El Museo Arqueológico de Elche duplica sus visitas durante las Fiestas de Agosto

En un año en el que el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) celebra su 20 aniversario, este mes de agosto, una vez han finalizado las Fiestas, se ha contabilizado el total de visitantes que han aprovechado estos días para conocer más a fondo este rincón histórico. Este 2026 los datos han registrado en la semana del 7 al 15 de agosto un total de 2.500 visitas, una cifra que duplica con creces a las poco más de 1.000 personas que pasaron por allí el año anterior. Así pues, se podría decir que el centro ha incrementado el número de visitantes un 151% durante la celebración de las fiestas patronales.

Cifras visitantes

En cuanto a los datos obtenidos de la primera quincena de este mes, fueron un total de 4.011 el número de visitantes, frente a los algo más de 1.800 de 2025, lo que se traduce en un aumento del 120%. El éxito de estas cifras viene dado en gran parte por la exposición "La Huella de Dionisos" que fue inaugurada el pasado 10 de abril y que, del total de asistentes contabilizados en esos 15 días del mes de agosto, más de 3.200 corresponden a esta muestra. Este proyecto, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de octubre con entrada gratuita, se presentó como uno de los principales atractivos culturales de la ciudad en 2026.

Proyecto clave

Esta exposición, que reúne un total de 48 piezas, propone una mirada amplia sobre la figura de Dionisos como símbolo cultural, religioso y artístico, con ejemplos que abarcan desde la antigüedad clásica hasta el arte contemporáneo. Además, este proyecto, que nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, cuenta con obras originales de grandes maestros del arte como Picasso y Dalí que destacan junto a diferentes piezas arqueológicas y artísticas que recorren más de ocho mil años de historia vinculada al vino.

La muestra 'La huella de Dionisos' estará expuesta hasta el 11 de octubre. / Héctor Fuentes

Un buen año cultural

Las sorprendentes cifras registradas durante el mes de agosto también se han visto reflejadas a lo largo de este 2026. Desde el inicio hasta ahora, más de 45.000 personas han acudido al MAHE, de las cuales alrededor de 30.000 se acercaron al Palacio de Altamira y las exposiciones temporales. Por otro lado, la cifra restante, en este caso algo más de 15.000 visitantes, se decantaron por la exposición permanente.

En comparación con los datos recogidos en 2025, en ese año fueron 20.000 personas las que visitaron el museo entre enero y agosto, lo que pone de manifiesto el evidente crecimiento del interés por este recurso museístico y la necesidad de seguir impulsando su oferta cultural. También es cierto que el año pasado no hubo exposiciones temporales hasta el 1 de agosto con el proyecto "Geometrías de tiempos y arabescos" de Eusebio Sempere debido a las obras en el espacio.

Una de las salas que se encuentra dentro del museo. / INFORMACIÓN

Exposiciones temporales

En relación con las exposiciones temporales del MAHE, los primeros meses de 2026 estuvo presente la muestra "De la reforma al dogma: la Festa en temps de canvi", que fue inaugurada en octubre de 2025 y acogió a más de 8.000 personas durante el primer trimestre del año.

Esta muestra proponía un recorrido por una de las etapas más decisivas del Misteri d'Elx, marcada principalmente por la recuperación, las reformas musicales y la consolidación de su valor patrimonial. Una exposición enmarcada en las actividades del Año Jubilar por el 75 aniversario del dogma de la Asunción.

Una vez comenzó abril, llegó el turno de "La Huella de Dionisos" que, desde entonces, ha sido visitada por más de 22.000 personas, situando a mayo y junio como los meses de máxima afluencia con 7.225 y 5.184 visitantes respectivamente. En tercera posición quedó julio con cerca de 5.000 asistentes. Esta exposición temporal, instalada en el Palacio de Altamira y visitable gratuitamente en el MAHE hasta el 11 de octubre, reúne 48 piezas para recorrer más de 8.000 años de relación entre el vino, el ser humano y el arte. Su principal atractivo es la convivencia de épocas y disciplinas muy diferentes: entre las 41 obras cedidas por el Museo Vivanco de la Cultura del Vino aparecen cuatro originales de Pablo Picasso, con representaciones de Baco, además de piezas de Salvador Dalí y de maestros renacentistas como Andrea Mantegna o Giulio Romano. Pinturas, esculturas, tapices, grabados y objetos arqueológicos permiten seguir la evolución de Dionisos y del vino como símbolos culturales y religiosos desde las antiguas civilizaciones, incluida Mesopotamia y el mundo clásico, hasta el arte contemporáneo.

La muestra tiene además un marcado componente ilicitano, ya que el MAHE ha incorporado siete piezas de sus propios fondos para conectar ese recorrido universal con la historia de Elche. Sobresalen materiales procedentes principalmente de La Alcudia, entre ellos copas y vasos relacionados con el consumo del vino que abarcan desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Hay objetos de vidrio, cerámica de barniz negro, sigilata marmorata y producciones áticas llegadas desde Atenas, testimonios de la conexión de la antigua Ilici con las rutas comerciales mediterráneas. Esa combinación constituye uno de los elementos más llamativos de la exposición: Picasso y Dalí comparten recorrido con piezas arqueológicas utilizadas hace más de dos mil años en el territorio ilicitano, con el vino como hilo conductor de una historia que atraviesa civilizaciones y diferentes formas de creación artística.