Sagasta Sansano, supervisaba este miércoles sobre el terreno una actuación que por ahora se concentra fundamentalmente en el interior y resulta menos visible desde la calle. Los preparativos para retirar las cerchas comenzaron el lunes, al mismo tiempo que se fueron eliminando tablas y otros elementos que habían servido para asegurar la estructura. El objetivo inmediato es liberar la fachada de estos apoyos antes de comenzar con su desmontaje propiamente dicho.

La fachada, lista para el desmontaje

Una vez completada esta tarea, el trabajo pasará a la cara más reconocible del antiguo edificio de la Venta de Aguas. «Una vez se retiren las cerchas, ya empezará a desmontarse la fachada con una grúa, piedra a piedra», explica Sagasta a INFORMACIÓN. El procedimiento permitirá salvaguardar las piezas originales que cuentan con protección para reutilizarlas posteriormente en la reconstrucción.

La fachada está compuesta principalmente por sillares de arenisca en los elementos que deben recuperarse y por paños intermedios que, según expone el arquitecto municipal, previsiblemente son de mampostería enlucida. No todo lo que ahora puede verse se conservará, por tanto, de la misma manera. Estos paños serán picados y retirados, mientras que los sillares deberán extraerse cuidadosamente. Para hacerlo, los operarios colocarán en cada pieza una especie de anclaje mediante un bulón o tornillo que permitirá engancharla a la grúa y bajarla de manera controlada. Cada elemento será además numerado y catalogado para conocer su posición, utilizando un plano de la fachada, y facilitar que posteriormente pueda regresar al lugar correspondiente cuando se reconstruya este elemento.

Las obras han obligado a cortar la calle Almórida de Elche / V. L. Deltell

La actuación comenzó a hacerse visible la pasada semana con la instalación de un gran andamio que cubre el inmueble. Los trabajos están en manos de Obras y Servicios P. Selva, empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó el pasado 9 de julio por 171.783 euros la retirada de los elementos protegidos y la demolición. El contrato establece un plazo de ejecución de tres meses.

Además de los sillares, el proyecto obliga a recuperar el frontón, la cornisa, los recercados de los huecos y el zócalo, junto con el resto de componentes arquitectónicos incluidos dentro de la protección patrimonial. También se conservarán los muros medianeros y el muro que recae al patio interior.

Derribo tras salvar los elementos protegidos

Una vez retiradas y almacenadas estas piezas podrá avanzarse en la demolición del interior, muy degradado después de mucho tiempo de deterioro. La actuación permitirá poner fin a una etapa de alrededor de ocho años con el edificio apuntalado y resolver un problema urbanístico y patrimonial que llevaba más de una década enquistado en uno de los enclaves más céntricos de Elche.

La solución adoptada mantiene la composición histórica de la fachada, pero introduce un cambio importante. Cuando vuelva a levantarse, quedará retranqueada varios metros respecto a su posición actual, lo que permitirá alinear la calle y acabar con el estrechamiento provocado por el lateral del inmueble. La nueva ubicación hará posible además recuperar los dos carriles de circulación de la vía que actualmente están condicionados por el apuntalamiento.

La legislación patrimonial obliga a mantener la composición, los materiales y los elementos característicos de la fachada neoclásica. En la parte posterior se proyecta, en cambio, un cerramiento acristalado contemporáneo y retranqueado, concebido para diferenciar claramente la nueva construcción de las piezas históricas recuperadas.

La protección se extiende al patio interior, que mantendrá su posición y algunos de sus elementos más característicos, entre ellos el aljibe y el diseño original de las ventanas. Una modificación del Plan General de Ordenación Urbana abrió la puerta a incorporar este alzado histórico y el patio al catálogo municipal de elementos protegidos.

La Dirección Territorial de Cultura dio luz verde en septiembre de 2024 a la solución planteada por el Ayuntamiento. Posteriormente, la Administración municipal adquirió el inmueble tras alcanzar un acuerdo con sus propietarios. La compraventa y la compensación vinculada a la responsabilidad patrimonial derivada del conflicto superaron conjuntamente los 900.000 euros.

Los trabajos los está realizando una empresa especializada en desmontajes de fachadas para su conservación / V. L. Deltell

Mientras se desarrolla el desmontaje también está prevista la realización de catas arqueológicas y un estudio geotécnico de la parcela, actuaciones necesarias antes de abordar la construcción definitiva. El calendario de esa segunda fase dependerá de sus resultados, aunque la intención municipal es avanzar en los pliegos para que las obras puedan comenzar a lo largo de 2027. Los primeros planes llegaron a situar años atrás el inicio de la ejecución en 2025.

Oficinas municipales desde 2027

El proyecto definitivo supondrá levantar prácticamente un inmueble nuevo tras la fachada recuperada. La inversión estimada ronda los 1,9 millones de euros, aunque el presupuesto podría variar por la evolución del precio de los materiales. El edificio contará con sótano, planta baja y cuatro alturas y las últimas estimaciones municipales sitúan su superficie construida alrededor de los 920 metros cuadrados, frente a los cerca de 1.000 contemplados inicialmente.

Riegos El Progreso abandonará así definitivamente su histórico uso vinculado a la venta de agua y se transformará en un edificio de oficinas municipales. Cada planta dispondrá de aproximadamente 130 metros cuadrados útiles, fundamentalmente diáfanos, que podrán dividirse mediante mamparas de vidrio y contarán con iluminación natural.

Todavía no está decidido qué departamentos se instalarán en el inmueble, aunque Urbanismo figura entre las áreas con más posibilidades.