El IV Festival de Habaneras de El Pinet en Elche despide agosto con una noche de música y tradición

Elche despedirá agosto con una agenda cultural repartida entre barrios, pedanías, museos y espacios expositivos, con el IV Festival de Habaneras de El Pinet como una de las principales citas del fin de semana. El encuentro se celebra este viernes 28 de agosto, a las 21 horas, en el aparcamiento de El Pinet, junto al antiguo camping municipal, con entrada libre hasta completar aforo. La programación se completa con nuevas sesiones de cine de verano en La Hoya, Santa Ana, Valverde, Algoda y Perleta, además de la inauguración en Las Clarisas de la exposición colectiva por el 30 aniversario de la Asociación de Bellas Artes de Elche.

El Festival de Habaneras volverá a reunir a cientos de vecinos y visitantes en torno a un repertorio estrechamente ligado a la tradición musical y marinera. La propuesta busca convertir el final del verano en una celebración de las raíces culturales de la comarca junto al Mediterráneo, con la participación y el impulso de vecinos, corales y rondallas. La cita se ha consolidado en sus cuatro ediciones como uno de los encuentros más entrañables del final de agosto en el litoral ilicitano.

El Coro Amistad y la Rondalla Crevillentina abrieron el concierto en El Pinet / V. L. Deltell

Habaneras junto al Mediterráneo

El IV Festival de Habaneras del Pinet tendrá lugar en La Marina, concretamente en el parking de El Pinet situado junto al antiguo camping municipal. Comenzará el viernes a las 21 horas y será de acceso gratuito hasta completar la capacidad disponible.

La cita pretende unir música, cultura y emoción en un entorno directamente vinculado al mar. Las habaneras evocan una tradición musical asociada históricamente al mundo marinero y el encuentro busca precisamente reforzar ese vínculo entre las melodías, el territorio y la memoria colectiva.

La agenda del viernes continuará también en La Hoya, donde la plaza de la Torre del Gallo acogerá a las 21.30 horas una nueva sesión del cine de verano con Wolfgang (extraordinario). La película cuenta la historia de Wolfgang, un niño de diez años superdotado y con trastorno del espectro autista que, tras la muerte de su madre, se ve obligado a vivir con un padre al que no conoce. Mientras Carles intenta afrontar la nueva convivencia, el pequeño centra sus esfuerzos en convertirse en el mejor pianista del mundo. La sesión será igualmente gratuita hasta completar aforo.

Cine gratuito en cuatro pedanías

El programa cinematográfico continuará el sábado 29 de agosto con El casoplón en dos puntos diferentes del término municipal. La película se proyectará a las 21.30 horas tanto en el Centro Cívico de Santa Ana como en la plaza de la Iglesia de Valverde.

La comedia gira en torno a Toñi y Carlos, una pareja que atraviesa un verano complicado junto a sus tres hijos. Sin vacaciones y compartiendo un pequeño piso, una avería del aire acondicionado en plena ola de calor termina abriéndoles la posibilidad de instalarse temporalmente en la mansión donde Carlos trabaja como jardinero. A partir de ahí, la familia se introduce en un entorno de viviendas lujosas y vecinos singulares que terminará poniendo a prueba sus aspiraciones y la relación entre sus miembros.

El casoplón llegará también el domingo 30 de agosto a Algoda, con una nueva proyección a las 21.30 horas junto a la ermita Ángel de la Guarda. Ese mismo día, y a la misma hora, Perleta ofrecerá en la plaza de la Iglesia la película musical Voy a pasármelo bien.

Esta última producción traslada al espectador hasta Valladolid en 1989, cuando David y Layla comienzan octavo de EGB unidos por su afición a Hombres G y por una relación que marcará su adolescencia. Más de treinta años después vuelven a encontrarse cuando ella regresa a la ciudad para recibir un homenaje y ambos comprueban que una parte de aquellos niños que fueron sigue presente. Todas las sesiones de cine tendrán entrada libre hasta completar aforo.

Las Clarisas estrena exposición

Las Clarisas incorporará además una novedad a la oferta cultural con la inauguración, el sábado 29 de agosto a las 12 horas, de la exposición colectiva por el 30 aniversario de la Asociación de Bellas Artes de Elche (ABAE).

La muestra reúne cerca de 80 obras realizadas por numerosos integrantes de la entidad y estará formada principalmente por pintura, aunque incluirá también piezas de fotografía y escultura. El recorrido busca reflejar la diversidad de técnicas, estilos y sensibilidades creativas que conviven dentro de una asociación que celebra tres décadas dedicadas a la promoción de las bellas artes y al impulso de la creación artística en Elche.

La exposición podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Las Clarisas abrirá de martes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 18 horas, mientras que domingos y festivos lo hará de 10 a 14 horas.

La programación expositiva continúa además en otros espacios municipales. El MAHE mantiene abierta hasta el 11 de octubre La huella de Dionisos, una muestra que recorre cerca de ocho mil años de relación entre el vino y la humanidad desde perspectivas históricas, arqueológicas y artísticas. Entre sus fondos se encuentran piezas mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas, junto con materiales propios del museo ilicitano y obras de artistas como Aníbal Carraci, Andrea Mantegna, Giulio Romano, José de Ribera, Manuel Benedito, Eduardo Rosales, Picasso o Dalí.

En el MACE continúa hasta el 27 de septiembre Evolución y Síntesis: 1989-2026, de Cristina Navarro. Puede visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y los domingos y festivos de 10.a 14 horas.

La Lonja Medieval mantiene hasta el 3 de septiembre la exposición de la Escuela de Pintura Hort del Xocolater, de la Fundación Mediterráneo, con una selección de trabajos realizados por su alumnado durante el curso 2025-2026. La muestra pone además en valor los cerca de cincuenta años de trayectoria de una escuela que ha formado a miles de alumnos y que utiliza el palmeral ilicitano como un espacio abierto para desarrollar la creatividad y el conocimiento del patrimonio. La información sobre sus actividades está disponible en https://fundacionmediterraneo.es/ y a través del correo fundacion@fundacionmediterraneo.es.

Por último, el Museu Escolar de Puçol mantiene hasta el 10 de enero de 2027 La juguetería del pasado. Construyendo sueños, una exposición en la que el propio alumnado participa en la selección y presentación de las piezas. La muestra recorre la evolución del juguete y recuerda la gran tradición industrial valenciana, con focos como Ibi, Onil, Castalla o Denia y firmas históricas como FAMOSA, PAYÁ o JYESA. Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados y domingos de 11 a 14 horas.