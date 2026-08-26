Este es el programa de Fiestas de Santa Pola 2026

A tan solo unos días de que comiencen las fiestas patronales en Santa Polaen honor a la Virgen de Loreto, la villa marinera se prepara para vivir estas fechas ofreciendo múltiples actividades que recuperan la esencia tradicional y que, como cada año, caracterizan al pueblo en la primera semana de septiembre. Después de un intenso verano protagonizado por el calor y por la gran afluencia turística, ya se empieza a notar el ambiente festero con la instalación del alumbrado especial, los preparativos para el montaje de los actos con el escenario de la muralla del Castillo Fortaleza o incluso la venta del libro oficial en la Glorieta. Estas actividades se dividen en tres fases diferenciadas: Moros y Cristianos, fiestas populares y celebraciones religiosas.

Pregón de Pepe Andreu

Todo arrancará la noche del lunes 31 de agosto, cuando el corazón de la villa podrá disfrutar del pregón que voceará el músico Pepe Andreu Garzón, trompetista, director de banda, compositor y docente, quien hará un paréntesis en su gira por toda España con Miguel Campello para alcanzar uno de los máximos honores para un santapolero: ser el pregonero de las fiestas de su pueblo.

El acto tendrá lugar a las 22.30 horas ante un público ansioso que se encargará de llenar la plaza de la Glorieta, en una noche que aguarda múltiples sorpresas en forma de colaboraciones musicales de agrupaciones y artistas locales. Una vez finalice, será el turno de las barracas y kábilas que serán las responsables de poner música y alegría a la velada.

Moros y Cristianos

Las fiestas continúan del 1 al 3 de septiembre con los actos que organiza la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, donde, en tres días de música, color y pólvora, conseguirán ambientar la villa marinera en una época pasada que tiene como protagonista al Castillo Fortaleza, testigo mudo de antiguas batallas.

La épica arrancará el martes 1 a las 10 horas con el Asalto Moro en la playa de Levante, un espectáculo que ha ido creciendo en los últimos años y se está convirtiendo en uno de los actos más seguidos de estas fiestas. Como novedad en esta edición, el campo de batalla se traslada un poco más hacia el este de la playa, de modo que los espectadores puedan presenciar el espectáculo desde dos ángulos distintos.

La alcaldesa, Loreto Serrano, y la edil de Fiestas Nely Baile junto a festeros en el acto del Castillo Fortaleza / JOSE PERTUSA

Unas horas más tarde, se procederá a la interpretación del Himno de la Asociación de Moros y Cristianos en la plaza de la Comunitat Valenciana para dar comienzo al pasacalles musical que tendrá como misión principal recoger a la flamante Reina Mayor, Helena Martínez Alba, en las puertas de su casa. Esta irá acompañada de la Reina Infantil, Inés Abad Vicent, y la Reina de la Tercera Edad, Conchi Gabarrón López, junto con sus respectivas Cortes de Honor. La primera mascletà se lanzará una vez finalice el recorrido en la avenida de Los Baños.

Esa misma tarde tendrá lugar la Embajada Mora frente al Castillo, donde el Embajador Moro pedirá a la Embajadora Cristiana la rendición de los suyos, y ante su negativa comenzará la “sostracá” con la pólvora de cañones y trabucos hasta la toma de la fortaleza.

El miércoles 2 las huestes cristianas buscarán reconquistar el Castillo en un combate que culminará con la lucha a muerte entre los paladines moro y cristiano.

Desfile de Moros y Cristianos que recorrerá las calles de Santa Pola el día 3. / INFORMACIÓN

El broche de oro a esta primera fase llegará la noche del jueves 3 de septiembre con la espectacular entrada de Moros y Cristianos por el centro de la ciudad, un colorido desfile en el que participarán todas las comparsas de ambos bandos con sus boatos y carrozas.

Fiestas populares

La segunda parte de las fiestas comenzá el viernes 4 con el pasacalles musical que visitará las calles que participan en el concurso de engalanamiento para valorar sus propuestas. Ya por la noche, cientos de personas se reunirán a lo largo de la calle Elche para compartir un "sopar del cabasset" con animación y buena armonía vecinal.

Los más pequeños también tendrán su espacio en estos días de celebración ya que el sábado 5 tendrá lugar un almuerzo con juegos infantiles en la Glorieta, continuando con un circuito de bicis por la tarde, el divertido "correbous" infantil y la noche culminará con un espectacular "correfocs".

La celebración del Desfile Multicolor llegará la noche del domingo 6, que se encargará de reunir a comparsas y academias de baile que recorrerán las calles al son de la música, destacando la participación de la Comparsa Pescadores. La velada se cerrará a la una de la madrugada con el disparo de un castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la playa de Levante.

Desfile Multicolor que contará con la presencia de la Comparsa Pescadores. / INFORMACIÓN

Devoción a la Virgen de Loreto

La última fase de las fiestas estará dedicada a la Patrona de Santa Pola, la Virgen de Loreto. El 7 de septiembre se celebrará uno de los actos más emotivos del programa, la ofrenda de flores en su capilla del Castillo Fortaleza, donde todos los santapoleros e incluso muchos visitantes acuden a entregar su ramo de claveles o su corona.

Más tarde, la Banda Unió Musical y la Coral Levantina Antonio Espinosa dedican a la Patrona una serenata en el Patio de Armas de la Fortaleza, para acabar la noche a la una de la madrugada con el disparo de una potente mascletà nocturna en la avenida de Los Baños.

Como colofón, el 8 de septiembre será el día de gala y fiesta local, el “Día de la Mare de Déu”, que comenzará a las 9 horas con la misa en el patio de armas del Castillo y el emocionante canto del Motete del Maestro Quislant a la Virgen de Loreto. A las 13:30 horas se disparará una nueva y potente mascletà tras la cual los santapoleros aprovecharán para compartir una esperada comida en familia.

La tradicional procesión acompañando a la Virgen de Loreto. / INFORMACIÓN

A las ocho de la tarde comenzará la solemne procesión con la imagen de la Patrona, que, partiendo desde su capilla en el Castillo Fortaleza, recorrerá las calles del casco antiguo acompañada por miles de fieles, locales y foráneos, en un emotivo acto de devoción y respeto.

El punto final a estas esperadas fiestas llegará, como ya es costumbre, a la una de la madrugada con el disparo del último castillo de fuegos artificiales, que culminará con la tradicional bomba, dando lugar al cierre de las fiestas hasta el próximo año.

La programación completa de los festejos se puede consultar en https://bit.ly/SantaPola_Festes_2026.