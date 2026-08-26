La calle Porta de la Morera de Elche se queda sin barreras a expensas de más luz y el nuevo suelo

De una calle repleta de muros que separaban a los edificios y entre baches y alcorques vacíos a una de las mayores apuestas para recuperar el pulso peatonal en Elche. Las obras de regeneración de Porta de la Morera están dejando atrás las barreras físicas que durante años han fragmentado uno de los accesos más reconocibles al jardín histórico Huerto del Cura desde el centro histórico. Y es que los muretes y elementos que separaban espacios han ido desapareciendo dejando atrás desniveles, parterres, barreras y mobiliario que generaban puntos especialmente incómodos para personas con movilidad reducida o problemas de visión.

Este verano las obras han entrado de lleno en el eje principal, aprovechando precisamente el cierre de los colegios para acometer los trabajos de mayor calado con menos afecciones al tráfico y a los accesos educativos.

El Ayuntamiento hizo balance este miércoles del estado de la actuación de 1,1 millones de euros que avanza, según aseguró, conforme a la planificación prevista, pese a que los trabajos se iniciaron con varios meses de retraso, la pasada primavera, pese a anunciarse en julio de 2025. Ruz ya atribuyó entonces la demora por la tramitación de las autorizaciones de la Conselleria de Cultura por la afección del proyecto al entorno protegido del Palmeral.

Este último apunte de las obras llega justo tres meses después de la última visita del bipartito de PP y Vox a las obras, el pasado 26 de mayo, cuando la imagen era muy diferente, ya que los trabajos apenas habían comenzado en los viales perpendiculares como Antonio Sansano Fenoll, aprovechando para renovar más de 700 metros de antiguas tuberías de fibrocemento por otras de fundición antes de ejecutar la reurbanización.

Colindantes

Superada aquella primera fase las obras se centraron en la calle principal aprovechando que la afluencia es menor durante el verano, y a la vista es que incluso había operarios durante las pasadas fiestas patronales. Aquella distribución de los trabajos no era casual. Como ya comunicó en su momento el equipo de gobierno y la empresa mixta Aigües d'Elx, la intervención se inició por las calles colindantes para reservar la intervención más intensa en Porta de la Morera al cierre del curso escolar, con el objetivo de limitar las molestias en los accesos a centros próximos como Salesianos y el CEIP Hispanidad.

La calle Porta de la Morera se ha cortado al tráfico por las obras. / INFORMACIÓN

Ahora, con las aulas vacías durante el verano, las máquinas han podido ocupar la calle y acelerar las demoliciones y la renovación de infraestructuras. Eso sí, otras actuaciones pendientes como la sustitución del pavimento sí que llegarán con la vuelta al cole, con la vista puesta en octubre, a pesar de que la previsión inicial era que quedase ejecutado durante septiembre, precisamente para reducir las molestias una vez comenzaran las clases. Si se sigue el plazo máximo de ocho meses establecido en los pliegos las obras deberían terminar de cara a inicios de 2027.

Plataforma única

La solución elegida pasa por eliminar buena parte de esas diferencias de cota y configurar una plataforma única en la que calzada y zonas peatonales queden prácticamente al mismo nivel, todo con el reto de que la calle sea más diáfana y homogénea para darle mayor empaque a las calles del barrio del Carmen y a los huertos históricos, el Museo del Palmeral así como al hotel Huerto del Cura y al jardín histórico.

Las labores actuales se concentran en levantar pavimentos, ejecutar nuevas redes y dejar preparada la calle para los acabados posteriores. Uno de los frentes más avanzados es el del nuevo alumbrado, para el que ya se están ejecutando las canalizaciones y las cimentaciones que soportarán las futuras luminarias, instalaciones que llegarían en las próximas semanas.

La iluminación es otro de los elementos centrales de la reforma después de que el propio alcalde, Pablo Ruz, reconociera en la visita en mayo que la calle presentaba hasta ahora una iluminación nocturna muy escasa. El rediseño busca reforzar los puntos de luz principalmente en las fachadas y laterales urbanos, evitando una presencia excesiva junto a los huertos para reducir el impacto sobre el paisaje del Palmeral. Las luminarias seguirán una estética decorativa similar a la utilizada en otras actuaciones del centro histórico.

Riego

También se está ejecutando ya la red de riego para el futuro arbolado y avanza la colocación de bordillos. Como ya se destacó en su día, la vegetación será diferencial con zonas de sombraje, reposición de palmeras desaparecidas y una gran jardinera corrida con especies aromáticas con la misión de recomponer visualmente el trazado histórico del Palmeral.

Menos coches

La reforma supondrá también cambios en el aparcamiento. Parte de las plazas que existían en línea desaparecen para ensanchar el espacio destinado a los peatones, aunque el proyecto contempla compensarlas mediante una reorganización del estacionamiento en el entorno del Huerto de Ripoll y del Huerto del Cura.

Al hilo, se sumará una parada de autobús frente al Hotel Huerto del Cura, con la que se pretende facilitar la llegada de visitantes al jardín histórico y mejorar al mismo tiempo la seguridad peatonal.