El bipartito de PP y Vox de Elche pasa del asfalto en Carrús a planear la remodelación junto a la Lonja de Altabix

A quien le preguntes si hay ambiente en los coletazos de la segunda quincena de agosto en Elche seguramente dirá que muchos están en las playas o de escapada antes de la vuelta al cole. Y lo cierto es que, sin estar literalmente vacía la ciudad, hay más aparcamiento de lo habitual por zonas que son imposibles el resto del año y se están aprovechando estos días, pese al calor, para que las máquinas de obra estén a pleno rendimiento.

Después de unas fiestas patronales en honor a la Maredéu y tras diez días sin una convocatoria de prensa en el Ayuntamiento, tras la última el 17 de agosto cuando el bipartito de PP y Vox hizo balance de las Fiestas, el equipo de gobierno quiso poner el foco este jueves en las obras que se están realizando en la vía pública en estos momentos para visibilizar que, pese al parón por las celebraciones locales, los proyectos para poner remedio a baches no paran y más a escasos días de abrise el curso político en año preelectoral.

Así lo escenificó este 27 de agosto el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, durante la visita a unas obras en la calle Alfredo Sánchez de Carrús, en la confluencia con la calle Victoria Kent y que comunican con el polideportivo de Carrús y el centro de salud. Allí el Ejecutivo local convocó a los medios y no solo para comprobar in situ cómo se extiende, nivela y compacta el asfalto (con alguna anécdota como algún coche saltándose las señales y cruzando con el material todavía fresco), sino para adelantar que antes de acabar el año se ejecutará un nuevo paquete de renovación de aceras y asfaltado por más de un millón de euros y que tendrá en Altabix y el Pla-Sector V dos de sus principales focos.

Más iluminación

Es más, Guilabert anunció que se va a preparar un proyecto exclusivo para remodelar el entorno y la calle de acceso a la Llotja de Altabix, donde no se limitará a reparar las aceras, sino que plantea una actuación más amplia que incluirá nueva iluminación y plantación de árboles para transformar la imagen del vial con nuevo equipamiento con el que darle más empaque al centro social y lugar de encuentro para los vecinos de Altabix.

Operarios aplanan el asfalto durante las obras en Carrús / INFORMACIÓN

No será la única intervención prevista en Altabix. El Ayuntamiento pretende concentrar en este barrio una parte importante del nuevo pliego de renovación de aceras que comenzará a desarrollarse en los próximos meses. Entre las actuaciones anunciadas figura también la culminación de la avenida de Alicante.

A ello se sumará la intervención prevista en la "plaza de las Casas Rojas", que Guilabert aseguró que quedará “totalmente renovada”. El planteamiento municipal pasa por seguir una línea similar a la aplicada en la remodelación de la plaza 9 d'Octubre, buscando espacios más modernos y mejor adaptados a las necesidades de los vecinos.

Prioridades

Altabix compartirá protagonismo con el Pla-Sector V, los dos barrios en los que Espacios Públicos prevé concentrar buena parte de las inversiones del nuevo contrato de aceras. El Ejecutivo local señaló que el proyecto está adjudicado y que en lugar de haberse optado por ejecutar al inicio del verano, en vista de que las empresas tuvieran menos personal por vacaciones, se decidió posponer la actuación para otoño.

3,5 millones

Estas actuaciones sobre las aceras convivirán con la continuidad del plan municipal de asfaltado. Guilabert cifró en más de tres millones de euros la cantidad invertida durante el mandato y apuntó que, con el nuevo contrato que comenzará a ejecutarse a finales de septiembre, la cifra podría alcanzar alrededor de 4,5 millones de euros, asegurando que es la mayor inversión en 25 años.

La intención del edil es atender puntos de la ciudad donde el pavimento presenta problemas que requieren una intervención urgente y señaló que la próxima parada será Perleta donde está previsto asfaltar cerca de un kilómetro de camino en vista del evidente deterioro y numerosas grietas que generan el fenómeno conocido como “piel de cocodrilo.

Baches en Carrús

En cuanto al primer tramo de la calle Alfonso Sánchez, el Ejecutivo local reconoció que se habían recibido quejas por el estado del pavimento. Después de los trabajos previos sobre la calzada y, una vez que el firme esté seco, está previsto acometer el repintado de la señalización y de las plazas de aparcamiento. La previsión municipal es que la actuación quede terminada entre este viernes y el fin de semana, aunque las señales que colocó la empresa apuntaban al cierre en principio para este jueves.

La ordenación del tráfico y el estacionamiento se mantendrá como hasta ahora, según explicó Guilabert. El concejal descartó modificaciones en la distribución de la calle debido a que su anchura no permite plantear una configuración diferente y recordó que actualmente se estaciona en ambos lados.

Parques infantiles

En otro orden de cosas, y preguntado por la cuestión, el concejal señaló que seguirán las actuaciones en parques infantiles y cifró en más de siete las zonas de juegos renovadas en lo que va de año enumerando las últimas como el parque de Ripoll y en el entorno de Clara Campoamor.

La calle Alfredo Sánchez de Carrús recién asfaltada este jueves / J.R.Esquinas

A partir de septiembre se continuará interviniendo en diferentes puntos de la ciudad, con actuaciones previstas en La Cuerna, El Monjo, Carrús y el Pla-Sector V, entre otros emplazamientos. El objetivo que se ha marcado el área municipal es que antes de las elecciones en mayo del 2027 quede renovado el pavimento de todos los parques infantiles sobre los que se ha programado actuar cambiando desde suelos de seguridad y sustituyendo en algunos casos los juegos. Además, el Ayuntamiento pretende combinar estas actuaciones con más sombra en las zonas infantiles, mediante la plantación de árboles y, allí donde resulte necesario, instalar toldos.