Dos horas libres de pólvora en las Fiestas de Santa Pola para que los perros paseen sin miedo

Cada vez que se acercan fiestas en las que la pólvora es la absoluta protagonista multitud de vecinos opta por hacer las maletas para irse unos días a otro lugar escapando del ruido. Ahora bien, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerse una escapada o mudarse a una segunda residencia inexistente, con lo que para muchas personas que viven con personas mayores en situación de dependencia, y que son sensibles a los estruendos, o que conviven con mascotas que se alteran con los petardos, llegan a ser un suplicio unos actos que, para la mayoría, llevan todo el año esperándose.

Colaboración

En busca de ese equilibrio entre la algarabía y el descanso el Ayuntamiento de Santa Pola ha impulsado una campaña junto a protectoras locales para tratar de hacer lo más inclusivas posibles las celebraciones patronales en honor a la Virgen de Loreto. Enfocándose en el posible perjuicio para las mascotas, la Administración local y las asociaciones piden colaboración a los festeros y al resto de ciudadanos para que se eviten lanzar petardos y fuegos artificiales dos horas al día. Concretamente de 9.30 a 10.30 horas y de 15.30 a 16.30 horas, en la sobremesa, de modo que los animales tengan este espacio libre de ruidos para que sus dueños puedan sacarlos a pasear con tranquilidad.

"Sabemos que es muy difícil controlar que no haya ruido, pero pedimos esa colaboración colectiva porque hay animales que lo pasan muy mal con el ruido de la pólvora y los petardos”, explica el concejal de Bienestar Animal, Ángel Piedecausa, área que ha impulsado esta iniciativa en colaboración con la concejalía de Fiestas y las asociaciones locales.

Pañuelos

Como gesto simbólico y refuerzo de la campaña, el Ayuntamiento entregará durante las fiestas, en un lugar y horario aún por anunciar, unos pañuelos para mascotas en los que figura el lema “Gos fester, cor sensible”, para que los canes también sean protagonistas de la fiesta.

Rosa Rodríguez, presidenta de la Protectora de Animales de Santa Pola, aplaude la campaña, e incluso la sitúa como pionera, para "dar a conocer a la gente un problema del que ni siquiera es consciente, que es el de los fuegos artificiales". La responsable señala que la problemática afecta principalmente a los perros y a los gatos de otra manera. "Todos los años en fiestas hay dramas que nos llegan a la protectora, de perros que les da un infarto, que se han escapado, que han sido atropellados por el nerviosismo…”.

El Ayuntamiento de Santa Pola y las asociaciones repartirán pañuelos que llevarán las mascotas para sensibilizar / INFORMACIÓN

Más confort

Así las cosas, entienden que este parón contribuiría a darles "unas ventanas de confort, de seguridad para que los dueños puedan sacar a pasear a los perros". La profesional cree que con la medida se dará un toque de atención para que la población tome más concienciade que "el petardo que tiran tiene unas consecuencias en animales que no saben racionalizar aquello que pasa”.

Por su parte la coordinadora de colonias felinas, Rosa López, defiende la campaña y espera que no sea la última para sensibilizar sobre el hecho de que "no estamos solos, en la ciudad también hay perros, hay gatos, hay aves que necesitan nuestra protección y este paso está bien porque así damos visibilidad de que existen".

Recomendaciones

Ahora bien. ¿Cómo actuar para que los animales estén tranquilos? Los especialistas han venido refiriendo en los últimos años que uno de los principales errores es actuar cuando los petardos ya están sonando ya que la clave está en anticiparse. Si un perro ya ha mostrado miedo otros años, no conviene esperar a la noche más ruidosa para improvisar soluciones.

El miedo de los perros a la pirotecniano es un capricho ni una exageración. Los perros perciben los sonidos con mucha más intensidad que las personas y, además, no pueden prever cuándo llegará el siguiente estallido.

A eso se suma el olor a pólvora, las vibraciones y el ambiente alterado de la calle. Todo junto puede provocar una respuesta de estrés muy fuerte: temblores, salivación, taquicardia, hiperventilación, llanto, ladridos, bloqueo o intentos de fuga. Algunos perros solo se inquietan un poco. Otros entran en verdadero pánico.

No esperes a que empiecen los petardos

Uno de los consejos más importantes es preparar la casa antes de los momentos de más ruido. Cerrar ventanas, bajar persianas y dejar una habitación tranquila ayuda a reducir el impacto acústico. También puede funcionar poner música suave o la televisión para amortiguar los sonidos de fuera.

Lo ideal es crear una zona de refugio: un transportín abierto, una cama tipo cueva, un rincón con mantas o una mesa con cojines debajo. Muchos perros buscan espacios pequeños cuando tienen miedo. Si el animal decide esconderse en el baño, en la ducha o detrás del sofá, no hay que obligarlo a salir.

La mejor opción suele ser acompañarlo con tranquilidad, hablarle de forma suave si eso le ayuda y permitir que decida si quiere contacto o prefiere esconderse. Tampoco hay que reñirle, forzarle a salir ni obligarle a “acostumbrarse” exponiéndolo directamente al ruido. Esa técnica puede empeorar el miedo.

Lo recomendable es salir en las horas más tranquilas, evitar zonas con petardos y llevar siempre al perro atado, incluso si normalmente pasea suelto en lugares seguros porque un solo estallido puede provocar una reacción de pánico.

Otro punto importante es controlar los accesos de casa. Un perro asustado puede intentar escapar por una puerta abierta, asomarse a una ventana o salir a un balcón en un momento de pánico.

Medicación: siempre con veterinario

Hay perros que necesitan más ayuda por lo que cuando el miedo es muy intenso, puede ser necesario consultar con un veterinario para valorar pautas específicas, suplementos, feromonas o medicación pero sin improvisar suministrando productos por cuenta propia.