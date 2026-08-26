Santa Pola celebra del 1 al 8 de septiembre sus fiestas de Interés Turístico Autonómico

Santa Pola recupera su esencia más tradicional la primera semana de septiembre. Después de un intenso verano, la villa vuelve a sus orígenes para celebrar sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, declaradas Fiestas de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.

Todo arrancará la noche del lunes 31 de agosto a las 22:30 en la Glorieta, donde el corazón de la villa disfrutará del pregón del músico Pepe Andreu Garzón, trompetista, director de banda, compositor y docente, quien hará un paréntesis en su gira por España con Miguel Campello. Una vez finalizado, se abrirán las barracas y kábilas para poner música y alegría a la noche.

El Asalto Moro en la playa de Levante, que tiene lugar el martes 1 de septiembre, volverá a ser uno de los actos más esperados. / José Pertusa

La Media Luna y la Cruz

Del 1 al 3 de septiembre se desarrollarán los actos que organiza la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, tres días de música, color y pólvora que nos devolverán a una época pasada que tiene como protagonista al Castillo Fortaleza.

La épica arrancará el martes 1 a las 10:00 con el Asalto Moro en la playa de Levante, uno de los espectáculos más seguidos de estas fiestas. Continuará con la interpretación del Himno de la Asociación de Moros y Cristianos en la plaza de la Comunitat Valenciana, para comenzar el pasacalles musical que recogerá en su casa a la Reina Mayor de las Fiestas 2026, Helena Martínez Alba, la Reina Infantil, Inés Abad Vicent, y la Reina de la Tercera Edad, Conchi Gabarrón López, junto con sus respectivas Cortes de Honor, finalizando en la avenida de Los Baños donde se disparará la primera mascletà de las fiestas.

Esa misma tarde tendrá lugar la Embajada mora frente al Castillo, en el que el Embajador Moro pedirá a la Embajadora Cristiana la rendición de los suyos, y ante su negativa comenzará la “sostracá” con la pólvora de cañones y trabucos hasta la toma de la fortaleza, que culminará con la retirada cristiana y la Entrada mora.

Las fiestas combinan la espectacularidad de los Moros y Cristianos con actos populares, religiosos y familiares. / José Pertusa

El día 2 las huestes cristianas buscarán reconquistar el Castillo en un enconado combate de arcabucería, que culminará con la lucha a muerte entre los paladines moro y cristiano.

Esta primera parte de los ocho días grandes tendrá su broche de oro en la noche del jueves 3 con la espectacular entrada de Moros y Cristianos por el centro de la ciudad, un colorido desfile en el que participarán todas las comparsas de ambos bandos con sus boatos y carrozas.

Fiestas populares

La segunda parte de las fiestas tiene un carácter más popular y tradicional, comenzando por el viernes 4 con el pasacalles musical que visitará las calles que participan en el concurso de engalanamiento y, ya por la noche, cientos de personas se reunirán a lo largo de la calle Elche para compartir un sopar del cabasset.

El 5 está dedicado sobre todo a los niños y comenzará con un almuerzo con juegos infantiles en la Glorieta, continuando por la tarde con un circuito de bicis en el Castillo, el divertido correbous infantil y, ya por la noche, el espectacular correfocs.

La noche del día 6 es una de las más tradicionales con el Desfile Multicolor, que reúne a comparsas y academias de baile poniendo toda su carne en el asador al ritmo de la música y siempre con buen humor.

La velada se cerrará a la una de la madrugada con el disparo de un castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la playa de Levante.

Las dos últimas jornadas están dedicadas a la Patrona, la Virgen de Loreto. / INFORMACIÓN

Devoción a la Patrona

Las dos últimas jornadas están dedicadas a la Patrona, la Virgen de Loreto. El 7 se celebra uno de los actos más emotivos, la ofrenda de flores en su capilla del Castillo Fortaleza. Más tarde, la Banda Unió Musical y la Coral Levantina Antonio Espinosa dedican a la Patrona una serenata en el Patio de Armas de la Fortaleza, para acabar la noche a la 1:00 con el disparo de una potente mascletà nocturna en la avenida de Los Baños.

Como colofón, el 8 de septiembre es el «Día de la Mare de Déu», que comienza a las 9 con la misa en el patio de armas Castillo y el emocionante canto del Motete del Maestro Quislant a la Virgen de Loreto. A las 13:30 se disparará una nueva y potente mascletà.

A las ocho comenzará la solemne procesión con la imagen de la Patrona, que partiendo desde su capilla en el Castillo Fortaleza recorre las calles del casco antiguo acompañada por miles de fieles, locales y foráneos.

El punto final llegará a la 1 de la madrugada con el disparo del último castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la playa de Levante, que culminará con la tradicional bomba que cerrará la fiesta hasta el año próximo.

PROGRAMA DE FIESTAS 2026

LUNES 31 DE AGOSTO

20:30 h. Encendido del alumbrado extraordinario de fiestas.

22:30 h. PREGÓN OFICIAL DE FIESTAS a cargo de Pepe Andreu Garzón en la Plaza de la Glorieta.

Finalizado el Pregón Oficial de Fiestas inauguración de las Barracas.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

10:00 h. Asalto Moro en la Playa de Levante con disparo de arcabucería.

11:30 h. Interpretación del Himno de la Asociación en la Plaza de la Comunidad Valenciana.

12:00 h. Pasacalles Musical a cargo de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, con la Banda Unió Musical de Santa Pola, la Associació Musical Mare de Déu de Loreto y la Colla El Freu. Salida desde la Plaza de la Comunidad Valenciana.

13:30 h. Mascletá en la Avenida de los Baños.

19:00 h. Entrada de cargos festeros de Moros y Cristianos. Desde calle Elche, esquina calle Ramón y Cajal, hasta el Castillo.

EMBAJADA MORA frente a la fortaleza, la Embajadora Mora, acompañada por su escolta, solicitará en enconado parlamento la Rendición del Castillo al Bando Cristiano.

SOSTRACÀ, guerrilla con disparos desde la calle Muelle hasta el Castillo, rendición del Castillo y toma del mismo por las huestes moras.

ENTRADA MORA Y RETIRADA CRISTIANA. Bando moro desde el puerto, por la calle del Muelle hasta el Castillo. Retirada bando cristiano desde el Castillo, por calle Muelle hasta el puerto.

21:30 h. Música y baile en el Auditorio El Palmeral

22:30 h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

12:00 h. Pasacalles Musical a cargo de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, con la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Colla El Freu. Salida desde la Glorieta.

15:00 h. Cohetà.

18:30 h. EMBAJADA CRISTIANA frente a la fortaleza. El Embajador cristiano, acompañado por su escolta, exigirá la rendición del Castillo a las huestes moras.

RECONQUISTA CRISTIANA. Combate simulado de arcabucería por ambos bandos, con disparos desde la calle Muelle hasta el Castillo, rendición y entrega de las llaves del Castillo por parte del bando moro.

ENTRADA CRISTIANA Y RETIRADA MORA. Bando cristiano desde el Puerto, por calle del Muelle hasta el Castillo. Retirada bando moro desde el Castillo, por calle del Muelle hasta el Puerto.

21:30 h. Música y baile en el Auditorio El Palmeral.

22:30 h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

15:00 h. Cohetà.

20:00 h. Entrada de bandas de música desde la calle Muelle hasta El Palmeral.

20:30 h. ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde el Palmeral por las calles Elche, Glorieta, Muelle y avenida Pérez Ojeda, hasta esquina calle San Antonio.

22:30 h. Música y baile en el Auditorio El Palmeral.

23:00 h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

10:00 h. Pasacalles Musical y visita calles engalanadas comparsas festeras con la Associació Musical Mare de Déu de Loreto, desde Glorieta.

15:00 h. Cohetà.

21:30 h. Música y baile en el Auditorio El Palmeral.

22:00 h. Sopar del Cabasset en la calle Elche.

22:30 h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

10:00 h. Entrega de Premios concurso de calles engalanadas en el Baluarte del Duque.

11:00 h. Fiesta-almuerzo con juegos infantiles en la Glorieta.

11:30 h. Regata de Vela Crucero en honor a la Virgen de Loreto. Club Náutico Santa Pola.

15:00 h. Cohetà.

18:00 h. Circuito bicis organizado por el Parque de Tráfico.

20:00 h. Correbous infantil en la Glorieta.

21:30 h. Música y baile en Auditorio El Palmeral.

23:00 h. Correfocs por la calle del Muelle, Glorieta y alrededores.

23:00 h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

15:00 h. Cohetà.

20:30 h. DESFILE MULTICOLOR a cargo de las Comparsas Festeras. Desde el Palmeral por las calles Elche, Glorieta, Muelle y avenida Pérez Ojeda, hasta esquina calle San Antonio.

22:30 h. Música y baile en el Auditorio El Palmeral.

22:30 h. Fiesta en kábilas, cuartelillos y barracas.

1:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el espigón de la Playa de Levante.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

9:00 h. Despertà.

15:00 h. Cohetà.

19:00 h. Concentración en la Plaza del Mercado de Abastos de las personas festeras participantes en la Ofrenda Floral.

19:30 h. Salida de las personas festeras participantes en la Ofrenda por calle Mayor, Ángel, Elche y Castillo.

20:00 h. Ofrenda Floral a Nuestra Patrona la Virgen de Loreto en la Capilla del Castillo.

21:30 h. Música y baile en el Auditorio El Palmeral.

22:30 h. Serenata a la Virgen de Loreto a cargo de la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Coral Levantina Antonio Espinosa. Patio de Armas del Castillo-Fortaleza.

1:00 h. Mascletá nocturna en la Avenida de los Baños.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

8:45 h. Despertà.

9:00 h. Solemne Misa en Honor a Nuestra Patrona celebrada delante de la Capilla, en el Patio de Armas del Castillo-Fortaleza.

10:30 h. Canto del motete original de la Virgen de Loreto. Recinto del Castillo.

13:30 h. Potente mascletá en la Avenida de los Baños.

20:00 h. Solemne PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA, partiendo de su Capilla con el siguiente itinerario: Castillo, calle Cruz, Colón, Mercado, Mayor, Ángel, Elche y entrada al Castillo.

1:00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales y disparo de una POTENTE BOMBA FINAL en el espigón de la Playa de Levante.