El Museo Paleontológico de Elche sensibiliza sobre el autismo a través de un podcast

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) dará un impulso a su apuesta por convertirse en un espacio más accesible para las personas con trastorno del espectro autista. El centro ha sido beneficiario de una de las ayudas de la segunda convocatoria de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, dentro del área cultural, que permitirá seguir desarrollando el proyecto Mupetea en colaboración con la Asociación Ilicitana de Trastornos del Espectro Autista (Aiteal).

La iniciativa nació el pasado año con la intención de ir más allá de la organización de actividades y establecer un programa estable que permita adaptar tanto el funcionamiento del museo como sus propuestas divulgativas a las necesidades de las personas con autismo.

Formación

Una de las principales novedades incorporadas este año es Dino-TEA, un podcast que se graba en directo en las propias instalaciones del museo y en el que los jóvenes con autismo asumen un papel protagonista.

Los participantes trabajan junto a los paleontólogos del MUPE en el diseño de los temas y contenidos de cada entrega, con la intención de combinar la divulgación científica rigurosa con un formato dinámico y cercano. El podcast sirve también como espacio para compartir las inquietudes de los jóvenes y aumentar la visibilidad de las personas con autismo ante el público.

La iniciativa prepara ya su tercer episodio, previsto para septiembre, después de las dos primeras experiencias desarrolladas durante este año.

Paralelamente, el museo está desarrollando una formación de los técnicos en la atención a personas con TEA para que los guías estén sensibilizados, de la misma forma que se va a mejorar la señalética de las instalaciones y se van a poner en marcha talleres y visitas adaptadas.

El proyecto es la evolución de una colaboración que el Museo Paleontológico mantiene desde hace más de un lustro con la asociación ilicitana, solo que ahora con la ayuda de la fundación podrán ampliar el alcance de las actividades que ambas entidades venían desarrollando conjuntamente para convertir la accesibilidad en una línea permanente dentro de la programación del centro.

Entrevistas

Ainara Aberasturi, directora del museo, destaca que programas de este tipo suponen avanzar en un concepto de accesibilidad que trasciende la eliminación de barreras físicas. A su juicio, Mupetea permite al mismo tiempo acercar el patrimonio geológico y paleontológico a nuevos públicos y convertir el museo en "un espacio terapéutico, lleno de oportunidades y amigable para personas con TEA".

Visitantes en una de las salas del Mupe de Elche. / Información

Aberasturi subraya el papel que desempeñan tanto la Fundación Juan Perán-Pikolinos como Aiteal para garantizar la continuidad de la iniciativa ya que gracias a la alianza entre entidades se puede apostar por una educación inclusiva que reduzca las desigualdades.

Braile

No es la única adaptación que ha hecho el centro a lo largo de sus décadas de historia en la ciudad. Por ejemplo hace una década se implementaron elementos accesibles para personas con ceguera o discapacidad visual severa, lo que abrió la puerta a recibir delegaciones de la ONCE y usuarios particulares que pueden tocar piezas concretas de expositores en los que hay placas con información en braille.

Desde 2015 aproximadamente el museo también ha estado colaborando con entidades como Integra-T, la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Elche, a lo largo de proyectos para acercar las ciencias de la Tierra de una manera amena y divertida, tratando conceptos básicos y fomentando habilidades como el trabajo en equipo, la creatividad o la psicomotricidad.

De igual forma, la institución, gestionada por la fundación Cidaris, ha desarrollado proyectos educativos con colegios, institutos o el CEFIRE para poner de relieve, por ejemplo, el papel de las mujeres en la geología, abriendo a su vez el centro como recurso educativo.