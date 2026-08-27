Avanzan las obras en Jayton mientras sigue sin respuesta el traslado del Conservatorio de Música de Elche

Las obras del futuro Centro Sociocultural de Jayton (Centro Sociocultural Maestro Alfredo Javaloyes), en Carrús, continúan avanzando y han alcanzado ya el encofrado del primer forjado del sótano, mientras sigue sin despejarse una de las principales incógnitas surgidas alrededor del proyecto durante los últimos meses: la propuesta del bipartito de PP y Vox de trasladar provisionalmente allí el Conservatorio Profesional de Música de Elche. Más de dos meses después de que el alcalde, Pablo Ruz, pusiera esta alternativa sobre la mesa, la dirección del centro y representantes de los padres han mantenido varias reuniones para estudiarla, pero no existe por ahora una posición unánime. Las familias no descartan completamente Jayton como solución temporal ante el deterioro de las instalaciones actuales, aunque muestran sus reservas y, sobre todo, temen que un traslado presentado como provisional termine retrasando durante años la construcción del Conservatorio definitivo proyectado en Candalix.

El centro sociocultural de Jayton podrá albergar parte de las aulas del Conservatorio de Música de Elche / Áxel Álvarez

Fuentes de los padres consultadas por INFORMACIÓN explican que la comunidad educativa tiene claro que su prioridad continúa siendo disponer de unas instalaciones dignas y solucionar las graves deficiencias de la actual sede. De hecho, recuerdan que parte del alumnado ya tiene que desplazarse a otros centros ante la falta de capacidad y las propias carencias del edificio. Desde esa perspectiva, instalarse en Jayton supondría otro traslado más, esta vez hacia unas dependencias nuevas y con algunas ventajas evidentes, como disponer de un auditorio. El temor está en lo que pueda ocurrir después: que esa alternativa termine convirtiéndose, en la práctica, en una solución prácticamente definitiva para los intereses municipales y que el proyecto de Candalix pierda urgencia. Las familias insisten en que no quieren más parches después de años reclamando un centro en condiciones.

Reuniones sin una postura unánime

La propuesta de trasladar el Conservatorio a Jayton fue anunciada el pasado 10 de junio. El Ayuntamiento ofreció entonces habilitar para el centro educativo unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, inicialmente destinados a dependencias municipales, además de un almacén de aproximadamente 300 metros cuadrados en el aparcamiento subterráneo. A ello se sumaría el uso compartido del futuro auditorio, con capacidad para más de 500 espectadores, foso hidráulico y equipamiento escénico. Estas dotaciones podrían estar en marcha para el curso 2027/2028, en septiembre, según dijo el alcalde, Pablo Ruz.

Los trabajos siguen un ritmo adecuado, según fuentes del Ayuntamiento / Áxel Álvarez

Desde entonces, la dirección del Conservatorio y representantes de los padres han celebrado diferentes encuentros para analizar la alternativa, pero las conversaciones no han desembocado en una conclusión clara. Entre las familias existen distintas sensibilidades sobre la conveniencia de aceptar el traslado. Jayton permitiría abandonar unas instalaciones muy deterioradas y acceder a espacios de nueva construcción, pero al mismo tiempo introduce dudas sobre cuánto duraría realmente esa provisionalidad.

El planteamiento inicial del Gobierno local pasa por que sea la propia comunidad educativa la que determine cómo distribuir los espacios ofrecidos para adaptarlos a aulas y otras necesidades docentes. El alcalde aseguró al presentar la iniciativa que se trataba de una medida temporal y que en ningún caso implicaba renunciar a la sede definitiva. “Sin renunciar bajo ningún concepto al nuevo Conservatorio, les hemos ofrecido a la comunidad educativa habilitar el espacio que queda exento, con la posibilidad de que sean ellos quienes diseñen de cero el espacio, planteen las aulas que necesitan y habiliten lo que tiene que ser un lugar para el encuentro y para la formación en música”, señaló entonces Ruz.

La ubicación cuenta también con la ventaja de encontrarse a poco más de cien metros de la estación ferroviaria de Elche-Carrús y próxima a centros educativos como el IES Carrús. El Ayuntamiento señaló además que una parte importante de los estudiantes del Conservatorio reside precisamente en este barrio.

Sin embargo, entre los padres persiste la preocupación de que disponer de unas instalaciones provisionales en buenas condiciones pueda restar presión a la construcción de Candalix. El Ayuntamiento situó inicialmente la posible disponibilidad de los espacios de Jayton para el Conservatorio en el último trimestre de 2027. “Estamos hablando de una provisionalidad justa, que se corresponde con la necesidad que el Ayuntamiento tiene de ofrecer un conservatorio en condiciones a los centenares de alumnos que están cursando su formación musical”, defendió el alcalde en junio.

Tras completar la excavación, la cimentación y los muros del sótano, los trabajos se concentran actualmente en el encofrado del primer forjado / Áxel Álvarez

Jayton alcanza el sótano

Mientras el debate sobre ese posible uso permanece abierto, la construcción del complejo continúa según los plazos previstos, de acuerdo con la información facilitada este jueves por el Ayuntamiento. Tras completar la excavación, la cimentación y los muros del sótano, los trabajos se concentran actualmente en el encofrado del primer forjado. El siguiente paso será el hormigonado de esta parte y de la zona correspondiente a la rampa, que durante la ejecución se utiliza para la entrada y salida de camiones.

El calendario municipal mantiene 2027 como horizonte para la finalización de un proyecto llamado a convertirse en uno de los principales equipamientos públicos de Carrús. El centro tendrá una superficie construida de 4.400 metros cuadrados y supondrá una inversión de 13,9 millones de euros, que el Ayuntamiento presenta como la mayor inversión pública municipal realizada en el barrio durante las últimas décadas.

El diseño incluye un auditorio para más de 500 personas, precisamente uno de los principales atractivos que tendría un eventual traslado del Conservatorio. A este espacio se sumará una sala de cine con 130 butacas y una sala polivalente destinada a actividades vecinales, formativas y sociales.

El proyecto reserva asimismo cerca de 1.000 metros cuadrados para oficinas municipales, con el objetivo de acercar diferentes servicios públicos a los vecinos de Carrús. Parte del espacio inicialmente concebido para estos usos administrativos es el que el equipo de gobierno propuso transformar para alojar provisionalmente las aulas del Conservatorio.

En el exterior está prevista una gran plaza abierta hacia la avenida de Novelda, concebida como espacio de encuentro y convivencia. La actuación incluye además la mejora y reurbanización del entorno. Bajo el edificio se construirán dos plantas de aparcamiento subterráneo, gratuito y vigilado, con capacidad para alrededor de 200 vehículos, una infraestructura con la que el Ayuntamiento pretende atender una reivindicación histórica del barrio.